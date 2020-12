Nghe tin LS Giuliani, 76 tuổi, dính COVID, nhập viện với triệu chứng: tòa nhà quốc hội Arizona ra lệnh đóng cửa một tuần lễ, kể từ sáng Thứ Hai 7/12/2020 nhằm tẩy rửa và cho các quan chức nằm nhà, cách ly ngừa bệnh.

.

Trump tố Fox News bây giờ y hệt CNN, kêu gọi dân Mỹ tẩy chay. Fox News chặn họng Alex Azar (Bộ Trưởng Y Tế) hỏi sao chưa gọi Biden là Tổng Thống tân cử. Bill Barr bó tay sau khi Trưởng Phòng Hình Sự Bầu Cử và 16 công tố viên nói bầu cử tuyệt hảo, nên đành nói bầu cử không hề gian lận, rồi bắn tiếng sẽ từ chức sớm. Michigan: Tòa dẹp bỏ đơn kiện "bầu cử gian lận" của LS Sidney Powell. Trump thất bại ở Georgia: Thống Đốc, Phó Thống Đốc ký chung bản văn, sẽ không triệu tập khóa họp đặc biệt chuyển phiếu cử tri đoàn từ Biden sang Trump. Biểu tình mang súng dọa bắn trước nhà Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Michigan. LS Giuliani dính COVID: tòa nhà quốc hội Arizona sẽ đóng cửa một tuần lễ. BS Carlos Araujo-Preza, 51 tuổi, Giám đốc y khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện HCA Houston chết vì COVID-19 mà không hề có bệnh nền nào. Bộ Trưởng Tư Pháp California lên nắm chức Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng Hoa Kỳ. Thống Đốc Florida chỉ thị: trong các tuần lễ trước ngày bầu cử 3/11/2020, Bộ Y Tế Flofira không được nói trước công chúng về dịch COVID. Texas: Lò nấu rượu đế đầu tiên ở Mỹ. Cali: trình dự luật bảo hiểm y tế cho toàn bộ di dân lậu. Một mục sư Michigan kêu gọi giáo dân hãy cứ để dính COVID vì chẳng thấy ai chết cả.

.

WASHINGTON (VB - 7/12/2020 --- Xin nhắc rằng tất cả các quận trong vùng Nam California hiện đang áp dụng lệnh-ở-nhà để ngừa dịch, nghĩa là có chuyện cần mới nên ra khỏi nhà, và nếu rời nhà thì phải mang khẩu trang và đứng giãn cách người khác khoảng 2 mét. Tất cả các dịch vụ thiết yếu đều vẫn mở cửa, như chợ, siêu thị, phòng mạch y khoa, cứu hỏa, cảnh sát... .

Trong tình hình này, thê thảm nhất sẽ là các di dân bất hợp pháp, khi họ không thể kiếm tiền vì đa số các công ty đều đóng cửa, và các xóm đông di dân này sẽ có cơ nguy trở thành các ổ dịch, và con em của họ khi tới trường sẽ biến trường học thành các ổ dịch mới, và gánh nặng cho các bệnh viện sẽ gặp cơ nguy lớn.

.

Do vậy, nhiều dân cử California đang thúc giục Thống Đốc Newsom hãy cho tất cả các di dân tại California bảo hiểm y tế. Một dự luật hôm Thứ Hai trình lên bởi Thượng nghị sĩ tiểu bang María Elena Durazo (Dân Chủ-Los Angeles) và Dân biểu tiểu bang Joaquin Arambula (Dân Chủ-Fresno), xin chăm sóc y tế cho tất cả các di dân bất hợp pháp.

.

Tiểu bang California hiện thời chỉ cho bảo hiểm y tế đối với 200,000 trẻ em và thiếu niên di dân bất hợp pháp. Nếu bây giờ cho tất cả di dân bất hợp pháp vào chương trình bảo hiểm y tế cho người lương thấp sẽ là một gánh nặng ngân sách nhiều tỷ đôla. Hiện ước tính có khoảng 1.5 triệu di dân lậu tại Caliornia không có bảo hiểm y tế, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để được bảo hiểm y tế dân nghèo.

.

Nhậu kiểu Việt Nam là phải có rượu đế... Thói quen này sẽ được đáp ứng tại Mỹ. Rượu đế Việt Nam sẽ được nấu tại Hoa Kỳ, và bằng lúa gạo Hoa Kỳ. Đó là lý do công ty Su Ti Craft Distillery được thành lập với lò nấu rượu đặt tại thị trấn Kennedale, Texas. Có lẽ đây là công ty đầu tiên tại Hoa Kỳ nấu rượu đế kiểu VN, theo tin của báo Dallas CultureMap.

.

