NGẬM NGÙI TƯỞNG NHỚ THẦY THÍCH PHÁP TẤN



Nguyên Toàn Trần Việt Long



Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa Quý Khách cùng Thân Hữu,

Kính thưa Chơn Linh Thầy Thích Pháp Tấn,

Thưa Chị Trần Việt Thắng và các Cháu thương mến,



Thật ngậm ngùi khi nói lời vĩnh biệt bào huynh của chúng tôi, Thầy Thích Pháp Tấn, vị Tỳ kheo vừa viên tịch ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Houston.



Thầy Thích Pháp Tấn, thế danh là Trần Việt Thắng, sinh năm 1939 tại Điện Bàn, Quảng Nam, học Tiểu học tại quê nhà, học Trung học tại Trường Tây Hồ, Đà Nẵng. Khi đến tuổi thi hành nghĩa vụ thanh niên trong thời chiến, Thầy đã tình nguyện gia nhập Không Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà từ năm 1961 và đã phục vụ quân đội với nhiệm vụ Phó Ban Không Ảnh Sư Đoàn 1 Không Quân tại phi trường Đà Nẵng cho đến ngày VNCH bị Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm năm 1975.



Như hầu hết quân nhân công chức VNCH, sau thời gian gọi là học tập cải tạo thì Thầy phải đưa gia đình về thôn quê sinh sống với nghề nông. Không chịu đựng nổi sự phân biệt đối xử của chế độ Cộng Sản, Thầy đã đưa gia đình gồm hai vợ chồng và sáu người con vượt biển tìm tự do năm 1983.



Là một người con trai lớn trong gia đình, Thầy đã hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Thầy vừa đi học Trung học vừa giúp gia đình điều hành một tiệm may như là nguồn thu nhập chính khi cha mẹ chúng tôi phải xa lìa quê để ra sinh sống tại Đà Nẵng vì tình trạng chiến tranh ngày càng khốc liệt tại quê nhà. Thầy nhất quyết làm việc giúp gia đình để tôi và các em gái của tôi được tiếp tục việc học với toàn thời gian học tập. Tôi không thể nào quên được hình ảnh Thầy cương quyết phản đối việc tôi xin đi làm sau khi tôi đỗ Tú Tài 2. Thầy đã xin phương tiện máy bay vận chuyển của Sư Đoàn 1 Không Quân tại Đà Nẵng để đưa tôi vào Sài Gòn học Đại học. Sau khi gửi gắm tôi ở trọ tại nhà người bạn đồng ngũ của Thầy tại Sài Gòn thì Thầy quay trở về đơn vị tại Đà Nẵng. Thầy đã dúi vào tay tôi để cho thêm tôi một số tiền và nói, "Để mỗi ba tháng Ba Mẹ và Anh gửi tiền cho em chứ bây giờ Anh không thể cho em nhiều hơn nữa." Khi Thầy đi rồi thì tôi mới biết đấy là tất cả tiền lương một tháng của Thầy mà Thầy không giữ lại một đồng nào cho riêng Thầy cả.



Năm 1965 lúc 26 tuổi, Thầy đã lập gia đình với chị Nguyễn Nho Thị Huân, một người thật đức hạnh. Chị là một người phụ nữ thật hiền lành với một tâm hồn thật cao quý. Chị đã đồng lòng với chồng hiếu kính với cha mẹ và giúp đỡ các em. Từ ngày kết hôn năm 1965 đến lúc vượt biển năm 1983, suốt 18 năm với sáu người con, bốn gái và hai trai, Chị đã ở chung một nhà với cha mẹ và anh em chúng tôi nhằm giúp đỡ gia đình mà tâm hồn chị luôn luôn trong sáng, nhân ái, hy sinh cho các em và vô cùng hiếu kính với cha mẹ chúng tôi. Trong giây phút lâm chung năm 2002, Mẹ tôi vẫn một lòng trăn trở là không được gặp lại chị trước khi Mẹ tôi nhắm mắt lìa đời.



Suốt 35 năm tái định cư tại Houston, Chị đã nhọc nhằn cùng chồng làm việc vất vả để nuôi dưỡng sáu cháu trưởng thành, đều tốt nghiệp Đại học, đều đã có gia đình riêng và đều có công việc làm thật tốt với đời sống thật ổn định.



Thầy và Chị đã giáo dục các cháu tính nhân ái, chân thành và tận tuỵ dưới sự hướng dẫn nhẹ nhàng và từ tâm; vì thế phong cách của các cháu thật từ ái và lễ độ. Thầy và Chị có 19 cháu nội, ngoại mà tất cả đều học hành rất giỏi. Cháu ngoại gái lớn nhất là Uyên, đã tốt nghiệp Đại học, đã đi làm, và là một thanh nữ thông minh, ngoan hiền và vô cùng thanh nhã; cháu ngoại trai lớn nhất là Khoa, cũng đã tốt nghiệp Đại học và đã đi làm, và cháu Khoa là hình ảnh một thanh niên tuấn tú, cương nghị, khôn ngoan, giao thiệp với ngôn từ thật khiêm tốn mà chững chạc. Trên nền tảng tốt đẹp đó, các cháu nội, ngoại của Thầy sẽ tiếp tục phong cách hoà nhã và làm thăng hoa truyền thống giáo dục gia đình đầy nhân ái của Thầy.



