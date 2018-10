Lưu Hành Nhân Dân Tệ: Vietnam Trở Thành Thuộc Địa Trung Quốc

LƯU HÀNH NHÂN DÂN TỆ

TẠI CÁC TỈNH BIÊN GIỚI MIỀN BẮC:

VIỆT NAM ĐANG TRỞ THÀNH

THUỘC ĐỊA CỦA TRUNG QUỐC



Trần Củng Sơn



Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đưa hàng trăm ngàn binh lính xâm lăng các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam gây nhiều chết chóc tàn phá.

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Trung Quốc xâm lăng các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam bằng đồng tiền Nhân dân tệ với sự tiếp sức của những kẻ tay sai Bắc Kinh trong Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam.









Theo tin trong nước Việt Nam thì ngày 28-8-2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 19/2018 với nội dung cho phép các thương nhân và cư dân ở các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc được phép dùng tiền Việt Nam và Nhân dân tệ- tức đồng tiền của Trung Quốc- trong các hoạt động trao đổi và mua bán. Thông tư này có hiệu lực vào ngày 12-10-2018.





Ngay lập tức dư luận trong nước lên tiếng phản đối bằng các hình thức như Bảng Tuyên Cáo với nhiều chữ ký của các nhân vật trí thức, cán bộ, các bài viết phân tích về chuyên môn kinh tế tài chánh để nêu ra sự nguy hại cho chủ quyền của đất nước Việt Nam.



Ngay cả Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 13-9-2018 đã nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng qui định mới của Thống đốc Ngân hàng cần xem phải xem xét lại vì có thể bị coi là vi hiến. Cơ sở truyền thông BBC, VOA, RFA bằng tiếng Việt có loan tin này từ một số trang mạng trong nước như Thanh Niên… nhưng độc giả truy cập thì bản tin gốc này đã biến mất.



Điều này nói lên có sự bất đồng ý kiến trong bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước Việt Nam về chính sách cho lưu hành đồng tiền Trung quốc ở các tỉnh biên giới phía Bắc, và kết quả là Nguyễn Thị Kim Ngân đã bị “ bịt miệng”. Dư luận cũng thắc mắc rằng Nguyễn Thị Kim Ngân đã có được một sự ủng hộ của phe nhóm nào đó nên mới phát biểu như vậy.





Người ta còn nhớ mấy tháng trước, Cố Chủ tịch Nhà nước Trần Đại Quang lúc còn sống đã phát biểu về luật biểu tình khi gặp cử tri ở Thành Hồ. Báo Tuổi Trẻ có đăng bản tin này nhưng lập tức gỡ xuống và sau đó báo Tuối Trẻ bị phạt đóng cửa 3 tháng. Điều này cũng nói lên sự bất đồng ý kiến trong Bộ Chính Trị ; nhưng mà uy quyền mạnh nhất vẫn thuộc về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nhà nước và Chủ tịch Quốc hội vẫn có thể bị “ bịt miệng” một cách công khai.



Trở lại Thông tư của Thống đốc Ngân hàng cho phép lưu hành chính thức đồng tiền Trung quốc tại các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Điện Biên.





Đây là một sự việc rất quan trọng vì chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của nhà nước hoàn toàn độc lập do Đảng Cộng Sản Việt Nam điều hành; nghĩa là trong một quốc gia có chủ quyền mà lại có thêm một loại tiền của một quốc gia khác cùng lưu hành song song.





Trong thời kháng chiến chống Pháp từ 1945 đến 1954, trên lãnh thổ Việt Nam có lưu hành 2 loại tiền- tiền Đông Dương do Pháp phát hành và tiền “ Cụ Hồ” do Việt Minh tức chính phủ kháng chiến phát hành. Người dân dùng cả 2 thứ tiền này; điều này nói lên rằng đất nước Việt Nam thời đó chưa hoàn toàn độc lập và do 2 chính phủ khác nhau điều hành.



Hôm nay là năm 2018, đất nước Việt Nam độc lập do một nhà nước Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam điều hành; thế mà lại xảy ra một sự việc quan trọng là có lưu hành thêm đồng tiền Nhân dân tệ của Trung Quốc tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Điều này có nghĩa là chủ quyền của Việt Nam tại các tỉnh này đã bị thế lực của Trung Quốc lấn chiếm.



Từ nhiều năm nay, các hoạt động buôn lậu, mua bán xảy ra tại các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc và những kẻ giao dịch dùng cả 2 thứ tiền Việt Nam và Nhân dân tệ để trao đổi cho thuận tiện mau lẹ.



Nhưng sự giao dịch giữa 2 loại tiền này chỉ xảy ra trong phạm vi hạn hẹp giữa những kẻ mua bán tại vùng biên giới mà thôi.



Hôm nay 12 tháng 10 năm 2018, Nhà nước Việt Nam ra thông cáo chính thức công nhận sự lưu hành của đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tại các tỉnh biên giới. Đây làmột tin tức rúng động toàn dân Việt Nam, công khai sự lệ thuộc, sự mất chủ quyền tài chính của nhà nước Việt Nam vào tay Trung Quốc.

Thí dụ rằng tại một tiệm phở ở Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, có một người Trung Quốc vào ăn phở. Ăn xong người Trung Quốc này lấy ra tờ 10 Nhân dân tệ để trả thì chủ quán phải nhận, và có thể thối lại bằng tiền Nhân dân tệ hoặc tiền Việt Nam, theo luật mới ban hành. (Nếu mà có kẻ xài tiền giả Trung Quốc thì làm sao biết được) .



