Trump Yêu Cầu TCPV Cho Phép Ngưng DACA

WASHINGTON - Tòa tối cao được chính quyền Trump yêu cầu cho phép ngưng chương trình nâng đỡ di dân vị thành niên theo cha mẹ vượt biên tới Hoa Kỳ (quen gọi bằng tên tắt DACA) – đây là 1 phần của đề tài di trú nóng bỏng sát ngày bầu cử giữa kỳ.Chương trình này (do TT Obama ban hành từ trước) che chở số đối tượng gọi là Dreamers, cho phép làm việc nhưng không cung cấp tiến trình hợp thức hóa thành công dân.Hồ sơ kiện do chưởng lý Noel Francisco đệ nạp TCPV lập luận: ngay cả luật hiện hành không đưa tới khả năng để viên chức hành pháp làm việc này, và nay Bộ nội an chuyển hướng là hợp pháp.Bà Franciso khẳng định “Thẩm quyền đặt định các ưu tiên về cưỡng chế luật di trú và để chấm dứt DACA, là chính sách không ủy nhiệm, là thuộc về Bộ nội an”, theo tường thuật của Reuters.TCPV đồng ý nghe điều trần để có thể quyết định vào giữa năm tới.Ông Trump từng nói ông Obama lạm quyền khi qua mặt QH tạo ra chương trình này, bảo vệ khỏang 800,000 di dân xâm nhập Hoa Kỳ khi là vị thành niên.