Là một Phật tử thuần thành, khi vừa nghỉ hưu, với sự ủng hộ của Chị, Thầy đã sống đời sống của một người Phật tử xuất gia theo truyền thống Bắc Tông dưới sự hướng dẫn của Hoà thượng Bổn sư thượng Trí hạ Hoằng, Trụ trì Chùa Pháp Nguyên tại Houston. Thầy đã học và hành Phật Pháp vô cùng tinh tấn nên Hoà thượng Bổn sư thương mến đã ban cho Thầy pháp danh Pháp Tấn như một lời khen thưởng.



Bộ sách giáo khoa căn bản về Phật học gồm ba quyển hạ, trung và thượng dành cho học tăng thường được giảng dạy trong ba năm nhưng Thầy Pháp Tấn đã miệt mài nghiên cứu trong một năm với toàn tâm toàn ý. Khi đã nắm vững những yếu chỉ của bộ sách Nấc Thang Giáo Lý đó hay còn gọi là ba tập Phật Học Phổ Thông hơn 2.000 trang do Cố Hoà thượng Thích Thiện Hoa trước tác, Thầy Pháp Tấn bắt đầu nghiên cứu, tụng niệm và hành trì theo các bộ kinh lớn trong truyền thống văn học Bắc Tông. Khi tôi tham vấn Phật Pháp với Thầy thì được Thầy giảng dạy Phật lý thật thứ lớp, rất sư phạm, đi từ Tứ Diệu Đế rồi đế thứ tư là Đạo Đế lại được hướng dẫn thực hành qua Bát Chánh Đạo, và Bát Chánh Đạo lại được chi tiết hoá cho dễ hiểu và dễ thực hành qua Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo. Trong Bát Chánh Đạo lại chia ra ba loại Giới, Định, Tuệ thật rõ ràng.



Trước Chơn Linh Thầy Pháp Tấn, con xin đê đầu đảnh lễ vị Bổn sư của bào huynh con là Hoà thượng thượng Trí hạ Hoằng như là một lòng thành cảm tạ ân sư, và xin Hoà thượng ân sư nhận cho lòng cung kính bái biệt của bào huynh chúng con là Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Thích Pháp Tấn.



Thưa Hiền Tẩu kính mến của chúng em,



Tất cả các em chưa bao giờ xem Chị như là một người chị dâu mà ngay từ khi còn nhỏ chúng em đã xem Chị là một người chị ruột của chúng em. Vẫn biết sinh hữu hạn mà tử vô kỳ, nhưng Thầy đã ra đi làm cho chúng em thật ngậm ngùi thương nhớ. Hôm nay Chị đã mất đi người bạn tri kỷ đã hết lòng thương yêu chị; các cháu đã mất đi người cha kính yêu và thân thiện; chúng em đã mất đi một người anh gương mẫu và vô cùng thân thương; tang quyến đã mất đi một người thân vô vàn thương mến; và quý vị Cư sĩ và Phật tử đạo tràng Pháp Nguyên đã mất đi một vị Tỳ Kheo hiền hoà và tận tụy.



Là người chồng đầy thương yêu và trách nhiệm, Thầy đã sống với chị thật thủy chung và hoà ái. Chúng em hết lòng biết ơn chị đã tận tình săn sóc Thầy trong thời gian bị trọng bệnh cuối đời.



Trước sự mất mát đau đớn này, chúng em xin Chị bớt đau buồn để giữ gìn sức khoẻ vì dầu sao Chị cũng đã lớn tuổi rồi. Chúng em biết rằng lời chia buồn nào cũng không làm vơi đi nỗi niềm đau thương lúc này của chị vì chỉ có Thầy mới hiểu Chị chân thành và chỉ có Chị mới biết Thầy trọn vẹn.



" Chỉ có thuyền mới hiểu

" Biển mênh mông dường nào.

" Chỉ có biển mới biết

" Thuyền đi đâu về đâu. (1)



Kính thưa Chơn Linh Thầy Pháp Tấn,



Thầy là một Phật tử thuần thành đã thể hiện tâm từ trong đời sống cá nhân, gia đình và trong sinh hoạt tập thể. Tính thiện lành cuả Thầy được mọi người ghi nhận qua nụ cười niềm nở, hồn hậu và qua phong cách chân thật trong từng lời nói và cử chỉ của Thầy.



Giờ này đứng trước Linh Quan của Thầy, bên hai bờ sông Sinh Tử, Chị và các cháu cùng chúng em và thân bằng quyến thuộc xin tiễn biệt Thầy với tâm tình sâu lắng ngậm ngùi đầy thương tiếc. Tiễn biệt Thầy, tiễn biệt một người thân yêu thương, cao quý, hiền hoà và khiêm tốn. Những đức tính thiện lành này sẽ chắp cánh cho Thầy bay về Cõi Phật.



Ôi !

" Giăng mộ cổ

" mưa chiều hoen ngấn lệ.

" Bóng điêu tàn

" huyền sử đứng chơ vơ.

" Sương thấm lạnh

" làn vai hờn nguyệt quế.

" Ôm tượng đài

" yêu suốt cõi hoang sơ. (2)



Nguyện xin Đức Phật A Di Đà cùng chư Bồ tát Quán Âm và Phổ Hiền tiếp dẫn Chơn Linh Thầy Thích Pháp Tấn được siêu thăng Tịnh Độ.



Xin chân thành cám ơn quý vị.



___________ _____________________________________________



(1) Xuân Quỳnh: Thuyền và Biển.

(2) Tuệ Sỹ: Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm, 2008.

.