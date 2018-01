Dự Báo, Nổ Phế Liệu, Xe Hơi, Tin Vịt Gạo Giả, Tiền Lẻ...

Xuân NiệmĐất nước sẽ về đâu? Sẽ nghiên về Trung Quôc, hay ngả vê Hoa Kỳ? Trong tình hình Trump co cụm, không chịu gánh vác Biển Đông, có lẽ VN sẽ nghiêng về kết thân với Nhật, Úc, Hàn...?Bài viết của Phạm Hưng Quốc nhan đề “Dự Báo Diễn Biến Tình Hình Chính Trị Của Việt Nam Trong Thời Gian Tới” trên viet-studies ghi nhận tóm lược:“Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông đã chọn một con đường khác hẳn với con đường mà người tiền nhiệm của ông là Nông Đức Mạnh đã lựa chọn. Cứ giả thiết, như nhiều lời đồn đoán dù thiện ý hay ác ý, cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng này chỉ là một cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái thì một thực tế không thể phủ nhân là:1. Việt Nam không thể không chống tham nhũng và càng không thể chống tham nhũng bằng cách đưa những kẻ tham nhũng lên làm lãnh đạo đất nước .2. Cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam sẽ không phải chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam.” (Bài quan trọng này ở: http://viet-studies.com/kinhte/PHungQuoc_DuBaoTinhHinh.html)Báo Giao Thông kể: tan hoang vụ nổ ở Bắc Ninh, 2 cháu bé tử vong.Sau tiếng nổ lớn, 5 ngôi nhà bị sập, nhiều đầu đạn được phát hiện, khung cảnh tan hoang đến bàng hoàng...Thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào khoảng 4h30 sáng nay (3/1), làm sập 5 ngôi nhà, vùi lấp nhiều nạn nhân.Báo Tuổi Trẻ kể: Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu 94.000 xe hơi nguyên chiếc với giá trị đạt 2,154 tỉ USD. So với năm 2016, lượng xe nhập khẩu giảm 16,8%, giá trị giảm 9,6%.Báo SGGP kể: Phạt 10 triệu đồng người tung tin gạo giả lên mạng xã hội.Chiều ngày 2-1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân vì đã thông tin sai sự thật trên Facebook gây hoang mang dư luận xã hội.Báo Tiền Phong kể chuyện: 'Ôm hận' mỹ phẩm online...Buôn bán, mua hàng thông qua các trang thương mại điện tử đã trở thành xu hướng của xã hội. Trong thế giới ảo đó, không thiếu những chiêu trò lừa đảo khách hàng; còn người tiêu dùng ham rẻ lãnh trọn… quả lừa.Báo Thanh Niên kể: Sài Gòn giữa tháng 1.2018 sẽ triển khai thí điểm giải pháp Mobike (chia sẻ xe đạp thông minh) ở khu vực trung tâm thành phố…...ngày 22.12 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.SG Trần Vĩnh Tuyến chủ trì buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hyosung về phương án đầu tư xe đạp công cộng không người trông coi trên địa bàn thành phố.Nhịp Sống Kinh Tế kể chuyện tiền lẻ: Chưa đến Tết đã loạn phí đổi tiền lẻ...Tại hầu hết các chùa lớn, dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn có tại các cửa hàng bán đồ lễ, viết sớ. Tại cồng chùa, phủ lớn quanh Hà Nội, dịch vụ đổi tiền còn diễn ra công khai với các mâm tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 500 đồng... được đóng cọc, cả mới, cả cũ.VOV kể: Theo Luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực từ 1/1/2018, người sử dụng lao động dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù 12 năm.Theo Điều 296, người sử dụng lao động dưới 16 tuổi làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.Infonet kể chuyện Kon Tum: Ngang nhiên hút cát lậu bên "nách" thành phố...Dọc đường vào khu vực sông Đắk Cấm, tại làng Giang Roong, xã Đắk Cấm, TP Kon Tum xuất hiện một số điểm khai thác cát trái phép. Theo tìm hiểu, khu vực này không có giấy phép nhưng lại bị các các đối tượng khai thác cát lậu công khai.Báo Giáo Dục VN kê: Giáng chức Hiệu trưởng Trường Phan Bội Châu vì thu tiền học thêm sai quy định.Ngày 2/1/2018, ông Hứa Minh Hữu – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã xác nhận thông tin trên với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.Theo đó, ông Hứa Minh Hữu cho biết, hội đồng kỷ luật đã quyết định giáng chức, từ Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường 4) xuống Hiệu phó (cùng trường), áp dụng đối với bà Tạ Thị Huế.Báo Người Lao Động nêu câu hỏi, chỉ có cấp ủy mới trả lời nôi: Quan tham nảy nở, do ai?Bộ Công Thương hay Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang không thể tùy tiện điều động Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Xuân Anh không thể "hiển nhiên" tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị nếu không có vai trò tham mưu của cơ quan hữu trách; Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Thanh Phong (Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang) cũng không thể có bước thăng tiến thần tốc như vậy nếu không có "tờ trình" của Ban Tổ chức Tỉnh ủy…Báo Lao Động kể: Tại Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Quảng Trị, Khoa tự nhiên chỉ có 5 sinh viên, trong khi số giảng viên là 9 người. Vì nhiều cử nhân sư phạm ra trường vẫn chưa xin được việc làm, nên ngày càng ít người có mong muốn theo học. Dù ít, các thầy cô vẫn nhiệt tình đào tạo. Nhưng nếu trong tương lai không còn sinh viên theo học nữa, thì khoa này đứng trước nguy cơ tan rã.Buồn hơn, khi Tiến sĩ Trương Đình Thăng – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐSP Quảng Trị chia sẻ rằng câu chuyện ở Khoa tự nhiên của trường là biểu hiện nổi bật nhất cho thực trạng chung của các trường CĐSP trên toàn quốc.Hà Nội Mới kể: Ô tô lao vào nhóm công nhân làm việc trên đường, 5 người tử vong...Lái xe ô tô 4 chỗ không làm chủ được tốc độ đã đâm vào nhóm công nhân đang thi công cáp điện ven đường.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h45 chiều 2-1-2018, tại tuyến đường đôi Cầu Mè, đoạn giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP. Hà Giang). Chiếc xe ô tô gây tai nạn mang BKS 23A – 046.54 mang tên đăng ký là Lương Công Hiếu (SN 1989) hộ khẩu thường trú tại đội 5, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.