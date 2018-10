Câu Chuyện Cuối Tuần: Chuyện Bầu Cử Ở Little Saigon

Cao Minh Hưng

Các tấm bảng tranh cử trong một khu thương mại ở Little Saigon

Chỉ cần dạo một vòng quanh khu vực Little Saigon, chúng ta có thể cảm thấy được không khí sôi nổi của mùa bầu cử đang đến gần. Và càng đến gần ngày bầu cử 6 tháng 11, dường như bầu không khí ngày càng hâm nóng thêm mặc dù tiết trời Cali vào mùa Thu đang se se lạnh với cơn mưa hiếm hoi đang đổ xuống bên ngoài. Nhìn qua các tấm bảng tranh cử ở các góc đường, ở những ngã tư đông xe cộ qua lại, hay trên những hàng rào xung quanh các khu đất còn trống, trên các bãi cỏ, trong các khu thương mại hay dân cư, v.v..., nói chung thì chỗ nào có thể cắm bảng được, thì các ứng cử viên thi nhau cắm các tấm bảng tranh cử của mình vào.

Năm nay có đến 24 ứng cử viên gốc Việt trong kỳ bầu cử vào tháng 11 này để vào 16 chức vụ, từ thành phố đến tiểu bang. Trên các Đài radio, TV, các báo chí, trang mạng, facebook, v.v. bằng Việt ngữ cũng đầy dẫy những tin tức về bầu cử và các ứng cử viên. Tuy nhiên, điều làm không ít những đồng hương Việt Nam chúng ta đang định cư nơi đây cảm thấy buồn lòng là sự đả kích khá nặng nề giữa những ứng cử viên gốc Việt đang nhắm vào nhau. Đôi khi, những ứng cử viên không cùng tranh một chức vụ, nhưng cũng ra mặt chống đối nhau một cách kịch liệt. Đành rằng chúng ta đang ở một quốc gia tự do, dân chủ và nhất là đang trong mùa bầu cử, nên khó tránh khỏi những chiêu thức mà các ủng hộ viên hay các ứng cử viên tung ra để chỉ trích nhau nhằm dành được sự ủng hộ của cử tri, nhưng chúng ta không khỏi chạnh lòng khi thấy một số sự chỉ trích của ngay chính người Việt Nam của chúng ta nhắm vào các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt và ủng hộ cho các ứng cử viên sắc dân khác.

Nhìn lại thời gian qua, kể từ khi chúng ta có những người Mỹ gốc Việt tham gia vào dòng chính với các chức vụ khác nhau, thì một điều mà chúng ta phải công nhận là dẫu sao một dân cử người Mỹ gốc Việt vẫn tranh đấu cho quyền lợi của đồng hương Việt Nam chúng ta nhiều hơn và thiết thực hơn so với các dân cử sắc dân khác, ngoại trừ một số rất ít các vị dân cử có các phụ tá người Việt Nam hay có dịp sinh hoạt với cộng đồng người Việt Nam. Vì lẽ đó, nếu chúng ta dành sự ủng hộ và lá phiếu của chúng ta cho những ứng cử viên gốc Việt, thì cộng đồng của chúng ta vẫn có lợi nhiều hơn. Giả sử nếu một dân cử nào đó thật sự có đường lối thân cộng hay làm lợi cho cộng sản, thì chúng ta vẫn có quyền dùng lá phiếu của mình để "recall" bất tín nhiệm họ ngay trong nhiệm kỳ hoặc sẽ không bầu cho những người này nếu họ ra tái tranh cử.

Ngoài ra, một việc khác mà thiết nghĩ chúng ta cũng nên tìm ra một phương thức nào đó để hạn chế bớt số ứng cử viên người Mỹ gốc Việt ra tranh cử cùng một chức vụ, vì chắc chắn sẽ khó tránh khỏi vấn đề bị chia phiếu và cơ hội cho ứng cử viên gốc Việt đắc cử sẽ giảm đi rất nhiều, như trường hợp của 7 ứng cử viên gốc Việt vào chức vụ nghị viên của thành phố Westminster chẳng hạn.

Chúng ta có sức mạnh trong tay là lá phiếu với quyền hạn thật sự của một công dân trong một đất nước tự do, so với hơn 90 triệu đồng bào trong nước đang sống với chế độ thống trị của cộng sản, không có được sự may mắn mà chúng ta đang có. Mong sao tất cả đồng hương Việt Nam chúng ta đã có quốc tịch Hoa Kỳ hãy sử dụng sức mạnh và tiếng nói của mình qua lá phiếu bằng cách đi bầu thật đông trong ngày 6 tháng 11 sắp tới đây.

13 tháng 10, 2018