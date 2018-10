Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang Ra Khỏi Đảng

HANOI -- Thêm nhiều vị trí thức quyết định rời bỏ Đảng CSVN, sau khi Giáo sư Chu Hảo bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật.GS Chu Hảo là cựu thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.Bản tin RFA ghi rằng một trí thức Việt Nam tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, vào sáng ngày 26/10 tuyên bố ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng hôm 25/10 xem xét kỷ luật Giáo Sư Chu Hảo, Giám Đốc- Tổng Biên Tập Nhà Xuất Bản Tri Thức và nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học- Công Nghệ và Môi trường.Phó GS-Tiến Sĩ Mạc Văn Trang là người từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục trước khi về hưu vào năm 2002 và đã có hơn 54 năm tuổi đảng.Nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào ngày 26/10, Tiến sĩ Mạc Văn Trang cho biết nguyên nhân cụ thể của quyết định bỏ đảng như sau:“Thực ra từ năm 2000, tôi đã thấy lý tưởng lúc vào đảng là đấu tranh cho đất nước được độc lập- tự do, người dân hạnh phúc; thế nhưng đến năm 2000 thì đảng đi ngược lại lý tưởng đó. Giặc chiếm đảo, biên giới thì không lên tiếng mà nhượng bộ giặc cụ thể là Trung Quốc. Đối với dân thì đàn áp những người đấu tranh đòi quyền sống, đàn áp những người dân phản đối Trung Quốc xâm lược, phản đối môi trường bị ô nhiễm … Các trí thức nhiệt tình góp ý kiến, trong đó có tôi, thì không nghe. Nhiều người lên tiếng phản đối thì thậm chí còn bị bắt đi tù.”Trong khi đó, trên báo Diễn Đàn (tòa soạn ở Paris), nhà văn Nguyên Ngọc phổ biến bản Tuyên Bố Ra Khỏi Đảng CSVN.Bản Tuyên Bố như sau:“TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật PGS.TS. Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.PGS.TS. Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức mà ông là Giám đốc, Tổng biên tập, đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu, nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ, cùng thiên hạ năm châu. Tôi vinh dự và tự hào là bạn thân của ông, đã cùng ông làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay.Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.Tôi vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956, đến nay đã 62 năm. Thế hệ chúng tôi tự nguyện gia nhập Đảng vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến, đều ở chiến trường miền Nam.Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.Tôi vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình.Nguyên NgọcNgày 26-10-2018”Đặc biệt, trên Facebook của nhà thơ Hoàng Hưng, có ghi nhận rằng “Nhà Văn Nguyên Ngọc Đã Ra Đảng Từ Lâu, Nay Mới Tuyên Bố Thôi!” trong đó viết:“Anh (Nguyên Ngọc) kể: khoảng 15 năm trước, ngồi tâm sự với bà Nguyễn Thị Bình. Bà hỏi: "Chú thấy ta bắt đầu sai từ khi nào?". Anh nói ngay: "Từ đại hội Tours" [đại hội của đảng XH Pháp năm 1920, chia hai, 1/2 theo CS Nga tức QTCS 3, 1/2 giữ nguyên Đảng XH, tức QT 2. Ng Ái Quấc theo CS và sang Nga]. Bà Bình sững sờ: "Chú nghĩ thế thật à?" Sớm hôm sau, bà gọi ĐT cho anh: "Cả đêm qua chị ko ngủ được vì câu nói của chú. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy có lẽ chú nói đúng". Vậy là anh đã ra đảng (trong lòng) từ đó!- Tháng 1/2014, anh vào SG chấm thi bút ký viết về Phú Mỹ Hưng với tôi (cuộc thi ko thành có lẽ chính vì "trên" thấy có mấy cái tên "nhạy cảm" trong BGK!!!). Tôi hỏi lại anh 1 câu đã hỏi từ 2007: "Bây giờ lập một tổ chức nhà văn độc lập được chưa anh?" Anh bảo để anh nghĩ 1 đêm. Sáng hôm sau, anh trả lời: "Bây giờ lập được rồi. Nhưng về danh nghĩa đảng viên thì tớ vẫn phải tạm giữ vì còn trách nhiệm nặng quá, ko phải đảng viên nó ko cho làm!" (Hiệu trưởng đại học Phan Châu Trinh và những dự án về phát triẻn Tây Nguyên một cách dúng đắn, bền vững).Tôi rất thông cảm với những người vì yêu nước mà theo đảng Lao Động, ko hiểu rõ lắm về CS (bị lừa!). Đến nay, thấy rõ đảng đã "tự diễn biến" từ 1 đảng yêu nước thành 1 tỏ chức mafia chỉ yêu chính nó, nhưnghọ vẫn nấn ná chưa ra, vì còn vớt vát tý hy vọng dóng góp chút sức tàn, ước mong nó tỉnh ngộ, trở về với nhân dân. Nhưng việc kỷ luật ông Chu Hảo là 1 tuyên bố thẳng thừng chống trí thức, chống văn minh, văn hoá, khẳng định nền độc tài toàn trị. Cái lá nho đã rơi xuống! Anh Nguyên Ngọc ra đúng lúc, ko còn gì phải ân hận! Tôi tin những trí thức tử tế cuối cùng còn trong đảng cũng sẽ hành xử như anh!”