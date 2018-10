Cẩm Nang Gia Đình: Đặt Mục Tiêu Để Thành Công

(Xem: 83)

Người Mỹ Gốc Việt đã từ bỏ tất cả để mạo hiểm đến Hoa Kỳ tìm tự do. Chúng tôi không muốn sống trong một đất nước bị cai trị bởi một tay độc tài hoặc đảng trị vì chúng tôi hiểu sẽ không được tự do. Nhưng tự do là gì? Mặc dù một số người trong chúng ta nghĩ rằng, hằng ngày, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, đây không phải là sự thật. Chính phủ đặt ra luật lệ và chính sách hạn chế hoạt đông của chúng ta.