Rủ Nhau Đi Bầu

“Tại Little Saigon, số cử tri Mỹ gốc Việt đã tăng lên. Tại nước Mỹ số cử tri Mỹ gốc Việât tăng lên. Có người phải mua giấy máy bay tốn hàng ngàn đồng về bầu cho kịp. Dân thiểu số, dân đa số, các cơ quan, đoàn thể công tư, trong ngoài chánh quyền đã làm hết sức mình để xây đắp cho nền dân chủ Mỹ. Những nỗ lực mà nhân dân và chánh quyền Mỹ đã đầu tư để xây dựng cho nền dân chủ đại diện của mình cả thế giới đang nhìn vào.

Theo truyền thống bầu cử Mỹ, số cử tri mới tăng thường không hẳn đồng nghĩa với số phiếu đi bầu tăng. Tiêu biểu như vào thập niên 1990, chương trình Motor Voter giúp cho người xin bằng lái xe ghi danh cử tri luôn. Số cử tri tăng vọt, nhưng tỷ lệ đi bầu không tăng. Lý do vì các tổ chức không theo dõi sát, không thúc đẩy tới cùng cử tri đi bầu. Còn cử tri thì bịnh chán đi bầu, lơ là đi bầu ai lên cũng vậy, không thuyên giảm. Đó là một bịnh trầm kha có 1001 lý cớ, muốn chữa trị, riêng xã hội Mỹ (chánh quyền và nhân dân) không giải quyết được nếu không có sự cộng tác của cá nhân.”

“...Trong khi đó người Việt vùng San Jose, đặc biệt là cư dân Khu vực 7, cũng đang trông ngóng đến đêm bầu cử để xem Nghị viên Tâm Nguyễn có còn được dân chọn làm đại diện, hay ghế của khu vực này sẽ vào tay một người gốc Mexico.

Khu vực 7 có số cư dân gốc Mỹ Latinh gần một nửa, gốc Á châu khoảng 40%, đa số là người Việt và từ 14 năm qua đại diện dân cử ở đây là gốc Việt, với Nghị viên Madison Nguyễn trong 10 năm và sau đó là Nghị viên Tâm Nguyễn trong 4 năm qua....

...Bốn năm trước đây, khi Nghị viên Tâm thắng bà Maya, tỉ lệ người Việt đi bầu rất cao, với 5,876 trong khi cử tri Mỹ Latinh chỉ có 3,123 người đi bỏ phiếu.

Với số cử tri Mỹ Latinh đã ghi danh đi bầu kỳ này khá cao so với những lần trước và nếu họ tích cực tham gia bầu cử thì bà Maya sẽ có cơ hội chiếm được ghế đại diện, vì lần bầu chọn vào tháng 11/2014 Tâm Nguyễn được 6,942 phiếu và Maya Esparza được 6,733 - chỉ hơn nhau 209 phiếu.”

“...cuộc chiến thương mại đang diễn ra trong giai đoạn “nắn gân nhau” giữa Mỹ và Trung Quốc, và cuôc điện đàm giữa Trump và Tâp Cận Bình ngày 1.11 vừa qua (mà Bắc Kinh nói là do Trump đề nghị) nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp tay đôi nhân kỳ họp thượng đỉnh của G-20 ở Argentina vào cuối tháng 11 này. Không thấy có thông báo gì về nội dung và kết quả cuộc điện đàm thượng đỉnh này ngoại trừ một mẩu tin Twitter của ông Trump cho biết là “cuộc đối thoại khá lâu và tích cực” Ông cho biết thêm là “Các cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho nhiều cuộc gặp tại G-20 ở Argentina” Theo Wall Street Journal, có hai nguồn tin giấu tên cho rằng chương trình nghị sự giữa ông Trump và ông Tập có thể không đề cập đàm phán thương mại để tăng khả năng đạt được thỏa thuận song phương về những vấn đề khác. Tôi cầu mong hai lãnh đạo chính trị kinh doanh này sẽ không thỏa thuận trao đổi điều gì có hại cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Trở lại cuộc bầu cử Quốc Hội 6/11, chính quyền Trump đang nắm trọn cả ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Nền dân chủ Mỹ đang lâm vào tình trạng thiếu “checks and balances” trong lúc thế giới đang cần có sự quân bình quyền lực, tránh những quyết định độc đoán của một cá nhân hay một đảng.”

“...Theo tài liệu của Census Bureau cho đến năm 2016, thì chúng ta có khoảng 2 triệu người (2,067,000) tập trung tại các khu vực như California (Orange County, San Francisco, San Jose, Sacramento, San Diego), Texas (Houston, Dallas – Fort Worth, Austin), Massachusetts (Boston), New Jersey, New York (New York City), Philadelphia, Virginia – Maryland – Washington D.C, Washington State (Seattle), Louisiana (New Orleans), Oregon (Portland), Oklahoma (Oklahoma City), Arizona (Phoenix), Nevada (Las Vegas), Georgia (Atlanta). Tại mỗi thành phố vừa nêu, có trên 10,000 ngàn người Việt cư ngụ . Đây là con số đáng kể nếu chúng ta đi bầu.

Theo nghiên cửu của Pew vào tháng 9/ 2017, thì 75% người Mỹ gốc Việt đã là công dân, và có thể đi bỏ phiếu. Đó là một con số đáng kể, nếu tất cả chúng ta khi có quốc tịch đều ghi danh cử tri và đi bầu ...

...Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt đề nghị chúng ta bỏ phiếu theo tiêu chuẩn : Nhiên (bảo vệ môi trường, khí hậu) – Nhân (bảo vệ nhân quyền) – Dân (bảo vệ dân quyền) để song đôi với quan tâm của đồng bào tại Việt Nam trong lúc vẫn đặt nặng giá trị của Hoa Kỳ .

