Bảo Phí ObamaCare 2019 Sẽ Giảm 1.5%

NEW YORK - Chăm sóc sức khỏe bằng ObamaCare giảm chút ít trong năm tới.Centers for Medicare & Medicaid Services (CMMS) cho hay: bảo phí trung bình của dịch vụ hạng “bạc” (silver plan) giảm 1.5%, là lần đầu tiên từ khi thực hành (năm 2014), thay vì tăng 37% trong năm nay.Số hãng bảo hiểm tham gia thị trường trao đổi tăng lần đầu tiên từ 2015, tăng 23 hãng so với năm 2018.Tại 4 tiểu bang, sẽ chỉ có 1 hãng, thay vì 10 tiểu bang trong năm nay.Thay đổi này đã được giới phân tích dự báo – nhiều hãng thấy huề vốn hay bắt đầu có lời tại thị trường cá nhân, và luật ObamaCare còn được áp dụng sau các nỗ lực bất thành của đảng CH.Cũng từ năm 2019, bệnh nhân không bị phạt vì không mua bảo hiểm sức khỏe – nghĩa là giới trẻ và những người khỏe mạnh không tham gia thị trường. Ngoài ra, người tiêu thụ có thể chọn chương trình thay thế ObamCare bằng dịch vụ ngắn hạn, có thể rẻ hơn.Chi phí bảo hiểm y tế tại 39 tiểu bang sử dụng thị trường liên bang sẽ giảm nhiều tới 26% tại Tennessee, trong khi tăng cao tới 20% tại North Dakota.