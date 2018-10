Tòa VC xử Án Nặng 5 Nhà Dân Chủ

SAIGON -- Một nhóm 5 nhà hoạt động dân chủ đã bị tòa án CSVN kêu án nặng nề.Báo An Ninh Thủ Đô ghi rằng vào ngày 5/10, Tòa án Nhân dân Thành phố SG đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo là thành viên của tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79, Bộ luật Hình sự năm 1999.Bản tin ghi rằng theo nội dung vụ án, các bị cáo gồm:- Lưu Văn Vịnh (sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương; ngụ quận Bình Tân, Thành phố SG);- Nguyễn Quốc Hoàn (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng; ngụ Quận 10, Thành phố SG);- Nguyễn Văn Đức Độ (sinh năm 1975, ngụ quận Tân Phú, Thành phố SG);- Phan Trung (sinh năm 1976, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng);- Từ Công Nghĩa (sinh năm 1993, dân tộc Chăm, hộ khẩu thường trú tỉnh Ninh Thuận),.Bản tin ghi rằng nhóm 5 nhà dân chủ “đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trực tiếp thực hiện các hành vi thành lập tổ chức phản động với tên gọi “Liên minh dân tộc Việt Nam,” tuyên truyền đả kích, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”Bản tin VietnamNet ghi rằng án nặng là “15 năm tù cho 'lãnh tụ' liên minh đòi đa nguyên, đa đảng’” vì là người chủ động phong trào:“Theo điều tra, tháng 11/2016, từ tin báo của Trung tâm viễn thông IP về việc phát hiện một số bài đăng trên mạng Internet có nội dung xấu ảnh hưởng đến an ninh chính trị Việt Nam.Qua công tác đấu tranh, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phát hiện Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàng cùng nhiều đối tượng khác thường xuyên gặp gỡ, trao đổi trên Facebook với nội dung thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam”, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.Vịnh kêu gọi các đối tượng tham gia tập trung tại nhà thờ Phú Trung, quận Tân Bình (TP.HCM) để làm lễ ra mắt tổ chức vào ngày 06/11/2016.Ngay trong ngày 06/11/2016, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Quốc Hoàn về hành vi tham gia tổ chức "Liên minh dân tộc Việt Nam hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, thu giữ trong người Hoàn 8 bản 'cương lĩnh Liên minh dân tộc Việt Nam".”Bản tin VietbnaNet ghi rằng HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lưu Văn Vịnh mức án 15 năm tù; Nguyễn Quốc Hoàn 13 năm tù; Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù; Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt quản chế 3 năm tại địa phương cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận lời luật sư bào chữa rằng những mức án vừa nêu được Luật sư Đặng Đình Mạnh, một người tham gia bào chữa tại phiên tòa, vào tối ngày 5 tháng 10, cho RFA biết. Luật sư Mạnh gọi đây là một bản án bất công vì ông cho rằng những người bị đưa ra xét xử không có tội. Ông cho biết thêm rằng diễn biến phiên toà cùng với các bản án đã tuyên hoàn toàn không gây ngạc nhiên cho các luật sư.“Sinh hoạt pháp đình lâu năm trong nước nếu theo dõi sẽ biết ngay những vụ án thuộc về dạng chính trị thường là đã truy tố thì sẽ truy tố được, đề nghị mức án bao nhiêu thì sẽ đạt được ngay. Trong những vụ án này thì chưa từng 1 luật sư nào cãi thành công cả. Thành công nghĩa là giảm án hoặc mình đề nghị vô tội thì được chấp nhận”.Một diễn biến trong phiên toà được luật sư Mạnh cho là 1 chi tiết gây bất ngờ. Ông kể lại.“Trong vụ án có 2 người ngay từ đầu khẳng định là họ không có tội. Đó là ông Lưu Văn Vịnh và ông Nguyễn Văn Đức Độ. Riêng đối với ông Nguyễn Công Hoàn thì gần như là nhân vật chủ chốt trong vụ án. Ông ta khai tất tần tật những chi tiết mà ổng cho là phạm tội. Dựa trên lời khai đó hình thành nên lời buộc tội cho cả 5 người. Nhưng hôm nay có 1 điều hết sức bất ngờ, là tại toà thì ông Nguyễn Công Hoàn phủ nhận tất cả lời khai của mình, cả những lời khai liên quan 4 người kia. Ông ta nói trong quá trình điều tra vụ án thì điều tra viên ép cung ông ta, do đó ổng ký tất cả các bản cung.Nhưng hôm nay tại toà ổng nói là ổng được chứng kiến có Hội đồng xét xử, có đầy đủ hiện diện của các luật sư, những người dự khán thì ổng hy vọng phiên toà được xét xử công bằng. Vì vậy ổng nói là ổng sẽ nói sự thật. Và sự thật của ổng là ổng phủ nhận hết lời khai trong quá trình điều tra, không phải của ổng hay ý chí của ổng.”Trong khi đó, truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố SG xác định đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do 5 bị cáo trên thực hiện. Hoạt động của họ có tổ chức chặt chẽ và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể.1 ngày trước khi diễn ra phiên xử, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo báo chí kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay và vô điều kiện đối với 5 người vì cho rằng những cáo buộc đối với họ là vì động cơ chính trị.Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Human Rights Watch phát biểu rằng: “Việc truy tố năm người cho thấy không hề có dấu hiệu chấm dứt tình trạng chính quyền đàn áp các tiếng nói kêu gọi đa nguyên chính trị, dân chủ hay tôn trọng nhân quyền”, và “Thực tế là những người cầm quyền ở Việt Nam đặt lợi ích của Đảng Cộng sản cao hơn tất cả, hơn cả luật pháp, hiến pháp và nhân dân.”