Và dĩ nhiên, rượu đế VN bao giờ cũng rất nặng độ: lượng cồn sẽ là từ 40-45 độ ABV. Công ty Su Ti là ghép tên từ Suy Dinh và Tien Ngo — "Su" + "Ti" — hai anh bạn thân tới Mỹ định cư trong vùng Kennedale/Arlington, ngoại ô Dallas. Ngo nói lý do mở lò nấu rượu vì hai anh ưa uống rượu và chưa thấy có rượu đế tại Hoa Kỳ. Hai sản phẩm đầu tiên có tên là: "Old Man," an 80-proof rice liquor; "Lion 45," a 90-proof rice liquor. Ngo là kiến trúc sư và Dinh là một kỹ sư, sẽ nấu rượu đế bằng gạo trồng ở Texas và Louisiana.

.

Luật sư Sidney Powell lãnh thêm một thất bại sáng Thứ Hai 7/12/2020 khi Tòa liên bang khu vực Đông Michigan dẹp bỏ đơn kiện của bà đòi đảo ngược kết quả bầu cử 2020. Thẩm phán Linda Parker viết trong phán lệnh hôm Thứ Hai rằng cáo buộc "gian lận bầu cử" do LS Powell đưa ra không có chứng cớ gì, mà chỉ là các giả thuyết về chuyện "phiếu bầu cho TT Trump đã bị phá hủy, quăng bỏ hay chuyển sang phiếu bầu cho Joe Biden" và rằng đơn kiện chỉ nhằm phá hoại niềm tin của dân Mỹ vào tiến trình dân chủ. Nghĩa là, phát súng ân huệ cho các đơn kiện của Powell ở Michigan.

.

Trong khi đó, Tổng Thống Trump lãnh thêm cú thất bại ở Georgia: trong đêm Chủ Nhật, Thống Đốc Brian Kemp và Phó Thống Đốc Geoff Duncan của Georgia, cả 2 đều là Cộng Hòa, ký chung bản văn chính thức, xác nhận rằng sẽ không có chuyện triệu tập khóa họp đặc biệt nào cho quốc hội tiểu bang Georgia để tái chuyển phiếu cử tri đoàn đã trao cho Biden sang cho Trump như yêu cầu của Trump. Bản văn xác nhận: nếu làm như thế nghĩa là quăng bỏ toàn bộ cuộc bầu cử Georgia đã tổ chức, và là vi phạm luật tiểu bang, luật liên bang và Hiến Pháp.

.

Tổng Thống Donald Trump tấn công đài Fox News một lần nữa hôm Chủ Nhật, nói rằng đài này bây giờ là cùng một đẳng cấp y hệt như các đài ủng hộ Dân Chủ như CNN, MSNBC, mà Trump gọi là "MSDNC" (chữ DNC cũng là viết tắt của: Ủy Ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc).

.

Trump nói rằng bây giờ mọi người không nên xem đài Fox nữa, vì cùng một hạng của CNN & MSDNC. Trump ca ngợi và bảo mọi người hãy xem @OANN, @newsmax và những băng tần tương tự, và :ngay cả một trận bóng banh bầu dục buồn chán, quỳ gối và mọi thứ, cũng là hay hơn." Trump cũng đã chụp mũ tương tự như thế hồi tháng 7/2020.

.

Lý do tại sao Trump trở mặt, đánh phá đài Fox News? Đơn giản vì Fox News đã bắt đầu nói lên sự thật, rằng Trump đã thua phiếu, và rằng Biden đã thắng phiếu để trở thành Tổng Thống nhiệm kỳ kế tiếp của Hoa Kỳ.

.

Mới hôm Chủ Nhật 6/12/2020, trên đài Fox News, người dẫn chương trình Chris Wallace đã chặn họng Alex Azar (Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng của chính phủ Trump) sau khi Azar nói về Joe Biden là "Phó Tổng Thống" thay vì "Tổng Thống tân cử."

.

Azar nói trên chương trình "Fox News Sunday" rằng: "Chúng tôi đã đón Phó Tổng Thống Biden vào câu lạc bộ. Từ hồi giữa tháng 4... cẩm nang Tổng Thống [Trump] đã gọi..."

.

Trước khi Azar dứt câu, Wallace chẹn họng, "Ông ta [Biden] là Tổng Thống tân cử, thưa ông. Ông ta là Tổng Thống tân cử."

.

Azar không trả lời Wallace, lướt qua luôn và nói rằng Tổng Thống Trump đã "gọi mang khẩu trang là yêu nước."

.

Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr bắn tiếng là ông sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump... Điều này cho các phân tích gia suy nghĩ: có phải Bill Barr nhìn thấy ngày 30 tháng 4 của Trump và đã quyết định phải nhảy qua thuyến khác trước khi thuyền của Trump sẽ chìm vì đủ thứ chuyện bất hợp pháp Trump dự định làm trước khi rời Bạch Ốc?

