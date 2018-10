Ông Trọng Lên Ngôi

Trần KhảiVậy là dòng họ Nguyễn Phú hẳn là từng có một ngôi mộ tổ chôn đúng long mạch, theo niềm tin của nhiều nhà địa lý. Chuyện tâm linh thì chẳng ai biết để nói, duy có chuyện đời cần nói: ông Nguyễn Phú Trọng lên ngôi Chủ tịch nước, kiêm Tổng Bí Thư, cũng là một loại quyền lực tuyệt đối như cỡ Hoàng đế Việt Nam, thế là đất nước nhiều niềm lo hơn là an tâm. Vì ông Trọng bảo thủ khét tiếng. Nghĩa là, có thể kéo đất nước theo kiểu giật lùi.Bản tin AFP loan tin ông Nguyễn Phú Trọng được bầu với 99,8%. Theo Trưởng Ban Kiểm Phiếu thì có 477 trên tổng số 485 đại biểu quốc hội có mặt. Số phiếu phát ra là 477 và số phiếu đồng ý là 476, chỉ có 1 đại biểu không đồng ý. Các chính phủ Mỹ, Trung Quốc, Nga đều chúc mừng... cùng với nhiều quốc gia khác.Dư luận hiển nhiên đa chiều.Bản tin BBC ghi rằng theo ông Nicholas Chapman, nghiên cứu viên tại Đại học Quốc tế Nhật Bản, thì cho rằng việc bầu ông Trọng làm chủ tịch nước vào ngày 23/10 sẽ giúp củng cố quyền lực của ông này trong Đảng Cộng sản trong nhiều năm tới.Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp từ Singapore lại cho rằng ông Trọng "sẽ có thêm quyền lực" nhưng "sẽ không có những ảnh hưởng đáng kể lên hệ thống chính trị và kinh tế"."Chúng ta cần quan sát rằng việc sắp xếp này có đi xa hơn năm 2021 hay không. Nếu có, chúng ta sẽ bàn nhiều hơn về mức ảnh hưởng của nó," ông Hiệp được bài báo trên trích lời.Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik News kể rằng vào chiều 23/10/2018, tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ nhậm chức và có phát biểu trước Quốc hội, báo Giáo dục Việt Nam thông tin.Sau khi cúi chào cờ Tổ quốc, đặt tay lên Hiến pháp, tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ:"Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi — Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam — xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".Ông Trọng nói rõ đấy nhé: nhiệm vụ do Đảng giao phó trước, rồi nhà nước, rồi nhân dân. Nghĩa là, Nhân dân đứng thứ hạng sau Đảng.Thêm nữa, Nhân dân nào giao phó ông Trọng nhiệm vụ đó? Nhân dân Hà Nội hay Ba Đình? Hay nhân dân Bắc Kinh? Hay nhân dân Thủ Thiêm?Ông Trọng là người cộng sản nòi. Thiệt là khó hy vọng co873i mở gì.Theo Wikipedia, thì năm 1967, ông Trọng trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 12 năm 1967, ông công tác tại tạp chí Học tập (tiền thân của tạp chí Cộng sản), một trong ba cơ quan tuyên truyền quan trọng và chuyên chính nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (cùng với báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân).Tháng 8 năm 1983, ông từ Liên Xô về nước (sau hai năm làm thực tập sinh và bảo vệ thành công tiến sĩ Chính trị học ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô), tiếp tục công tác ở Ban Xây dựng Đảng của tạp chí Cộng sản. Được đề bạt làm Phó trưởng ban (tháng 10 năm 1983), Trưởng ban (tháng 9 năm 1987), Ủy viên Ban biên tập (tháng 3 năm 1989), Phó tổng biên tập (tháng 5 năm 1990) rồi Tổng biên tập tạp chí Cộng sản (tháng 8 năm 1991).Nghĩa là, nòi Cộng sản, chớ hy vọng đổi mới gì từ ông.Bản tin BBC hồi năm 2014 đã phỏng vấn nhân vật bất đồng Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao (về sau bỏ trốn ra nước ngoài) cho rằng:“Ông Phú Trọng là con người đi lên từ đường Đảng, ông ấy chỉ có những lý thuyết về chủ nghĩa Marx-Lenin, chứ còn ông ấy không có một tầm quan sát quốc tế, cũng như tầm để dẫn dắt dân tộc trong một bối cảnh quốc tế, nhất là với một ông hàng xóm, láng giềng Trung Quốc.”Tuy nhiên, ông Trọng từng có lúc thật thà, thú nhận rằng thế kỷ này khó mà níu tới chủ nghĩa xã hội. Lúc đó, ông Trọng nói trong một nhận xét về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013:“...Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Cho nên nếu có sửa thì phải nói là “đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đưa đất nước đi lên CNXH” sẽ chuẩn hơn…”Sau khi ông Trọng tuyên thệ chức Chủ Tịch Nước, trên RFA Blog, nhà văn Trương Duy Nhất viết hôm Thứ Ba 23/10/2018:“Nguyễn Phú Trọng: tuổi cao, năng lực hạn chế…Đấy là ông tự nhận.Phát biểu sau khi nhậm chức Chủ tịch nước, chiều nay 23/10/2018, ông Trọng thừa nhận "trình độ, năng lực còn hạn chế, sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu" và "tuổi đã cao".Như vậy, lần đầu tiên, Việt Nam có một nguyên thủ vừa tuổi cao, lại hạn chế về năng lực, trình độ.Tôi tin ông thật thà, chứ không hẳn là cách nói khiêm nhường.Biết mình tuổi cao, trình độ năng lực hạn chế, vẫn không thoái thác, nhận giữ cả Tổng Bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước.”Không chỉ thật thà thú nhận như thế, ông Trọng khi ra nước ngoài cũng cứng rắn bóp méo nhân quyền.Báo Thanh Niên ngày 09/07/2015 kể chuyện Nguyễn Phú Trọng Mỹ du:“…"Chúng ta không thể để vấn đề nhân quyền trở thành rào cản trong quan hệ đang lớn mạnh của Việt Nam và Hoa Kỳ", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bài phát biểu ở trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại thủ đô Washington (Hoa Kỳ) chiều 8.7 (giờ Washington).Chiều ngày 8.7 (giờ Washington), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và phát biểu tại trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).”Đó là Trọng đi Mỹ. Hồi Trọng đi Pháp, cũng bị quốc tế kể tội nhân quyền.Bản tin Chân Trời Mới ngày 24/03/2018 kể:“Ba tổ chức nhân quyền phản đối Nguyễn Phú Trọng đến Pháp…Thông cáo báo chí chungNgày 23 tháng Ba, 2018Theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước Pháp sắp đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày 25 đến 27 tháng 3 năm 2018 tới đây. Trong vai trò tổng bí thư, hơn ai hết, ông Nguyễn Phú Trọng là người phải chịu trách nhiệm về hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất trong 15 tháng qua.Năm 2017, Hà Nội đã tung ra đợt đàn áp tệ hại nhất từ 20 năm qua đối với quyền tự do ngôn luận. Ít nhất 25 bloggers, những người bảo vệ nhân quyền và những nhà đấu tranh cho dân chủ đã bị bắt hoặc bị trục xuất.Vào tháng 6 năm 2017, giáo sư đại học người Pháp gốc Việt, blogger và là cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng đã bị tước đoạt quốc tịch Việt Nam và bị trục xuất, bỏ lại vợ và con gái tại Việt Nam.Những bản án tù nặng nề đã giáng xuống những người nam, nữ muốn thông tin cho quần chúng. Blogger Trần Thị Nga đã bị kết án 9 năm tù vì đấu tranh cho nhân quyền. Nhà báo công dân Mẹ Nấm, cũng đang phải thi hành bản án 10 năm tù giam vì đã nói lên tiếng nói của ngư dân đòi hỏi được bồi thường sau thảm họa môi trường do nhà máy Formosa gây ra. Tháng trước đây, blogger Hoàng Đức Bình cũng đã bị kết án 14 năm tù vì đã cung cấp tài liệu về sự kiện này bằng video.Nhiều người khác đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa như Lê Đình Lượng, Mục sư Nguyễn Trung Tôn… Luật sư kiêm blogger Nguyễn Văn Đài sau khi bị tạm giam trong hơn 2 năm qua, sẽ bị đem ra xử vào ngày 5 tháng Tư tới đây. Các tù nhân đều bị chuyển trại đến những nơi giam giữ cách xa gia đình hàng ngàn cây số. Trong tù, tra tấn và hành hạ đã được xử dụng một cách thường xuyên để ép cung và cưỡng bách tù nhân nhận tội. Ngoài ra, không hiếm gì trường hợp các trại tù từ chối cho tù nhân bị bệnh được điều trị thích đáng....Trước cuộc thăm viếng này, Tổ chức ACAT, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và Đảng Việt Tân kêu gọi chính phủ nước Pháp đừng im lặng trước tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, và áp lực để Việt Nam phải:Trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các nhà báo công dân và các tù nhân lương tâm, đã bị kết án hay đang chờ xét xử…”Than ôi, người xưa có nói, “nhất tướng công thành, vạn cốt khô”… Thời nay, Nguyễn Phú Trọng lên ngôi, biết bao nhiêu là nước mắt dân oan, và biết bao nhiêu là tù ngục gian nan cho các nhà hoạt động nhân quyền.