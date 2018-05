Viết Về Cựu Tù Trưởng Lý Bá Sơ Trịnh Văn Thích

Buiphu/VBMNTrong các trại tù của CS với tên gọi mỹ miều là “ Trại cải tạo” nằm rải rác trong rừng sân nước độc, nơi khỉ ho gà gáy trên toàn cõi VN, nếu không đề cập đến tên Trại Trưởng trại tù Z.30 Xuân Lộc Đồng Nai Trịnh Văn Thích, là một điều thiếu sót.Được biết tên Trại trưởng Trung Tá Trịnh Văn Thích, cựu Tù Trưởng Lỳ Bá Sơ, một trại tù tàn ác khét tiếng từ miền Bắc chuyển vào,coi trại tù Z.30 Xuân Lộc Đồng Nai với trên 4 ngàn tù nhân đủ moi thành phần gồm Quân, Dân, Cán, Chính của chế đô VNCH, được phân phối qua 3 trại : Z.30A, Z.30B và Z.30C,Có một lần tên Trại Trưởng lên lớp chính trị trước anh em tù nhân cải tạo, hắn đã chân tình nói thật và giãi bày tâm tư thầm kín của mình một cách vô tư khiến anh em tù nhân ngồi dươi hội trường lại được dịp vỗ tay ngạo nghễ kèm theo nụ cười thoải mái.. Không biết hắn có biết được thâm ý của anh em tù nhân hay không thì không biết nhưng hắn vắn tiếp tuc thuyết giảng một cách hùng hồn và đôi lúc lại nhấn mạnh những câu nói vô tư nhưng chân tình ” Tội biết, các anh ngồi đây đều là những người có học vấn cao, có anh là Bác Sĩ, Kỹ Sư . .v v…,đủ mọi thành phần trong xã hội, do đó về trình độ kiến thức chắc chắn tôi không bằng các anh rồi, nhưng hắn nhấn mạnh chữ nhưng: về trình độ chính trị chưa chắc các anh đã hơn tôi,Tất cả anh em bạn tù ngồi dưới hội trường lại được dịp vỗ tay, cười ồ lên một cách vô cùng thoải máiTên Trại Trưởng Trịnh Văn Thích là người Bắc chính cống, nói chuyện với 2 hàm răng khít lai thì đủ biết hắn thuộc tip người khó chịu và gian ác tới mức độ nào.Hắn hậm hực kể rành mạch về nguyên nhân sâu sa liên quan đến trận chiến tranh xâm lược của Trung Cộng đánh 6 tỉnh mìền Bắc VN như sau:Ta biết Trung Quốc chơi khăm với ta lắm, do đó khi ta bắt tay với Trung Quốc, ta chỉ bắt có 4 ngón thôi và ta đã cố tình chừa lai một ngón vậy mà ta vẫn bị lừa . Mọi người ngồi trong hội trương lại tiếp tục cười ồ cả lên.Hắn vẫn thản nhiên tiếp tục kể: các anh có biết không, khi VN và Trung Quốc hai bên còn trong tình trạng giao hảo tốt đẹp,Trung Quốc đề nghị VN nên thực hiện những con đường nhựa nối liền giữa VN vàTrung Quốc hầu thuận lợi trong việc giao thông kinh tế.giữa đôi bên..Hắn lại hậm hực nhấn mạnh thổ lộ tiếp: Sau này, chính đó là những con đường chiến lược mà Trung Quốc bất thần đem xe tăng đại pháo tràn qua biên giới đánh chiếm 6 tỉnh miền Bắc mà ta trở tay đỡ không kịp.Anh em tù nhân lại được dip tiếp tục cười thỏai mái, và không khỏi có đội điều suy nghĩ về hắn,: trong thời buổi chế độ CS còn bao cấp, độc đoán và, bảo thủ mà tên Tù Trưởng này dám có những tư tưửng cởi mở và tiết lộ bí mât Quốc gia như thế chắn hắn cũng thuộc thành phần phe đảng và có thế lực mạnh đấy..Quả đúng vậy, tên Tu Trưởng Trịnh Văn Thích, cựu Tù Trưởng Lý Bá Sơ, một trại tù khét tiếng tàn ác ở ngoài Bắc,là một người phe cánh mạnh và rất có thế lực lớn lao nên hắn mới được cấp trên tuyển chọn và chỉ định chuyển về đảm trách trại tù Z.30 Gia Rây Xuân Lộc, Đồng Nai là trại tù có nhiều quyền lợi nhất trong các trại tù“ một kho tàng rừng vàng tỉnh Gia Rây Xuân Lộc Đồng Nai”.Điển hình việc khẩn,hoang hàng trăm mẫu rừng để canh tác,trồng trọt,các cây công nghiệp như bắp, khoai lang, đậu phọng, mía và rau xanh .,v..v.. cũng dư thừa cung cấp thực phẩm cho toàn trại mà còn cung cấp và trao đổi với các trại tù liên hệ,khác, thâu vô nguồn lợi cũng không nhỏ. Trong giai đoạn đầu canh tác,vì đất đai còn mầu mỡ nên sản phẩm loại nào thâu hoạch đều có chất lượng cao, nhất là khoai lang có củ to bằng bắp vế mới khủng chứ! Vì lòng tham vô đấy, năm kế tiêp CS bắt anh em tù nhân canh tác 1 năm 2 mùa, sau đó 1 năm 3 mùa, đến nỗi các sản phảm thâu hoạch sau này ngày càng giảm sút kém cả chất lượng,rấ nhiều, điển hình củ khoai bây giờ cao lắm chỉ còn bằng ngón chân cái là cùng. Anh em tù nhân đều không khỏi thở dài ngao ngán: “ Đất còn bị bóc lột nữa huống chi con người”Đặc biệt nhất là công tác đốn cây rừng, khi cây đốn xuống, ngoài việc giao gỗ cho Ban mộc trại do tù nhân chuyên môn dược trại tuyển chọn đảm trách, đã cưa xẻ gỗ thành vật dụng đóng bàn ghế,và đa số gỗ còn lại được cưa thành từng khúc, rổi chất đống để ngoài bìa rửng hầu bán ra ngoài thị trường thâu vô nguồn lợi ít nhất cũng phải trên 1 vali vàng không hơn không kém.Tuy nhiên trong công tác đống cây rừng cũng rất nguy hiểm,,dù cẩn thận cách mấy, một tù nhân anh em xấu số đã không may bị cây đổ đè bẹp tử vong không kịp trăn trối vì gió thổi mạnh nghịch hướng ngoài dự tính.Ngoài ra tên Trại trưởng còn hủ hóa lấy thêm người vợ nhỏ, một người đàn bà có nhan sắc là vợ của một Sĩ quan của chế độ cũ, nhà ở Ngã Ba Ông Đồn Gia Rây Xuân Lộc, đây cũng là tụ điểm thường xuyên chuyên môn chạy áp phe ăn tiền những tù nhân nào muốn được về đoàn tụ sớm với gia đình. Một đường dây tham nhũng rất bảo đảm, có uy tín, và có hiệu quả ngay tức khắc. Nhưng không may. sự việc chạy áp phe ăn tiền tù nhân cũng bị đổ bể, Bô Nội vụ từ Saigon xuống điều tra sự thật và kết quả đã thuyên chuyển 1số nhân viên làm việc trong Ban học vụ trại đi nơi khác nhưng tên Tù trưởng Trịnh Văn Thích vẫn bình chân như vại, không thấy hề hấn gì..Rồi tai tiếng tình ái vợ nhỏ của hắn lại không may bay ra tới ngoài Bắc, tới tai ngay con mụ vợ lớn của hắn, cũng là dân cán ngố đảng viên CS thứ thiệt biết được, mụ bèn tức tốc vô Nam và đến ngay trại tù Gia Rây đánh ghen.um sùm cùng làm lớn chuyện. Rồi không biết làm cách nào hắn tủ tỉ với con vợ hắn ra sao mà hắn đã dàn xếp ổn thỏa mọi việc một cách tốt đẹp vô cùng êm thắm.Sau đó tất cả anh em tù nhân trong trại đều thì thầm to, nhỏ,và nảy ra nhiều suy đoán có tình có lý: riêng việc hắn đã vô trách nhiệm trong việc để 31 tù nhân Biệt kích Fulro trốn trại còn đang bị phái đoàn Bộ Nội vụ Saigon xuống điều tra liên tục để tìm ra manh mối và nội vụ vẫn chưa giải quyết ổn thỏa đã là một chuyện lớn lao rồi, tiếp đến tội thả tù sớm ăn tiền tù nhân là tội tham nhũng thứ 2 hắn cũng chẳng ảnh hưởng mảy may chút gì, nay hắn lại gánh thêm một trọng tội nữa là cán bộ hủ hóa do chính mụ vợ hắn từ Bắc vô Nam đánh ghen tố cáo hắn thì có thể một là hắn sẽ bị cấp trên giáng cấp hoặc là hắn chắc chắn sẽ phải bị trừng trị thuyên chuyển đến coi một trại tù nào khác trong các trại tù.Nhưng ai nấy đều không khỏi sửng sốt ngỡ ngàng, không những tên Tù trưởng Trinh Văn Thích bị ba cái tội tày trời như vậy mà hắn được thoát khỏi đã là điều may mắn lắm rồi, nay hắn lại còn được cấp trên ưu ái đặc biệt có một không hai là ban thưởng cho hắn thêm một cấp bậc Thượng Tá nữa mới biết hắn là người thuộc phe cánh mạnh và có thế lực rất lớn,độc nhất vô nhị, hỏi ra mới biết hắn thuộc thành phần băng đảng Lê Duẫn, Tổng Bí Thư Đảng CS lúc bấy giờ.BUIPHU/VBMN