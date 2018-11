Dùng Tộc Kinh Để Sáp Nhập VN?

PARIS, Pháp -- Theo một số trí thức gốc Việt tại Pháp, Trung Quốc đang ra một độc chiêu, thiết lập một khu vực tại thành phố Bussy Saint George của Pháp để làm thủ phủ cái gọi là Tộc Kinh Toàn Cầu... trong đó, cho biết rằng người Việt Nam xuất phát từ An Nam xưa cổ, và đó là Tộc Kinh, một phần của dân tộc Kinh Trung quốc.Những người tham dự một buổi lễ Tộc Kinh cho biết tiền Trung Quốc xuyên qua một nhóm người nói tiếng Bắc Kinh, Quảng Đông và tiếng Việt lơ lớ đã mua một vùng 350.000m2 làm thủ phủ kinh tế-chính trị-văn hóa. Trong buổi lễ có tham dự của Thị trưởng, phó Thị trưởng và các nhân viên của thành phố địa phương.Nhà thơ Hoàng Hưng trên Facebook nói rằng thực sự không có cái gì gọi là Dân Tộc Kinh tại Việt Nam, mà chỉ là dàn dựng từ 10 năm trước của Trung Quốc.Nhà thơ Hoàng Hưng viết:“Trên CMND của công dân nước CHXNCNVN, mục dân tộc, tất cả những người không phải sắc dân thiểu số (Tày, Nùng, Ê đê,Cham...) đều ghi là: KINH. (Lưu ý: Căn cước VNCH trước 1975 không có mục này).Không ai để ý đến chi tiết này! Bạn cũng thế! Tôi cũng thế! Chẳng ai hỏi: dân tộc Kinh là dân tộc gì?Từ lâu, chẳng biết chính xác từ bao giờ, người VN quen dùng từ Kinh để đối lập với Thượng, phân biệt người đa số, sống ở trung du, và đồng bằng, với những sắc dân thiẻu số sống ở Vùng cao; nhưng ai cũng tự biết mình là dân tộc VIỆT (có gốc là hợp chủng giữa 1 tộc Polynesian phương Nam + một trong nhiều tộc Việt phía nam sông Dương Tử (Bách Việt)?).Vậy mà, không biết từ bao giờ, chữ KINH bỗng được hành chính hoá, hợp pháp hoá, trở thành tên chính thức của dân tộc này?...Bỗng mấy hôm nay, trên mạng rộ lên tin QUÁI ĐẢN: một bọn người Tàu (Tàu rõ ràng, ko phải Tàu gốc Việt) mạo danh là TỘC KINH ở Tam Đảo (Quảng Tây, Tàu) sang mua 350.000 m2 đất ở tỉnh Bussy Saint George ngoại ô Paris (Pháp), có cả 1 mụ được phong là CÔNG CHÚA, chuẩn bị thành lập một thiết chế y như 1 vương quốc nhỏ, có cả kinh tế, giáo dục, văn hoá, hành chính... và lá cờ LỆNH tập họp mọi người KINH trên toàn thế giới về "dựng nước" (như Israel)!!!ÂM MƯU NÀY ĐÃ CHUẨN BỊ TỪ 10 NĂM NAY, ĐẾN GIỜ MỚI CHÍNH THỨC CÔNG BỐ!”Trong khi đó, bản tin RFA nêu câu hỏi: Từ Tộc Kinh đến Đặc khu của người Trung Quốc tại Pháp?Bản tin RFA ghi rằng nhiều người Việt tại Pháp những ngày qua rất bất bình và đã phải lên tiếng phản đối sau khi có tin một nhóm người Trung Quốc mua một khoảng đất lớn tại thành phố Bussy Saint Georges, ngoại ô Paris. Nhiều người lo ngại người Trung Quốc mua đất để lập khu tự trị và gọi đó là vùng đất của Tộc Kinh.Sự việc vỡ lở sau khi một video về một buổi họp tổ chức vào ngày 21/5 tại thành phố Bussy Saint Georges được công bố, cho thấy một nhóm người Trung Quốc và Việt Nam gặp gỡ các giới chức thành phố để bàn về việc thành lập một