An Ninh Mỹ: Apple Và Amazon Không Bị Chip Gián Điệp TQ

Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ Tin Apple Và Amazon Không Bị Cài Chip Gián Điệp Của Trung QuốcKhoảng đầu tháng 10/2018, Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS đã trả lời phỏng vấn của Reuters, cho biết không có lý do gì để nghi ngờ các tuyên bố phủ nhận của Apple và Amazon, trong việc bị Bloomberg cáo buộc chip gián điệp Trung Quốc tấn công.DHS cho biết: “Bộ An ninh Nội địa nhận thức được sự việc. Giống như đối tác của chúng tôi tại Anh, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, hiện không có lý do gì để nghi ngờ các tuyên bố phủ nhận của các công ty có liên quan”.Bloomberg Businessweek đã đưa ra một báo cáo gây chấn động, được lấy từ 17 nguồn tin tình báo, cho rằng phía Trung Quốc đã cài những con chip gián điệp chỉ nhỏ bằng hạt gạo vào bên trong máy chủ Supermicro, bán cho Apple và Amazon. Có khoảng hơn 30 công ty công nghệ tại Mỹ và nhiều cơ quan Chính phủ Mỹ cũng là nạn nhân, nhưng không được tiết lộ tên. Tuy nhiên ngay sau đó, Apple, Amazon và Supermicro đều phủ nhận báo cáo của Bloomberg. Thậm chí, Apple còn khẳng định rằng các cáo buộc là hoàn toàn sai sự thật và Bloomberg đã phớt lờ việc nguồn tin của họ có thể không chính xác. Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Anh có cùng quan điểm với DHS, là tin tưởng và ủng hộ các công ty công nghệ lớn. Hiện có rất nhiều bên đang chống lại báo cáo của Bloomberg. Tuy nhiên, sự thật ai là kẻ nói dối vẫn chưa được làm rõ. Mọi người sẽ phải cùng chờ đợi các cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA để làm rõ sự thật.Nguoivietphone.com.