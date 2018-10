Trình Diện Công An: 1 Người Chết

NHA TRANG -- Một phụ nữ tử vong tại trụ sở công an với vết kéo đâm vào cổ -- theo tin từ thông tấn Zing và nhiều cơ quan truyền thông.Công an nói rằng phụ nữ bị câu lưu vào đồn này tự tử, tuy nhiên không có chứng cớ nào đưa ra từ giảo nghiệm.Zing ghi rằng vào chiều 14/10, lãnh đạo Đội tổng hợp Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận vụ việc một người phụ nữ chết sau khi làm việc với cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hòa.Nạn nhân là bà Huỳnh Thị N. (45 tuổi, trú thôn Ninh Sim) -- với nhiều vết thương ở vùng cổ, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu. Đến 22h15 cùng ngày, người phụ nữ tử vong.Bản tin BBC ghi lời chuyên gia luật rằng cần có giám sát khi dân làm việc với chính quyền.Theo quy định hiện nay, trong quá trình làm việc, đối với các vụ việc cơ quan điều tra thực hiện thì trong quá trình lấy lời khai đều phải có camera theo dõi, luật sư Nguyễn Văn Quynh nói với BBC hôm 15/10."Nhưng thực tiễn thì đến thời điểm này nhiều cơ quan vẫn trang bị các hệ thống đó.""Gần đây tôi có làm việc với cơ quan tỉnh Bình Dương trong vụ việc mà tôi đang đảm nhiệm, thì ở đó vẫn chưa có camera. Hỏi thì họ nói là vẫn chưa trang bị được."BBC ghi rằng vụ bà Nhung chết trong đồn công an chỉ là một trong số nhiều vụ việc tương tự gây bất mãn trong dư luận.Theo một số liệu của Bộ Công an, từ năm 2011 đến 2014, có 226 người chết trong các trại tạm giữ, tạm giam, chủ yếu do tự sát và bệnh lý.Bản tin RFA ghi lại một tiếng nói khác: cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, Hoàng Khương viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng em họ của anh là cô Huỳnh Thị Nhung, 45 tuổi, ngụ tại Dục Mỹ, Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà, đã bị đưa về đồn công an thị xã lấy lời khai vào chiều 13/10 về việc kinh doanh nhà trọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đến 8 giờ sáng ngày 14/10, gia đình nhận được điện thoại từ Chủ tịch xã Ninh Sim cho biết chị Nhung đã chết tại cơ quan điều tra. Công an cho gia đình biết chị Nhung đã dùng kéo để sẵn trên bàn tự đâm nhiều nhát vào cổ và ngực của mình vào lúc 22 giờ đêm ngày 13/10.Theo phóng viên Hoàng Khương, Chinh, chồng chị Nhung cho biết khi có mặt làm thủ tục kết thúc khám nghiệm tử thi, một vài vị công an ‘khuyên’ nên ký vào biên bản và sớm đưa xác về lo hậu sự, họ sẽ tha tội cho…Bản tin RFA cũng ghi rằng trong trường hợp xét xử gần đây nhất là vụ xử 5 công an thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận bị cáo buộc đánh chết một công dân tại nhà giam giữ vào tháng 9 năm ngoái. Phiên toà hôm 13/9 vừa qua đã tuyên án 5 bị cáo này từ 3 đến 7 năm tù về tội dùng nhục hình.Báo Tiếng Dân viết:“...nhà báo Hoàng Khương, nguyên phụ trách khối nội chính báo Tuổi Trẻ có một bản tin mang tính chất vô cùng nghiêm trọng như sau:Chiều hôm qua, 13-10, em họ tôi (con chú ruột) và vợ sau khi dự đám giỗ bà nội tôi (Ninh Hoà, Khánh Hoà) trở về thì bị một số cán bộ Công an thị xã Ninh Hoà ập vào nhà làm việc.Đến 15 giờ cùng ngày, em dâu tôi là Huỳnh Thị Nhung (1973, ngụ Dục Mỹ, Ninh Xiêm, Ninh Hoà, Khánh Hoà) bị đưa về trụ sở công an thị xã lấy lời khai về việc kinh doanh nhà trọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.8 giờ sáng hôm nay, 14-10, em họ tôi nhận được điện thoại từ chủ tịch xã Ninh Xiêm thông báo Nhung đã chết tại cơ quan điều tra Công an thị xã Ninh Hoà, hiện đang khám nghiệm tử thi.Khi gia đình em tôi có mặt tại trụ sở Công an thị xã thì một vài vị công an mặt thường phục lạnh lùng thông báo em dâu tôi đã tự sát vào lúc 22 giờ. Trong lúc đang lấy lời khai, Nhung đã chụp chiếc kéo để sẵn trên bàn và tự đâm nhiều nhát vào ngực, cổ…Chinh, chồng Nhung, kể khi có mặt làm thủ tục kết thúc công tác khám nghiệm tử thi, một vài vị công an “khuyên” nên ký vào biên bản và sớm đưa xác về lo hậu sự, họ sẽ tha tội cho…Thêm một cái chết đầy… kịch tính xảy ra tại trụ sở công an như biết bao vụ việc đã từng xảy ra trên khắp đất nước này. Và lần này là Nhung, em tôi, người đàn bà quê lam lũ, ít học, hiền lành và là mẹ của 2 đứa con…Mong em yên nghỉ!Anh hứa sẽ làm những gì có thể để linh hồn em được nhẹ nhàng…*Ghi chú của Tiếng Dân: Nhà báo Hoàng Khương cho biết: “Status vụ việc về cái chết của em dâu tôi tại trụ sở công an đăng chưa đầy 1 tiếng đã bị xoá không còn dấu vết.”…”