.

Ngay khi Bill Barr mới đây tuyên bố rằng bầu cử ngày 3/11/2020 cho kết quả Biden thắng cử và không hề có gian lận trong diện rộng, bất kể TT Trump nổi giận hàng ngày la hét, người ta đã thấy dấu hiệu Bill Barr đang tách rời Trump và lo ngại không biết Trump sẽ làm cái gì nguy hiểm nữa.

.

Tại sao Bill Barr không thể hùa theo Trump để vu khống rằng bầu cử gian lận? Người ta nhớ rằng chính Bill Barr đã ra lệnh cho 16 công tố viên điều tra về cái có thể gọi là "gian lận bầu cử" và rồi vào ngày 14/11/2020 thì một văn thư báo cáo ký tên 16 công tố viên này gửi lên Barr nói rằng không hề có cái gì gọi là gian lận bầu cử, và bầu cử rất là tuyệt hảo.

.

Trước đó vài ngày, Trưởng Phòng Hình Sự Bầu Cử của Bộ Tư Pháp (Election Crimes Branch of the Justice Department) là Richard Pilger đã gửi thư xin từ chức ngày 9/11/2020 sau khi Barr ra lệnh cho các công tố viên điều tra về cái gọi là cử tri bất hợp lệ tại Nevada và phiếu bầu qua bưu điện tại Pennsylvania. Pilger nói rằng lệnh của Bill Barr vô lý, cho nên ông phải từ chức, vì sự thực không có gì gọi là gian lận cả. Vậy là nội bộ Bộ Tư Pháp của Bill Barr không "xào nấu" ra nổi một hồ sơ bầu cử gian lận nào.

.

Đó là lý do Bill Barr mấy hôm vừa qua phải công khai nói rằng bầu cử không hề gian lận. Tại sao Barr không bịa đặt như Trump? Đơn giản, cương vị Bộ Trưởng Tư Pháp, Bill Barr chỉ huy cảnh sát liên bang FBI và nhiều cơ quan an ninh khác. Nếu Bill Barr nói là có gian lận, báo chí sẽ hỏi gian lận ở quận nào, tiểu bang nào, gian lận ra sao, có phải gian lận vì máy bầu hay vì mỗi cử tri bầu nhiều lần, và nếu vậy thì chứng cớ bầu gian lận thế nào, ở đâu...

.

Trong cương vị người chỉ huy cả FBI, và với các bản báo cáo từ Trưởng Phòng Hình Sự Bầu Cử của Bộ Tư Pháp và 16 công tố viên... thì Bill Barr bó tay, không xào nấu ra nổi chuyện bầu cử gian lận nào. Cho nên, sau khi nói thẳng, nói thật, Bill Barr phải tự sắp xếp để rút lui, khỏi phải xin Trump ân xá gì hết, cho dù thực sự Barr trong mấy năm qua đã nhiều lần phạm tội "cản trở công lý" đối với cuộc điều tra của công tố đặc biệt Mueller.

.

Tổng Thống tân cử Koe Biden đã chọn Xavier Becerra (đương nhiệm Bộ Trưởng Tư Pháp California) lên nắm chức Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng Hoa Kỳ. Tin này do báo New York Times loan tin.

.

Tin Biden chọn Bacerra (cũng là người Mỹ gốc Latin đầu tiên giữ chức Bộ Trưởng Tư Pháp California) là cũng giữ lời hứa đa dạng hóa nhân sự cả ở nội các chính phủ và trong Bạch Ốc, phản ánh tình trạng đa dạng sắc tộc và thành phần của Hoa Kỳ. Trước đó, ban truyền thông của Biden chọn cũng là lần đầu toàn là phụ nữ.

.

Joe Biden cũng đã loan báo chọn Rochelle Walensky giữ chức Giám đốc Trung tâm Phòng chống Bệnh CDC, theo tin Politico. Walensky hiện thời là Trưởng Phòng Các Bệnh Truyền Nhiễm tại bệnh viện Massachusetts General Hospital và là giáo sư y khoa ở đại học y khoa Harvard Medical School.

.

Thêm một chuyện buồn mùa đại dịch: Bác sĩ Carlos Araujo-Preza, 51 tuổi, Giám đốc y khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện HCA Houston Healthcare Tomball ở Tomball, Texas, đã từ trần ngày 30/11/2020 sau 2 tuần lễ nằm với máy thở. Và bây giờ con gái của ông mới tiết lộ với NBC News. Cô nói rằng bố cô, bác sĩ Carlos Araujo-Preza không hề có bệnh nền gì hết, và cô muốn trả lời phỏng vấn của TV là để cảnh báo tất cả những người khác rằng chớ có ỷ y với COVID-19.

.

