Harley Thăm Cộng Đồng Việt Mời Đi Bầu, Nói Về Nghị Trình

Ứng cử viên Harley Rouda và nhà báo Phan Tấn Hải, Chủ bút Việt Báo.

WESTMINSTER (VB) -- Bạn cư ngụ ở trong Quận Cam, nơi địa hạt 48 California, sẽ có thêm suy nghĩ vào tuần lễ đầu tháng 11/2018 rằng nên bầu cho ai vào chức vụ dân biểu liên bang?Bầu cho người chủ trương y tế toàn dân, và làm nhẹ học phí bậc đại học? Ứng cử viên Harley Rouda nói rằng ông chủ trương như thế.Ứng cử viên này hôm Thứ Tư 3/10/2018 đã tới thăm một vòng sinh hoạt khu vực Little Saigon và nói với cử tri gốc Việt rằng ông quan tâm tới họ nhiều hơn đối thủ của ông, rằng ông là doanh nhân nhiều thập niên và bây giờ mới bước vào chính trị, rằng đối thủ của ông đã giữ chức vụ dân biểu gần 3 thập niên và không bận tâm gì tới đời sống cư dân.Ứng cử viên Harley Rouda được Đảng Dân Chủ chính thức ủng hộ tranh ghế Dân biểu liên bang địa hạt 48 California, nơi viết tắt theo bản đồ là CA-48.Địa hạt này trung tâm là thành phố Huntington Beach, bao gồm Seal Beach, Sunset Beach, Huntington Beach, Midway City, với các phần nằm trong Westminster, Fountain Valley, Garden Grove, Santa Ana, San Juan Capistrano, Costa Mesa, Newport Beach, Aliso Viejo, Laguna Beach, và Laguna Niguel.Địa hạt này có dân số gồm:- 58.6% da trắng;- 0.9% da đen;- 17.5% châu Á;- 19.9% gốc Mỹ Latin;- 3.1% sắc dân khác.Harley Rouda tới thăm Việt Báo, đưa ra lời cam kết rằng ông sẽ mở ra những cuộc tiếp xúc town hall để nghe trực tiếp ý kiến cư dân, và sẽ có nhân viên gốc Á để tiếp cận trực tiếp cộng đồng sắc dân đa dạng này.Harley Rouda cho biết trong quá khứ ông đã thành công trong kinh doanh, và bây giờ là lúc ông hoạt động chính trị để giúp cư dân.Chủ trương của ông là giúp các cơ sở kinh doanh nhỏ phát triển để tạo thêm việc làm cho giới trung lưu, giỏi kỹ thuật và lương cao.Về y tế ông nói bảo hiểm y tế là quyền của toàn dân, ông sẽ nỗ lực giảm chi phí thuốc mua có toa, tăng thêm bảo hiểm y tế cho những người có tiền sử y tế, và làm cho chăm sóc y tế giá rẻ và sẽ bảo vệ Medicare.Ông nói sẽ thúc đầy đầu tư thêm vào giáo dục, dạy nghề, thiết lập chương trình cao đẳng cộng đồng miễn-học-phí và sẽ giúp làm giảm chi phí đại học.Trong khi đó, PIVOT, một tổ chức gồm những người Mỹ gốc Việt cấp tiến, đưa ra bản văn mời gọi cử tri gốc Việt ủng hộ ứng cử viên Harley Rouda Địa Hạt 48 California vào Hạ Viện Hoa Kỳ.Lá thư của PIVOT viết:“PIVOT hết lòng ủng hộ ông Harley Rouda trong cuộc tranh cử đại diện Địa Hạt 48 California vào Hạ Viện Hoa Kỳ. Ông sẽ luôn là người bênh vực mọi vấn đề liên quan đến người Mỹ gốc Việt trong Địa Hạt 48.Bản thân là một nhà kinh doanh rất thành công trong ngành kỹ thuật, ông Harley đã đóng góp nhiều cho các tổ chức từ thiện và xã hội chống lại tình trạng vô gia cư, bạo lực gia đình và áp bức nhân quyền, hỗ trợ giáo dục cho những gia đình kém may mắn, và bảo vệ việc làm trong ngành quân sự.Ông Harley sẽ dùng tài lãnh đạo để đại diện cho người Mỹ gốc Việt và các cư dân khác trong địa hạt để bảo vệ nhân quyền và tự do cho mọi người, gồm cả quyền bỏ phiếu. Vốn là một người chủ trương làm giảm nhẹ học phí và lệ phí để mở rộng giáo dục bậc đại học và y tế, ông Harley sẽ giúp bảo vệ sức khoẻ và đẩy mạnh cơ hội kinh tế cho người Mỹ gốc Việt. Ông sẽ hỗ trợ người di dân qua cải cách di trú và không chia cắt gia đình người di dân. Ông Harley cũng sẽ bảo vệ môi trường quý báu cho chúng ta và cho các thế hệ tương lai.PIVOT rất hãnh diện ủng hộ Harley và kêu gọi mọi người cùng đóng góp công sức trong cuộc vận động tranh cử này của ông.”Được biết, ứng cử viên Harley Rouda hiện có trang web ở:nơi độc giả có thể đọc nhiều thông tin về chương trình làm việc.