khu công viên văn hóa ở thành phố lên đến 350.000 mét vuông. Không những thế, những người dự cuộc họp còn đề cập đến việc tụ họp từ 3 đến 4 triệu người Kinh khắp nơi trên thế giới về để lập quốc tại thành phố Bussy Saint George. Trên video, người ta thấy có 7 lá cờ được trao cho các giới chức thành phố mà như một số người Việt tại Pháp hiểu là được giữ để sau này lập quốc.Theo những trao đổi trong đoạn video, những người tại cuộc họp nói rằng cách đây 10 năm, một vài người Việt đã đi Nam Ninh, Trung Quốc, để tìm lại nguồn gốc xuất phát của người Kinh. Những phát biểu trong video cho rằng dân tộc Kinh là người Việt Nam, xưa gọi là An Nam, là một trong 56 sắc tộc được người Mãn Châu trả độc lập từ những năm 1884 – 1885, đi khắp nơi trên thế giới và hiện đã có từ 3 đến 4 triệu người thuộc Tộc Kinh sống trên 27 quốc gia, trong đó khoảng 1 triệu ở Mỹ và 1 triệu ở Châu Âu.Để công bố rộng rãi thông tin và phản đối cái gọi là Tộc Kinh và trao cờ lập nước này, một cuộc hội thảo của những người Việt tại Pháp đã được tổ chức hôm 28/10 ở nhà thờ Hippolyte, quận 13, Paris. Khoảng 100 người đã tham dự hội thảo này. Những người dự hội thảo được xem video về cuộc họp hôm 21/5 và được chia sẻ thêm các thông tin liên quan. Nhiều người dự cuộc họp đã bày tỏ sự tức giận của mình.Bà Alice Hà, một người Pháp gốc Việt nói với thông tín viên Đài Á Châu Tự Do: “Cái vụ mà dân tộc Kinh mua đất này giống như con ngựa thành Troy vậy! Nước Tàu đã làm những điều không hay mà cả thế giới đều biết. Cho nên khi đặc khu này mà nằm tại nước Pháp sẽ làm hại cho dân tộc Pháp như thế nào, vì vậy tôi có bổn phận phải lên tiếng với tư cách một công dân Pháp và yêu nước Pháp, tôi không muốn dân tộc Pháp một ngày nào đó bị tiêu diệt bởi dân tộc Tàu”.Ông Phan Quốc Uy, một tín hữu Cao Đài nhận xét: “Tại sao bây giờ mình đang ở hải ngoại mà lại không có phản ứng, mà có những người lại đi tiếp tay với những người như thế? Có phải chăng vì tiền? Vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình thôi!”Ông Nguyễn Cao Đường, một người hoạt động lâu năm ở Paris cho rằng không phải người Việt hải ngoại nào cũng ham tiền mà bán rẻ lương tâm: “Chỉ có vài ba tên nô lệ đi theo bọn Tàu đó, chứ không phải là người Việt Nam Quốc gia 4 triệu”.Ban tổ chức hội thảo cho biết họ đã tìm hiểu được con số trên các lá cờ được trao tại cuộc họp hôm 21/5. Theo Ban Tổ chức, chữ số W943001635 trên 7 lá cờ là số đăng ký của một hội đoàn người Việt ở thành phố Villejuif, gần Paris. Hội đoàn này được thành lập với mục tiêu “Thúc đẩy sự tham gia của những người Trung Quốc và Việt Nam. Tạo điều kiện hợp tác về kinh tế, thương mại, tài chính và kỹ nghệ của người Việt hải ngoại giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu…”.Trong khi trí thức hải ngoại và trong nước lo ngại âm mưu sáp nhập VN vào phương Bắc qua nhiều hình thức, vẫn chưa thấy nhà nước Hà Nội lên tiếng.