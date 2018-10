Hỏi và Đáp: Xây Dựng Trí Não cho Em Bé

Dạy con khi còn thơ

Bài của Camille Maben(Giám Đốc Điều Hành First 5 California)Ngay từ lúc sinh ra, trí não của em bé đã bắt đầu lớn và phát triển nhanh, và tương tác giữa quý vị và em bé ở giai đoạn này sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời của em.Khoa học đã chứng minh rằng sự phát triển khỏe mạnh của trí não phụ thuộc vào những cuộc trò chuyện và tương tác giữa người lớn và em bé. Quy trình “hỏi và trả lời,” nơi em bé “hỏi” thông qua cử chỉ, khóc hoặc hóng chuyện, và một người lớn “đáp” bằng cách nhận biết và trả lời theo cách tích cực, là quan trọng để xây dựng mối quan hệ thần kinh và phát triển ngôn ngữ.Trong một nghiên cứu mới đây về trẻ em từ 4 đến 6 tuổi của Viện Nghiên Cứu Kỹ Thuật Massachusetts, các nhà khoa học về nhận thức đã thấy rằng việc trao đổi qua lại dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong sinh lý học bộ não và kỹ năng ngôn ngữ cho dù ở tình trạng kinh tế nào.May mắn là sinh hoạt này không cần đến đồ chơi đắt tiền hay băng hình cũng như ứng dụng điện toán đặc biệt, tất cả chỉ cần đến quý vị. Sau đây là một vài bước dễ dàng để thực hiện:Để ý tham giaXem con của quý vị để ý đến cái gì và phản ứng của bé. Có thể là đồ chơi, thú nuôi đi qua, một đám mây trước mặt, hoặc thậm chí là các ngón chân của bé.Đáp trả tích cựcĐây là phần “đáp”, là lúc quý vị đáp lại các biểu lộ và cử chỉ của em. Nếu một đồ vật làm em hứng thú, quý vị có thể chỉ vào và gọi tên đồ vật đó, hoặc chỉ cần mỉm cười và ra tín hiệu để em bé thấy rằng quý vị nhận ra sự hứng thú của em.Tiếp tụcCũng như chơi tennis, quý vị muốn tiếp tục và có cuộc trò chuyện qua lại – thậm chí khi em không sử dụng từ ngữ. Xin nhớ ngừng lại và cho bé thời gian đáp trả để bé có cơ hội suy nghĩ và hình thành ý tưởng.Hãy coi việc này là phần quan trọng trong các tương tác hàng ngày. Khi làm như vậy, quý vị sẽ giúp cho trí não của trẻ phát triển và chuẩn bị cho bé về mặt tình cảm cũng như nhận thức trong tương lai.Quý vị có thể tìm hiểu thêm lời khuyên và thông tin tại http://www.first5california.com VỀ FIRST 5 CALIFORNIA:First 5 California được thành lập năm 1998 khi các cử tri bỏ phiếu thông qua Dự Luật 10, đánh thuế thuốc lá để cấp ngân quỹ phục vụ trẻ em từ 0 đến 5 tuổi và gia đình của các em. Các chương trình và tài nguyên của First 5 California được soạn để cung cấp kiến thức và hỗ trợ giáo viên, phụ huynh, và những người chăm sóc đóng vai trò quan trọng trong suốt năm năm đầu đời của trẻ em – giúp trẻ em California có bước khởi đầu tốt nhất có thể được trong cuộc sống và phát triển khỏe mạnh. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé thăm http://www.first5california.com