Chúng ta rât may mắn có một thế hệ trẻ tài giỏi, nhiêt huyết, dấn thân. Hãy cùng nhau hỗ trợ họ để cùng đi tới. Voice of Vietnamese Americans hoan hô tất cả những ai đã dấn thân phục vụ cộng đồng.

Xin cử tri Mỹ gốc Việt hãy đi bầu thật đông năm nay, ngày 6 tháng 11, 2018..”

Trần KhảiKhi độc giả đọc những dòng chữ này, xin tự hỏi rằng đã đi bầu chưa. Nếu chưa, xin rủ toàn gia và nhắc cả bạn hữu hàng xóm cùng nhau đi bầu. Nếu đã bỏ phiếu qua bưu điện rồi, xin cũng nhắc các bạn nào chưa đi bầu, hãy nhấc chân ra phố đi bầu.Mỗi hai năm, chỉ có một ngày quan trọng cho chính trị Hoa Kỳ: bầu cử. Hôm nay là Thứ Ba 6 tháng 11/2018, ngày bầu cử giữa kỳ trên toàn Hoa Kỳ.Phải nhắc nhau đi bầu, vì đồng hương mình vẫn thường lười biếng đi bầu. Có khi vì đi làm khuya, mệt qúa rồi ngủ mê mệt, rồi quên luôn. Có khi vì có hẹn với bệnh viện, chờ khám bệnh, có khi chỉ vì làm mất lá phiếu. Nếu mất lá phiếu, hãy mang đầy đủ giấy tờ, bằng lái xe, giấy passport ra phòng phiếu gần nhà để xin lá phiếu mới. Nếu không biết phòng phiếu ở đâu, xin hãy hỏi hàng xóm. Nếu người hàng xóm cũng không biết phòng phiếu ở đâu, xin nhắc rằng hãy tới trụ sở cứu hỏa gần nhà để hỏi -- vì thường nhất, trụ sở cứu hỏa sẽ biến thành phòng phiếu.Cũng vì lo sợ đồng hương quên đi bầu, nhà bình luận Vi Anh trong bài viết “Cùng Nhau Đi Bầu” trên Việt Báo đã nhắc:Trong khi cư dân gốc Việt ở Nam California sôi nổi, hối thúc nhau đi bầu, tranh luận sôi nổi về các chính sách và ứng cử viên, người gốc Việt ở Bắc California có nỗi lo khác: chiếc ghế của Nghị viên Tâm Nguyễn ở khu vực 7 San Jose cơ nguy mất về tay một phụ nữ gốc Mexico.Nhà bình luận Bùi Văn Phú trong bài nhan đề “Người Việt San Jose có thể mất ghế Khu vực 7” đăng ở BBC đưa ra phân tích thống kê khá quan ngại:Hãy suy nghĩ rằng, nếu phụ nữ gốc Mexico kia thắng cử, cô sẽ đọc hàng ngày các bài viết trong cộng đồng Hispanic của cô, đêm về cô nghe radio tiếng Tây Ban Nha, chứ cô có bận tâm gì chuyện cư dân viết các bài bằng tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Đại Hàn, tiếng Nhật đâu... trừ phi, tới lúc bầu cử lại. Ngay cả khi cô có thuê nhân viên người Việt làm trong văn phòng, nhân viên đó dịch được bao nhiêu bài viết tiếng Việt cho cô đọc mỗi tháng? Thôi, thà là để Nguyễn Tâm làm ông nghị, để hàng ngày có ông Tâm Nguyễn đọc đủ thứ bài tiếng Việt dù là khen, chê, la rầy, chửi mắng... Rủi ông mất ghế, cộng đồng mình viết chẳng nghị viên nào đọc.Giáo sư Lê Xuân Khoa bày tỏ nỗi lo xuyên ngàn dặm đại dương: không biết ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump trong kỳ họp sắp tới, bên lề G-20 ở Argentina vào cuối tháng 11 này sẽ bàn chuyện gì, có nguy hiểm gì cho Việt Nam không, có lay động hòn đảo nào ở Biển Đông không...GS Lê Xuân Khoa nguyên là chủ tịch Trung Tâm Tác vụ Đông Nam Á (SEARAC), nguyên Giáo sư Thỉnh giảng Trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế (SAIS), Đại học Johns Hopkins... trong bài viết nhan đề “Suy nghĩ về cuộc bầu cử 6/11” trên BBC và trên Việt Báo đã bày tỏ quan ngại:Trong khi đó, nên hỏi: giới trẻ Mỹ gốc Việt suy nghĩ gì?Cô Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, nhà hoạt động trong Voice of Vietnamese Amerians (Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt) trên VOA ngày 5/11/2018, qua bài viết nhan đề “Bầu Cử 2018 và Người Mỹ Gốc Việt” đã phân tích và kêu gọi:Tuyệt vời là giới trẻ... Khẩu hiệu bầu theo tiêu chuẩn: Nhiên (bảo vệ môi trường, khí hậu) – Nhân (bảo vệ nhân quyền) – Dân (bảo vệ dân quyền) hiển nhiên là tuyệt vời. Cứu được cả địa cầu cơ chứ.Phải chi Nguyễn Phú Trọng, Kim Jong-Un cũng biết trân trọng ba tiêu chuẩn này.Nhắc lại, xin làm ơn đi bầu. Làm ơn giùm. Một lá phiếu có thể không sức mạnh bao nhiêu, nhưng đó là thêm một tiếng nói bênh vực cho cộng đồng mình ở Mỹ. Ngay cả khi không lay chuyển được nhà nước Ba Đình, nhưng sẽ là một tiếng nói để Hoa Kỳ suy nghĩ kỹ càng thêm về một chính sách đối với Việt Nam và Biển Đông.