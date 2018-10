Đi Tìm Vết Chân Đức Phật: Mừng Sinh Nhựt HT Thích Chơn Trí Chùa Pháp Vân Cali

Mừng sinh nhật Hòa Thượng Thích Chơn Trí.

Đường Bình(Bài 2 - Ai Ăn Bánh Sinh Nhựt )Sau khi trao quà cứu trợ cho các nạn nhận hỏa hoạn, chúng tôi phải rời khách sạn ra phi trường gấp nên không còn thì giờ để ăn bánh sinh nhựt. Cô Daw Kyu Kyu Thin, chủ khách sạn bảo nhân viên cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ đặt trong họp soft mang ra phi trường ăn trong lúc chờ đợi, Mấy chục cái họp bánh gôm trong hai cái bao màu đỏ cho dễ nhớ.Mới sáng mà trời đã oi bức, đến phi trường mọi người mau mau vào bên trong phi cảng để tránh nắng. Hai cái bao màu đỏ đựng bánh sinh nhựt của Hòa Thượng nằm chung với tất cả hành lý được xếp lên chiếc xe đẩy và được nhân viên chuyển vào phi cảng.Phi trường Heho nhỏ hẹp, sáng nay bị mấy chuyến bay đến trễ nên du khách bị dồn rất đông. Chúng tôi ngồi dưới mái hiên bên ngoài chờ đợi. Môt viên chức của phi cảng thông báo cho chúng tôi Ngài Tăng Thống Miến Điện cùng trên đường về Yangon. Ông có mang theo món quà cho đoàn hành hương chúng tôi. Ông đang ngồi trong phòng VIP. Mấy thầy và chúng tôi vào diện kiến Ngài Tăng Thống.Tôi đi theo mấy thầy vào bên trong phòng chờ đợi. Tôi ngồi đối diện với một bà mẹ trẻ với hai đứa con nhỏ. Cô đang bồng một đứa nhỏ, đứa lớn thì đứng bên cạnh mẹ. Hai đứa nhỏ rất là dể thương. Đường hành hương đã dài hai tuần lễ, thấy hai đứa nhỏ này khiến tôi nhớ mấy cháu bên nhà, động lòng tôi đi xin họp bánh đưa cho bà mẹ và nói: Đây là bánh sinh nhựt của Hòa Thượng của chúng tôi. Cô mở đôi mắt to nhìn tôi cô cầm lấy hộp bánh đưa cho em bé lớn.Em bé này nhìn tôi và đưa hai ngón tay. Em vui mừng mở hộp bánh ra nhưng không có cái muỗng để ăn. Tôi qua quầy café mượn cái muỗng, đưa cho em, em ăn một miếng thấy ngon em cười khoái chí.Lúc em đang ăn thì loa phóng thanh kêu hành khách ra cổng đămg cơ (boarding) mẹ gói hộp bánh bỏ vào túi xách. Cô nói với tôi mấy lời nhưng tôi không hiểu. Tôi nghĩ rằng cô sẽ mang hộp bánh này về nhà, ở một nơi nào đó trên đất Phật Miến Điện, cho em ăn. Thế là chúng tôi từ giã nhau. Kế tiếp sau đó là đến chuyến bay của chúng tôi.Hàng Không Myanmar với cái logo con bạch tượng có hai cánh bay đưa chúng tôi đến Yangon Thủ Đô Miến Điện. Máy bay đáp xuống phi trường Yangon là giờ chúng tôi hẹn đi viếng trường The International Theravada Buddhist Missionary University of Yangon, Sau khi chụp tấm hình chung lưu niệm, chúng tôi cáo từ ra về, xe đưa chúng tôi ra phi trường Yangon International Airport mọi người mệt mỏi chia tay. Chấm dứt chương trình hành hương.Đường Bình