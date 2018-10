VN Thân Hơn Với Mỹ, Anh

HANOI -- Hoa Kỳ kết thân với Việt Nam hơn về hợp tác quốc phòng. Trong khi đó, Anh quốc và Việt Nam ra bản tuyến bố chung trong nỗ lực hợp tác nhiều phương diện.Bản tin VOA ghi rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ tới thăm Việt Nam vào tuần tới giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng cao về cả mặt quân sự lẫn thương mại.Bộ trưởng Mattis dự kiến sẽ tới TP SG ngày 16/10 để bàn thảo phương thức nhằm thúc đẩy hơn nữa các quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.Chuyến thăm của ông Mattis diễn ra trong bối cảnh Ngũ Giác Đài vừa hủy chuyến đi thăm Trung Quốc trước đó đã lên lịch vào giữa tháng này. Chuyến thăm bị hủy bỏ sau khi Bắc Kinh hủy một hội nghị an ninh cấp cao thường niên với ông Mattis được gọi là Đối thoại ngoại giao và an ninh, được coi như một dấu hiệu của sự lạnh nhạt trong quan hệ song phương giữa tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và TQ. Trong các dấu hiệu khác, TQ từ chối không cho chiến hạm USS Wasp của Mỹ cập cảng Hong Kong, và Trung Quốc phản đối chiến dịch của Mỹ đưa tàu hải quân vào Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải.Hiện không biết liệu Biển Đông có là chủ đề được đưa ra bàn thảo trong chuyến thăm hai ngày của Bộ trưởng Mattis vào tuần sau hay không.Theo trang mạng Sputnik trích nguồn của Zing.vn, dự kiến ông Mattis sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, và tới thăm sân bay Biên Hòa. Hai vị bộ trưởng này trước đó đã gặp nhau bốn lần.Sân bay Biên Hòa là một trong những điểm nóng khi nói tới chất độc da cam, và là địa điểm Hoa Kỳ đang hợp tác với phía Việt Nam để giải quyết hậu quả chiến tranh.Mặc dù chính phủ Mỹ chưa công bố thông tin chính thức về chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Mattis, Zing.vn dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách an ninh châu Á-Thái Bình Dương, ông Randall Schriver, nói rằng Bộ trưởng Mattis đến Việt Nam lần này là để “thảo luận với các quan chức Việt Nam và thúc đẩy một số dự án song phương cũng như cách hai bên có thể hợp tác trong một số lĩnh vực quan trọng.”Đây sẽ là lần thứ hai ông Mattis tới Việt Nam và theo Zing.vn, điều này phản ánh phần nào tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác quốc phòng, an ninh giữa hai nước.Hồi tháng 1, ông Mattis tới Hà Nội lần đầu tiên trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Không lâu sau chuyến thăm của ông, tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975.Chuyến đi Việt Nam của ông Schriver, và sắp tới của Bộ trưởng Mattis, diễn ra giữa lúc Washington đang vận động các nước đối tác để tạo dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương "tự do và rộng mở".Ông Schriver được Zing.vn trích lời nói rằng Mỹ rất quan tâm đến những “đối tác an ninh mới nổi” trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận tỉnh hình Phó thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, và người tương nhiệm Anh ông Jeremy Hunt, vừa ký tuyên bố chung nhân chuyến thăm của ông Phạm Bình Minh tới nước Anh vào hai ngày 9 và 10/10.Giới chức Luân Đôn cho biết chuyến thăm của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới nước Anh là một phần của các sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Anh Quốc và Việt Nam.Tin cho biết ông Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm chính thức với các quan chức chính phủ Anh, đồng thời tham dự Diễn đàn Kinh tế Anh - Việt Nam, cũng như gặp một số công ty lớn của Anh.Tuyên bố chung của Anh Quốc – Việt Nam khẳng định tầm quan trọng trong sự hợp tác của hai nước tại Liên Hợp Quốc về giữ gìn hòa bình, an ninh toàn cầu, luật pháp quốc tế và nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Cả hai nước cũng đồng ý giữ quan điểm các nước nên giải quyết tất cả các tranh chấp bằng các phương pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và thông qua các cơ chế pháp lý hiện hànhCả hai nước ủng hộ mạnh mẽ thương mại tự do ở châu Âu và châu Á, cũng như tích cực thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) vào năm 2018. Hai bên cũng đồng ý tham khảo thêm về triển vọng của Vương quốc Anh khi gia nhập CPTPP.Hội đồng Anh tại Việt Nam đã được gia hạn nhằm thiết lập cơ sở giáo dục và văn hóa, được coi đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ hai hước. Việc hợp tác văn hóa song phương cũng được nhấn mạnh để giúp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.RFA cũng ghi nhận rằng Tuyên bố chung cũng nhắc tới việc mong muốn Vương quốc Anh viện trợ cho Việt Nam, trao đổi chuyên môn về các lĩnh vực như chống tham nhũng, văn hóa, y tế, xây dựng năng lực dân sự và cải cách, cơ sở hạ tầng, thành phố thông minh và carbon thấp, an ninh hàng hải, giải quyết tranh chấp quốc tế.Vương quốc Anh và Việt Nam thường có cam kết chung tại các chuyến viếng thăm thường xuyên của các Bộ trưởng của cả hai nước. Nhân dịp này, vòng đàm phán chiến lược tiếp theo giữa hai nước được cho biết sẽ diễn ra vào đầu năm 2019.