Mục sư Cao Mỹ PhượngMỗi người Việt khi đến được nước Hoa-kỳ hay các nước tự do đều hiểu rỏ sự quý giá của hai chử tự do ấy. Mỗi người đều phải trả một giá quá đắc cho sự tự do của họ. Có người đã ra đi bằng đường biển, có người thì đi bằng đường bay, có người ra đi bằng đường bộ, vượt rừng, vượt sông, vượt núi mới đến được đất nước tự do.Có nhiều người cũng vì đi tìm tự do mà đã bị mất tất cả và còn bị tù đày. Và đã có nhiều không được may mắn đến được đất nước bình yên. Có những gia đình gặp những tai nạn trên biển hoặc trên đường bộ trên con đường vượt biên đó.Lòng tôi bùi ngùi khi nhớ lại những câu chuyện thương tâm của người Việt trên đường tự do. Gia đình chúng tôi đã có cơ hội làm việc trong các trại ti-nạn từ những năm 1986 tại Hong Kong, Thái lan. Chúng tôi cũng như những người Việt khác đã vượt biên năm 1975 và cũng là thuyền nhân, chúng tôi đã thông cảm cho những nổi khó khăn, mất mát trong việc đi tìm tự do của người Việt mình.Con người được sinh ra để sống đời đời với đấng Tạo hóa nhưng sự chết đã đến khi loài người bán sự tự do của mình bằng cách không vâng lời Chúa. Nghe và làm theo lời cám dổ của Satan và trở nên nô lệ của tội lỗi và cái giá phải trả cho tội của mình là sự chết. Nhưng Chúa Trời yêu thương thế gian Ngài đã ban con của Ngài là Chúa Giê-Xu xuống thế chịu chết gánh thay tội cho mọi người. Nếu bạn tin rằng mình là người có tội và muốn nhận sự tha thứ, muốn làm hòa lại với Ngài. Bạn sẽ có được sự tự do và sự sống ngay khi còn đang sống và sự sống đời đời về sau.Bản chất con người là thích làm điều lành, điều tốt. Nhiều khi bạn muốn làm điều lành mà điều dữ cứ dinh dấp theo sau. Đó là sự thất bại của con người xác thịt. Đó là tại sao loài người phải cần một sự giúp đỡ siêu nhiên từ trời để thắng được những tư dục xấu xa đó.Tin mừng cho bạn hôm nay bạn sẽ có được sự tự do thật khi bạn biết giao phó cuộc đời của bạn cho Chúa. Ngài sẽ xóa bôi những lầm lỗi của bạn. Ngài sẽ tiếp nhận bạn làm con của Ngài. Bạn sẽ thoát khỏi những tội lỗi và có được sự tự do từ đây. Bạn chỉ cần nói với Chúa: “Chúa ơi xin Ngài tha thứ tội cho con, Xin nhận con làm con của Ngài, con nguyện đi theo Chúa suốt đời con. Xin cho con được có một cuộc đời tự do thật để đi theo Ngài. Cám ơn Chúa vì Ngài đã hi-sinh chết trên thập giá thay cho con và sống lại cho con. Con xin mời Chúa Giê-Xu vào lòng.”Hoan nghênh bạn vào gia đinh của Chúa. Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại Kevin’s Auto Body tại 9265 Bishop Place, Westminster CA 92683.Vâng đây là một cơ sở thương mại sửa xe nhưng anh Kevin đã mở cửa mời Chúa vào nhà và Ngài đã ban phước cho anh. Chúng tôi sinh hoạt vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10am và mỗi tối Thứ Ba lúc 6:30pm. Chúng tôi trân trọng kính mời bạn danh chút thì giờ ghé qua cùng thông công với chúng tôi. Mỗi buổi nhóm đều có những thì giờ trà đàm, cầu nguyện và học Lời Chúa.Mỗi thắc mắc để tìm hiểu thêm về Chúa sẽ được hướng dẫn một cách rỏ ràng. Mọi nhu cầu bịnh tật của bạn sẽ cùng với chúng tôi dâng lên Chúa. Chúa là Đấng yêu thương sẽ trả lời và giúp đỡ bạn vượt qua. Nếu bạn đã là những thuyền nhân thì đây là cơ hội tốt để gặp gia đình tôi đã từng làm việc trong các trại tỵ nạn.Chúng ta sẽ có những cơ hội ôn lại những kỷ niệm vui buồn trên con được vượt biên ấy. Bởi ơn của Chúa mà bạn đã có được những gì tốt đẹp trên quốc gia tự do này mà không phải ai ai cũng có được. Cám ơn bạn đã đọc bài viết này.Xin mời bạn đến theo địa chỉ trên hoặc liên lạc với chúng tôi.Mục sư Mỹ Phượng 714 603 4481và nhà tôi Mục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726trân trọng kính mời.Hẹn gặp lại bạn.