Dạ Tiệc Gây Qũy Viện Bảo Tàng VNCH Với Chủ Đề ‘Chiều Hành Quân 2’

Hình ảnh trong dạ tiệc.

Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster, Thành phố Westminster, vào lúc 6 giờ 30 tối Thứ Sáu ngày 05 tháng 10 năm 2018, Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã tổ chức buổi dạ tiệc “Chiều Hành Quân 2” gây qũy cho Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại số 9842 Bolsa Ave #205 Thành Phố Westminster, Nam California do Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Hội Trưởng; BS. James Việt Trần, Hội Phó cùng một số đông Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ, Luật Sư và những người trẻ thành công trong các lãnh vực quân sự, thương mại, kinh doanh...Hơn 700 người tham dự, dạ tiệc. Ngoài các niên trưởng, các Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng trong các hội đoàn Quân Binh Chủng Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, Cộng Đồng... còn có Niên Trưởng Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, Đại Tá Trần Ngọc Thống, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá Nguyễn Tấn Lợi, Đại Tá Trần Minh Công... Quan khách có: Thị trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị Viên Garden Grove ông Phát Bùi, Nữ tài tử Kiều Chinh, ông Richard Botkins (người thực hiện cuốn phim Ride the Thunder)...Điều hợp chương trình do Joseph Hiếu và Ngọc Đan Thanh.Nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm do toán hầu kỳ Tập Thể Chiến Sĩ dưới sự điều hợp của Hải Quân Đinh Quang Truật.Sau phần nghi thức, BS. Nguyễn Hoàng Quân, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng, cám ơn quan khách, qúy niên trưởng và toàn thể tham dự. BS. Quân cho biết, “Viện bảo tàng là một tổ chức bất vụ lợi, nhưng khác với các tổ chức từ thiện khác, bởi vì hậu duệ làm việc lâu dài cho tinh thần của cộng đồng chúng ta. Viện Bảo Tàng là nơi bảo tồn lịch sử của một Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa mà hàng triệu người dân Miền Nam đã được sống trong tự do và hạnh phúc, viện bảo tàng là nơi lưu giữ lịch sử của một thế hệ vĩ đại của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà con cháu mãi mãi mang ơn, không bao giờ quên.”Sau hơn hai năm làm việc, anh em hậu duệ của Viện Bảo Tàng đã cố gắng tạo được niềm tin tưởng của các hội đoàn cựu chiến sĩ, các niên trưởng đã thương mến và ủng hộ các chương trình của viện. Vinh danh những người lính VNCH là mục đích thứ nhất.Ông cho biết tiếp: Viện bảo tàng nay cũng đã được mở mang rộng lớn hơn với một diện tích gấp 3 lần trước, nhờ vậy nên cách trang trí và trưng bày các kỷ vật thời chiến tranh cũng hấp dẫn cho người xem hơn. Sự đóng góp của các cựu chiến sĩ cũng gia tăng... Để truyền lại lịch sử cho các thế hệ mai sau, VBT đã có những chương trình nói về quân sử trên Đài Truyền Hình SBTN, Youtube, tổ chức những buổi Giáng Sinh về “Góc phố Sài Gòn xưa” hay “Đón Xuân Nầy Ta Nhớ Xuân Xưa” để gợi lại những hình ảnh đẹp của Sài Gòn trước năm 1975, Ngoài ra VBT cũng đã thực hiện một phòng chiếu phim và thuyết trình hằng tuần về chiến tranh Việt Nam...BS Quân nhấn mạnh: “Viện bảo tàng không phải là nơi để những người lớn tuổi hội họp mà là nơi để các thế hệ trẻ đến để học hỏi và tìm hiểu về lịch sử oai hùng của cha ông. VBT là nơi của các con cháu người Việt tỵ nạn, vượt biên, vượt biển, con cháu HO... đến để tìm hiểu lý do tại sao mình phải bỏ nước ra đi và phải trả giá thật đắc cho hai chữ tự do. VBT còn là nơi để tri ân những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và đã hy sinh để cho con cháu được hưởng tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay.”BS. Quân cho biết tiếp: “Trong tương lai VBT sẽ có thêm những buổi thuyết trình bằng Anh ngữ cho các sinh viên, học sinh thuộc thế hệ 2, và có những buổi sinh hoạt vui để các em học sinh nhỏ và các hướng đạo sinh. Khi nào mà các bạn trẻ thấy được giá trị của VBT đối với con cháu của mình thì lúc đó VBT mới thực sự thành công” ông nhắc lại câu nói của Nhà văn Robert Heinlein Hoa Kỳ đã nói: “Một thế hệ bỏ quên lịch sử và qúa khứ sẽ không có tương lai.” Con cháu chúng ta cần hiểu biết lịch sử hào hùng của cha ông để mãi hãnh diện mình có mang dòng máu Việt Nam và trở thành những công dân tốt...”Tiếp theo là những lời phát biểu của quan khách trong đó có: ông Richard Botkins, Niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, cựu Nghị Viên Tony Lâm ... Trong những lời phát biểu, những vị nầy đã ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và chúc cho các em thành công trong ước nguyện, đồng thời những vị nầy cũng kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong cộng đồng hãy tiếp tay cùng các em để mong đạt được ý nguyện với một Viện Bảo Tàng càng ngày càng lớn mạnh hơn.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn, mở màn chương trình văn nghệ với bản nhạc “ Chiều Hành Quân” qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Trân, tiếp theo là phần trình diễn của BS. Trương Minh Cường và ban hợp ca Thủy Quân Lục Chiến qua bản “Hải Ngoại Thương Ca”, Teresa Mai qua bản “Thuyền Viễn Xứ”, Đặng Thế Luân “Rừng Lá Thấp”, Hương Thơ “Hoa Soan Bên Thềm Cũ”, Việt Khang với bản “Việt Nam Tôi Đâu,” “Con Đường Việt Nam”, và hợp ca “Trả Lại Cho Dân”.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần đấu gía gây qũy, trong lúc nầy các hội đoàn, đoàn thể cũng đã tiếp tay ủng hộ. Không khí buổi dạ tiệc trở nên sôi động khi BS. Michael Đào lên sân khấu tuyên bố là: “trong buổi dạ tiệc hôm nay qúy vị đóng góp được bao nhiêu thì Michael Đào sẽ ủng hộ bằng số tiền thu được.”. Lần lược từng hội đoàn, cá nhân, các mạnh thường quân cũng đã hăng hái tiếp tay trong chương trình gây qũy nầy.Kết thúc chương trình toàn thể cùng hát bản “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”.Trong dịp nầy, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân cho biết trong Hội Đồng Quản Trị của Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH hiện nay gồm có những vị như, Bác Sĩ Alan Thái Trần, BS Nguyễn Hoàng Quân, BS Quách Nhứt Trí, BS Nha Khoa Christopher Khiêm Nguyễn, Luật Sư Nguyễn Đỗ Phủ, BS Đức Đỗ, BS Alan Đặng, v.v...Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH đã có nhiều hiện vật được trưng bày như các mô hình tàu chiến, máy bay, và những trận chiến cuối cùng của tháng 4 đen năm 1975, và nhiều kỷ vật của các chiến sĩ trong nhiều binh chủng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trao tặng, v.v...Mọi chi tiết liên lạc: BS. Nguyễn Hoàng Quân (714) 979-9911, NS. Khiêm Nguyễn (714) 839-7660, BS. Việt Trần (714) 531-9555, MR. Hào Huỳnh (714) 618-3851.