Đài KXAN loan tin rằng một mục sư Michigan đang bị chỉ trích vì đã thuyết giảng một bài giảng "vô trách nhiệm" hôm 14/11/2020, khi ông khuyến khích giáo dân hãy cố ý để lây nhiễm siêu vi COVID-19. Nhật báo The Holland Sentinel kể rằng, Bart Spencer (mục sư cao cấp của hội thánh Lighthouse Baptist Church) nói với giáo dân rằng hãy cứ để bị nhiễm COVID vì nhiều người đã nhiễm mà chưa có ai chết cả.

.

Khi video thuyết giảng này được một cựu giáo dân nhà thờ này phóng lên Facebook, nhiều người xem liền phê bình rằng mục sư này vô trách nhiệm, và kêu gọi đừng tin vào lời mục sư này. Mục sư Spencer sau đó mới thanh minh thanh nga với một đài TV ở Grand Rapids, Michigan, rằng ông không muốn thúc đẩy mọi người nhiễm bệnh...

.

Luật sư Rudy Giuliani, 76 tuổi, dính bệnh COVID-19, đã nhập viện với một số triệu chứng tại bệnh viện MedStar Georgetown University Hospital ở thủ đô Washington, D.C.... và bây giờ là lúc các nhà bình luận suy nghĩ: tại sao Trump phóng tweet thông báo Giuliani bị bệnh, mà không phải chính Giuliani phóng tweet đi? Có nghĩa là, lúc đó luật sư Rudy Giuliani yếu tới nổi không dủ sức để cầm điện thoại phóng tweet? Tại sao Giuliani đã im lặng dị thường, không phóng tweet nào trong vòng 48 giờ trước khi Trump loan báo Giuliani dương tính. Có nghĩa là, Giuliani dính siêu vi từ 48 giờ hay trước đó, và tới lúc lên cơn sốt hay khó thở, mới được khiêng vào bệnh viện. Nghĩa là, Giuliani đã dính siêu vi ít nhất là 3 ngày trước. Và được chụp máy thở nhiều tiếng đồng hồ sau, Giuliani mới phóng tweet cảm ơn Trump.

.

Bác sĩ Megan Ranney nói rằng có lẽ Giuliani đã lây nhiễm siêu vi cho hàng trăm người trong chuyến đi mới đây tới Atlanta (Georgia). Tuy nhiên, chưa thấy các quan chức Georgia nói gì, thì quốc hội tiểu bang Arizona đã kinh hoàng khi nghe tin Giuliani dính COVID: tòa nhà quốc hội Arizona cho biết sẽ đóng cửa một tuần lễ, kể từ sáng Thứ Hai 7/12/2020 nhằm tẩy rửa và cho các quan chức nằm nhà, hiểu là cách ly tự giác.

.

Theo báo AZFamily, sau khi gặp gỡ LS Giuliani tuần qua và bây giờ biết rằng Giuliani dính COVID, nhiều dân cử Cộng Hòa phải tự cách ly để ngừa bệnh. Chủ tịch Hạ Viện Arizona là J.D. Mesnard viết bản văn ghi rằng tòa nhà Hạ viện sẽ đóng cửa một tuần, không ai được phép vào làm việc hay họp trong tòa nhà, mọi người đều phải làm việc từ xa.

.

Jocelyn Benson, Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Michigan, đêm Chủ Nhật báo động rằng có hàng chục người biểu tình bên ngoài nhà của bà, trong đó một số người mang súng. Họ hô những khẩu hiệu hăm dọa, nói chuyện chửi thề bậy ab5, yêu cầu bà đảo ngược kết quả bầu cử Michigan. Benson và đứa ocn mới 4 tuỏi của bà vừa mới trang hoàng Giáng sinh tòa nhà xong, thì nhóm biểu tình tới vây căn nhà.

.

Bà Benson trong cương vị Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Michigan cũng là người phụ trách bầu cử Michigan, đã từ chối áp lực của Tổng Thống Trump yêu cầu bà không xác nhận kết quả phiếu bầu, trong đó ghi rằng Biden thăng phiếu, vượt hơn Trump hơn 150,000 phiếu bầu.

.

Đài CBS 4 Miami loan tin rằng Ron DeSantis, Thống Đốc Cộng Hòa của Florida, chơi độc chiêu y hệt Trump. Một bản tin trên báo South Florida Sun Sentinel ghi rằng trong các tuần lễ sắp tới Ngày Bầu Cử 3/11/2020, Thống Đốc DeSantis ra lệnh cho Bộ Y Tế tiểu bang Florida rằng tuyệt đối không được nói gì trước công chúng về dịch COVID-19, dù là về nguy hiểm hay cơ nguy lây nhiễm. Đó là lý do các hoạt động của Bộ này chỉ được phép đưa lên trực tuyến.