Trong khi đó, cũng tại tiệm phở này, một người Mỹ ăn xong và lấy ra tờ 10 Mỹ kim để trả thì chủ quán có quyền từ chối và yêu cầu phải trả bằng tiền Việt Nam.



Cách đây hơn mười năm, Việt Nam có ban hành luật cấm dùng tiền Mỹ kim để thanh toán trong các dịch vụ trao đổi giữa người dân với mục đích biểu hiện chủ quyền tiền tệ của Nhà nước Việt Nam thời đó; nhưng rồi cũng không áp dụng vì từ nhân dân cho tới cán bộ đều thích tiền Mỹ Kim.

Tuy vậy, Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ ra thông cáo công khai cho phép lưu hành đồng tiền Mỹ kim, mặc dù đồng Mỹ kim được coi là đồng tiền quốc tế. Vàng và Mỹ kim là hai thứ dùng để giao dịch phổ biến khắp nơi.



Thế mà hôm nay 12 tháng 10, 2018, Nhà nước Việt Nam lại công khai cho phép đồng tiền Trung quốc là Nhân dân tệ lưu hành tại các tỉnh biên giới phía Bắc.





Khi đã cho lưu hành Nhân dân tệ tại các tỉnh biên giới thì dần dần theo thời gian những đồng tiển Nhân dân tệ sẽ lưu hành trên toàn cả nước Việt Nam . Lúc đó Nhà nước Việt Nam theo sự chỉ thị của Bắc Kinh, lại sẽ công khai ban hành luật chấp nhận Nhân dân tệ theo cách lý luận mà họ đã đưa ra nhằm giải thích cho Thông tư 19/2018.





Nhiều chuyên gia kinh tế viết bài giải thích mối nguy hại về việc cho lưu hành Nhân dân tệ tại các tỉnh biên giới, nhưng họ quên rằng đây không phải chỉ là vấn đề kinh tếtài chánh mà là vấn đề chủ quyền của một dân tộc, một đất nước, một chính quyền.





Nhà nước có quyền in tiền, lưu hành tiền để nhân dân cả nước dùng. Chủ quyền tiền tệ là một phần của chủ quyền đất nước, không thể chia xẻ với ai khác. Chủ tịch nước Việt Nam không thể chia xẻ quyền điều hành đất nước với Chủ tịch Trung Quốc. Thế mà đã xảy ra chuyện cho lưu hành Nhân dân tệ cùng với Tiền Việt Nam.





Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đưa hàng trăm ngàn binh lính đánh chiếm các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang và rút quân về vào ngày 16 tháng 3 năm 1979 sau khi hai phía Việt Nam và Trung Quốc con số thương vong lên tới hàng chục ngàn. Các thị trấn thành phố các tỉnh biên giới Việt Nam bị quân xâm lăng Trung Quốc tàn phá.





Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2018, Trung Quốc tiếp tục đánh chiếm các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Lần này họ không dùng binh lính cùng vũ khí như năm 1979 mà lần này bằng mặt trận tài chính tức là Nhân dân tệ với sự tiếp tay của những kẻ tay sai Bắc Kinh nằm trong cấp lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam và của Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam.





Bắc Kinh đã dùng đòn phép tài chính- một chiêu thức khá trừu tượng mà người dân bình thường khó có thể hiểu được. Nó không giống như đòn phép Luật Đặc Khu cho thuê 99 năm tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để cho đồng bào trong nước và hải ngoại lên tiếng phản đối và xuống đường biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018.





Nhưng chiêu thức tài chính của Bắc Kinh- công khai Lưu hành Nhân dân tệ tại các tỉnh biên giới phía Bắc- thật sự là một chiêu tàn độc- lấy mất chủ quyền tài chính của dân tộc Việt Nam.





Người ta vẫn bàn tán nhiều về Mật ước Thành Đô 1990 giữa những nhân vật cao cấp Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng của Việt Nam với Giang Trạch Dân, Lý Bằng của Trung Quốc với nội dung rằng Việt Nam sẽ trở thành thuộc địa của Trung Quốc vào năm 2020. Chính Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thời đó đã than rằng “ tử đây sẽ mở ra một thời kỳ Bắc Thuộc mới cho Việt Nam”.





Không ai thấy và đọc được nội dung văn bản tuyệt mật đó, nhưng qua những sự kiện đã xảy ra như Bô Xít Tây Nguyên, Formosa, Dự luật Đặc Khu 99 năm và hôm nay Thông tư 19-2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép lưu hành Nhân dân tệ vào ngày 12 tháng 10 năm 2018, để đánh mất chủ quyền tài chính tại các tỉnh biên giới phía Bắc thì cái tin đồn Mật Ước Thành Đô dần dần được tin là có thật.





Ngày 17 tháng 2 năm 1979 xảy ra chiến tranh chết chóc tang thương và ngày 12 tháng 10 năm 2018 lại xảy ra một tin đau đớn cho dân tộc Việt Nam tại các tỉnh biên giới phía Bắc- Đồng tiền Nhân dân tệ chính thức lưu hành-





Việt Nam đang từng bước trở thành thuộc địa của Trung Quốc. Mối họa bị Phương Bắc đô hộ cả ngàn năm trong lịch sử dân tộc Việt Nam đang dần dần lập lại.





Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc.