Dân Tộc Tính Của Quốc Gia

BUIPHU/VBMNThật vậy mỗi quốc gia trên thế giới đều có dân tộc tính đặïc thù riêng biệt của quốc gia đó. Điển hình dân tôc VN với 1,000 năm Bắc thuộc và100 năm thực dân Pháp đô hộ mà dân tôc VN vẫn giữ nguyên được bản sắc dân tộc để sống còn và không bị ngoại bang đồng hóa là một điều may mắn, hiếm có, có 1 không hai trong lịch sử nhân loại khiến cả thế giới phải thán phục nể vì.Với chiến tranh ý thức hệ giữa 2 miền Nam Bắc VN, miền Bắc theo chế độ CS, đứng đầøu là Liên Xô, miền Nam theo chế độ Tư Do,õ thuộc chế độ đệ I VNCH Ngô Đình Diệm ở miền Nam VN đứng đầu là nước Mỹ. Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã nêu cao tinh thần tự quyết của dân tộc VN cương quyết từ chối, ngăn cản chánh quyền My không cho đổ quân vào VN làm mất chính nghĩa cuộc chiến, nên chánh quyền Mỹ cố tình tìm mọi cách làm sụp đổ chế độ hợp pháp hợp hiến Ngô Đình Diệm ỏ miền Nam VN để Mỹ có thể đưa quân đội Mỹ áo ạt vào niền nam VN mong dành thắng lợi mau chóng để sớm kết thúc cuộc chiến.Nhưng khi Mỹ hiện diện tại miền Nam VN đúng theo sách lược của họ, thì CS đã lợi dụng thời cơ nêu cao tinh thần yêu nước chÍnh nghĨa của nhân dân miền Bắc với chiêu bài đánh Mỹ cứu nước và sinh Bắc tử Nam để làm tròn nghĩa vụ quốc tế vô sản nên đã gây ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, làm tiêu hao nôi lực dân tộc, ngoài ra những tên lãnh đạo cuồng tín CS còn dám huyênh hoang tuyên bố: đánh Mỹ cho đến người lính cuối cùng. Thật quá tàn nhẫn và vô nhân đạo của những tên chóp bu CS đã coi thường sinh mang của nhân dân VN.Sau sách lược sai lầøm của Mỹ đã làm tiêu hao trên 58 ngàn chiến binh Mỹ và 1 số chiến binh đồng minh liên hệ như: Hàn Quốc, Úc, New Zealan, Thái Lan, Philippines nhưng cuộc chiến vẫnï ngày một sôi động hơn trước nên nước Mỹ đã thay đổi chiến lược toàn cầu tìm cách thỏa hiệp với 2 nước CS đàn anh là Liên Xô và Trung Quốc để chấm dứt chiến tranh hầu có thể rút quân khỏi miền Nam VN trong danh dự đồng thời các cấp lãnh đạo Mỹ đã gây sức ép với chính thể đệ II/VNCH Nguyễn Văn Thiệu phải nhượng bộ ký hiệp định bất tương xứng Paris 1973 gây bất lợi cho chế độ VNCHSau khi Mỹ rút khỏi niền NamVN, cuộc chiến được chyển sang hình thức Việt Nam Hóa chiến tranh, và QL/VNCH vẫn đơn phương chiến đấu oanh liệt với CS và vẫn dành được nhiều chiến thắng trên mọi chiến trườngNhưng CS đã lợi dụng thời cơ Mỳ có ý đinh muốn bỏ rơi miền Nam VN qua hiệp định Paris 1973, cũng như phong trào phản chiến phản đối chiến tranh biểu tình rầm rộ trên toàn nước Mỳ cùng Quốc Hội Mỹ đã biểu quyết không can thiệp vào Đông Nam Á và cúp viện trợï cuối cùng 300 Triệu Dollars cùng hạn chế cung cấp đạn dược võ khí quân trang quân dụng,và thuốc men cho chế độ VNCH, trong khi đó CSVN lại được sự yểm trợ dồi dào và đắc lực về mọi phương diện với võ khí tân tiến của 2 nước quan thày, đàn anh là Liên Xô và Trung Cộng để CS có thể mở ra được những trận địa chiến khốc liệt với QL/VNCH quyết dành thắng lợi. Cho nên dù QL/VNCH có kiên cường chiến đấu hào hùng và oanh liệt thế nào chãng nữa nhưng một khi đã bị đồng minh phản bộiä, cúp viện trợ bó tay không cho chiến đấu cũng phải cam tâm thất bại một cách bất đắc dĩ mà thôiSau khi Saigon sụp đổõ năm 1975, CS cưỡng chiến hoàn toàn miền Nam VN, QL/VNCH, một lần nữa đã tỏ rõ khí tiết nêu cao dân tộc tính cao độ của một dân tộc, nên từ cấp Tướng Lãnh, Sĩ Quan cho đến Binh Sĩ đã vì nước quên mình tuẫn tiết hy sinh để bảo toàn danh dự:” Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm” nhiều như QL/VNCHÔi vinh dự và cao cả thay những con dân Việt mến yêu không những đã làm vẻ vang dòng dõi “con Lạc cháu Hồng”,mà còn ghi đậm nét trang sử Việt hào hùng của dân tộc mà trên thê giới này ít có một dân tộc nào có được.Nhưng khi CS cưỡng chiếm được miền Nam VN và tiến tới thống nhất đất nước, CS đã cho thi hành chính sách bần cùng hóa nhân dân và thiết lập một chế độ quan liêu cửa quyền, độc tài, độc đảng không những để thống trị tàn bạo và đàn áp nhân dân VN mà còn cam tâm bán cả giang sơn gấm vóc của Tiền Nhân cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc nữõa. CS đã công khai phản bội lại nhân dân đi vào vết xe cũ lịch sử của các chế độ trước nên trước sau gì cũng bị nhân dân đào thải vì một khi nhân dân yêu nước bị trấn áp dồn vào đường cùng thì nhất định sẽ có những nhân tài cứu nước xuất hiện như câu ví von của Tiền Nhân:” nhân tài như lá mùa thu rụng”cùng với toàn dân cả nưởc tạo nên một lực lượng vững chắc, một sức mạnh vô biên thi sá gì giặc ngoại xâm lẫn giặc nội xâm lại phải đáng sợ hay sao?Hơn nữa chủ thuyết CS đứng đầu là Liên Xô đã sụp đổ hoàn toàn, các nước CS như Ba Lan, Đông Đức . . . . .với dân trí cùng dân tộc tính quá cao đã làm nên lịch sử, dân tộc họ đã sớm thức tỉnh và nhận thấy con đườøng Thiên đàng CS chỉ đưa đất nước đến nghèo nàn, lạc hậïu nên đã dứt khoát sớm từ bỏ chế độ CS để hội nhập vào Thế giới Tự Do hầu phát triển đất nước hùng mạnh và phú cường như ngày hôm nay. Gần đây nhất là Nam Bắc Hàn cũng đã biểu lộ tinh thần dân tộc cao độ, các nhà lãnh đạo 2 bên đã xích lại gần nhau để quyết định vận mệnh đất nước mình nên trước sau gì Nam Bắc Hàn cũng sẽ tiến tới thống nhất không đổ máu mà vẫn giữ nguyên được nội lực Dân tộc 2 miền Nam Bắc Đại Hàn.như ước nguyện khiến thế giới phải thán phục.Còn chế độ CSVN thì sao? Dù các cấp lãnh đạo CS mang giòng máu Việt,có cuồng tín, đần độn và ngu dốt thế nào chăng nữa nhưng một khi đã thấùu hiếu về lịch sử vẻ vang,hào hùng và oanh liệt của dân tộc mình, lại được kế thừa truyền thống bất khuất của tiền nhân đã kiên trì đấu tranh oanh liệt và hy sinh biết bao xương máu để con dân Việt được sống còn như ngày hôm nay thì hãy sớm thức tỉnh quay về với cội nguồn dân tộc chứ đừng vì quyền lợi cá nhân, độc tài, độc đảng, đặt trên quyền lợi dân tộc mà cam tâm làm chư hầu cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc thì trước sau gì cũng lãnh hậu quả khó lường trước được.Hơn thế nữa chế độ CS đã đi ngược lại với quyền lợi của nhân dân chắc chắn sẽõ bị trào lưu tiến hóa của nhân loại xóa bỏ hoàn toàn trên hành tinh này cũng như theo sự biến thiên của Tạo hóa và cũng trong giáo lý thâm thúy sâu sa của Phật giáo:” Con người là vô thường”, nên trước sau gì ai nấy cũng phải ra đi, không ai có thể tồn tại mãi trên thế gian này.Điển hình là vị vua hùng mạnh nhất Trung Hoa” Thành Cát Tư Hãn” vì tham quyền cố vị, muốn sống mãi, sống hoài để có thể thống trị lâu dài đất nước Trung Hoa nên,đã cho người đi tìm môn thuốc:”TRƯỜNG SINH BẤT TỬ” cũng đành phải thất vọng không dược toại nguyện vì không ai có thể cướp được quyền vạn năng Tạo Hóa.Tóm lại thời gian 43 năm trôi qua, dân tộc VN đã phải gánh chịu một Quốc Nạn và Pháp nạn quá đủ để nhân dân VN thấu hiểu được về bản chất xấu xa, tồi tệ và độc ác của chủ nghĩa CS, làm kim chỉ nam cho việc đấu tranh dành độc lập, giải thể cho được chế độc CS,độc tài, tàn ác hầu đưa đất nước VN phát triển giầu mạnh và phú cường,ngang hàng với các quốc gia tự do tân tiến trên thế giới như ước nguyên của dân tộc Việtä Nam khốn khổ đã mong đợi từ lâu.. Cuối cùng chính nghĩa lúc nào cũng thắng, chúng ta hãy chờ xem! Mong lăm thay!BUIPHU/VBMN