Mỹ Ngó Lơ: VC Đàn Áp Dân Chủ

HANOI/WASHINGTON -- Ngay sau khi Tổng Thống Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước thương mại 12 quốc gia bên bờ Thái Bình Dương (TPP), chính phủ Hà Nội bắt buộc phải tăng tốc giao thương với Hoa Lục trong khi thương ước TPP bị dẹp bỏ, nhưng cũng đồng thời thấy ngay cơ hội ngàn năm một thuở.Chính phủ CSVN dẹp bỏ luôn kế hoạch dự định cho thiết lập các công đoàn độc lập đã bàn khi thảo luận TPP, và như thế chỉ còn công đoàn nhà nước độc diễn.Và tức khắc bắt hàng loạt các nhà hoạt động dân chủ, theo phân tích của báo Washington Post hôm 11/10/2018, trong bản tin nhan đề "How a Trump decision on trade became a setback for democracy in Vietnam" (Cách nào một quyết định về giao thương của Trump đã đẩy lùi cuộc chiến dân chủ tại VN).Dư âm kéo dài tới bây giờ: Đức Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ bị trục xuất từ Sài Gòn về quê cũ ở Thái Bình.Trong khi đó, bản tin RFA hôm Thứ Sáu ghi nhận rằng: Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương bị tuyên thêm 5 năm tù giam.Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương ở Từ Sơn, Bắc Ninh vào sáng ngày 12 tháng 10 bị tòa tỉnh Bắc Ninh tuyên án 5 năm tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 - Bộ luật hình sự 2015.Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Đỗ Công Đương cho biết phiên tòa diễn ra chỉ vỏn vẹn trong buổi sáng và rất ít tranh luận với luật sư. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do như sau:“Tại tòa tôi có nói các chứng cứ kết tội anh Đương là không có chứng cứ vì việc thu thập các tài liệu để buộc tội không theo quy định pháp luật nào cả.”Những quyền tự do ngôn luận là quyền trong hiến pháp có quy định, pháp luật lại không có những quy định rõ ràng. Tôi đề nghị tại tòa là ông không có tội nhưng tòa vẫn kết án như vậy.”Theo nhận xét của Luật sư Hà Huy Sơn thì tại phiên tòa điều đáng chú ý là ông Đỗ Công Đương dù trình độ văn hóa chỉ mới lớp 5 nhưng đối đáp rất lưu loát. Ông Đương khẳng định không làm gì sai với pháp luật của Việt Nam.Và tương tự tại phiên tòa xử ông vào ngày 17 tháng 9 với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng”, ông Đỗ Công Dương nói rõ ông đấu tranh chống bất công và nguyên văn lời ông Đương tại tòa được luật sư thuật lại là ‘mong là trời xanh có mắt trừng phạt những kẻ gây ra oan sai cho xã hội này và công lý sẽ được thực thi’.”Như vậy, nếu tính cả bản án vào ngày 17/9, ông Đỗ Công Đương bị tuyên tổng cộng 2 bản án với 9 năm tù giam.Ông Đỗ Công Đương được xem là một người hoạt động truyền thông dùng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp những bài nói chuyện của mình tố cáo những sai phạm đất đai ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh gọi là “Tiếng dân TV”.Một số trang mạng ủng hộ chính phủ cho rằng, kênh do ông Đỗ Công Đương làm chủ có sự hậu thuẫn về kịch bản, nội dung của một nhóm những phần tử xấu khác, trong đó có cả luật sư.Trước đó, 2 tổ chức quốc tế lớn là Phóng viên không biên giới RSF, trụ sở tại Pháp, và Ủy ban bảo vệ Ký giả CPJ, trụ sở tại Hoa Kỳ, lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà báo độc lập Đỗ Công Đương.AP trong bản tin ngày 12 tháng 10 nêu rõ cơ quan chức năng của đảng cộng sản Việt Nam không dung thứ cho bất cứ thách thức nào đối với quyền cai trị độc đảng của họ, dù rằng kể từ giữa thập niên 80 thế kỷ trước, Việt Nam bắt đầu thực hiện những cải cách kinh tế sâu rộng, cho mở cửa chào mời giới kinh doanh và đầu tư ngoại quốc vào. Nhờ đó Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực.Tổ chức Ân Xá Quốc Tế thống kê hiện có hơn 100 tù nhân lương tâm tại Việt Nam.Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha vừa mãn hạn 6 năm tù nói với VOA rằng anh kiên quyết tiếp tục ‘tranh đấu vì lợi ích của dân tộc và chủ quyền lãnh thổ.’Sáng ngày 11/10, nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha mãn hạn tù và được nhiều nhà hoạt động khác chào đón khi trở về nhà ở Long An.Anh chia sẻ với VOA:“Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Tôi sẽ chọn những công việc thích hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại để tiếp tục ủng hộ tiến trình dân chủ hóa đất nước.”Đinh Nguyên Kha, 30 tuổi, là thành viên của nhóm Tuổi trẻ Yêu nước, anh bị chính quyền bắt vào năm 2012 và xử phạt lần đầu với mức án đến 10 năm tù, 3 năm quản chế vì rải truyền đơn chống Trung Quốc xâm lược lãnh hải của Việt Nam.Vào năm 2013, án giảm xuống còn 4 năm tù giam, 3 năm quản chế, nhưng anh phải chịu thêm 2 năm tù nữa vì cáo buộc “gây thương tích.”