Hệ thống tiệm bán lẻ Walmart dự định sử dụng kỹ thuật mới để khách hàng đỡ phải xếp hàng ở quầy trả tiền trong mùa lễ này: sẽ dùng chức năng “trả tiền với tôi” (check out with me) từ ngày 1 tháng 11/2018, cho khách hàng trả tiền tại ngay nơi món hàng được mua ở kệ hàng, nơi đó sẽ nhận một biên nhận giấy hay biên nhận điện tử khi mua hàng từ nhân viên ở kệ hàng này.