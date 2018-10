(Xem: 145)

Bản tin CafeF ghi rằng kể từ quý II/2018, xuất cảng tôm liên tục sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017. Riêng tháng 9/2018, xuất cảng tôm giảm 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt gần 332 triệu USD. Do sụt giảm trong quý II và quý III năm nay, xuất cảng tôm của cả nước trong 9 tháng đầu năm nay đạt 2,6 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2017.