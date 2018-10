Úc Tính Trục Xuất 1 Phụ Nữ VN

MELBOURNE, Úc Châu -- Báo The Australian ghi rằng một phụ nữ Việt Nam và con nhỏ 6 tháng tuổi sẽ bị chia cắt, nếu đơn chống lệnh trục xuất thất bại trên tòa Melbourne's Federal Circuit Court.Bà Huyen Tran, 29 tuổi, tới Úc bằng thuyền hồi năm 2011 sau khi trốn truy bức tại Việt Nam.Báo The Australian ghi lời chồng bà là Paul Lee hôm Thứ Hai: “Nàng đã bị tạm giữ gần 12 tháng, và con gái chúng tôi chưa bao giờ được ra ngoài trung tâm [ta5mg iam].”Lee nói về vợ: “Rất là khổ tâm khi tôi chỉ gặp họ 2 giờ/ngày, và nếu Huyen ra đi, chúng tôi không biết cái gì sẽ xảy ra. Tệ hại nhất là họ không cho chúng tôi làm phép rửa tội em bé của chúng tôi trong nhà thờ, vì nàng không được phép rời trại tạm giam.”Hai dân biểu Gavin Marshall (Đảng Labor) và Huong Truong (Đảng Greens) cùng kêu gọi chính phủ can thiệp để khỏi trục xuất cô Huyen Tran.Bản tin RFA ghi rằng cô Huyen Tran nói tại tòa là cô không muốn bị trục xuất về Việt Nam vì cô lo ngại mình sẽ bị bỏ tù hoặc bị giết chết. Cô nói cô đã bị truy bức và thậm chí bị đánh đập ở Việt Nam vì theo Thiên Chúa.Trong cùng ngày diễn ra phiên xử, hàng chục người đã biểu tình bên ngoài tòa án để hỗ trợ gia đình anh Paul và cô Huyen Tran.Mặc dù chính phủ Úc từ ngày 19/7/2013, đã tuyên bố bất cứ người tìm kiếm quy chế tị nạn nào đến Úc cũng sẽ không được định cư tại Úc, vẫn có nhiều người Việt Nam tìm cách đến tị nạn Úc bằng nhiều cách.Bản tin VOA ghi nha65nc hi tiết rằng chồng của bà Huyền là Paul, một chuyên viên cơ khí gốc Trung Quốc đến từ đảo Mauritius. Paul không phải là công dân Úc nhưng được sang Úc làm việc với visa 457 - dành cho những người có tay nghề hoặc kỹ năng cần thiết tại Úc.Linh mục Peter, người hướng dẫn tinh thần của Huyền Trần, cũng góp tiếng hậu thuẫn lời kêu gọi của Giám mục Vincent Long- cai quản giáo phận Paramatta ở bang New South Wales, hối thúc Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton hãy phóng thích Huyền Trần và đứa con 6 tháng tuổi của bà, đồng thời cho phép hai mẹ con thường trú vĩnh viễn ở Úc “vì lý do nhân đạo.”Trong thư ngỏ gửi Bộ trưởng Dutton, Đức Giám mục Vincent Nguyễn văn Long, viết:“Như Bộ trưởng đã biết, nhiều người Công giáo vẫn bị đàn áp ở Việt Nam. Huyền Trần đã chạy trốn đàn áp vào năm 2011. Nhưng vì bà đến Úc bằng thuyền nên không được cho cơ hội làm đơn xin được bảo vệ qua quy chế tị nạn.”Những người khác bênh vực bà mẹ trẻ nói trường hợp của Huyền cần được tái xét. Được biết hồi tháng Giêng năm nay, Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) đã trục xuất bà Huyền tuy nhiên lúc đó bà đã có bầu 8 tháng, và trong một diễn biến đầy kịch tính, một nữ điều dưỡng viên đã can thiệp để chặn đứng lệnh trục xuất trong khi bà Huyền đã có mặt trên máy bay.Từ đó cho tới nay, bà Huyền bị cầm giữ tại trung tâm tạm giam ở Broadmeadows, một vùng ngoại ô thành phố Melbourne, bang Victoria.VOA ghi rằng vào tháng Ba năm nay, bà Huyền sinh con gái, đặt tên là Isabella, trong trại tâm giam. Bé Isabella trên giấy tờ được ghi là “vô tổ quốc”, lệ thuộc vào visa 457 của cha, là Paul, một người gốc Trung Quốc đến từ đảo Mauritius.Bà Lucy Honan, thuộc Nhóm Hành động Hỗ trợ người Tị nạn (Refugee Action Collective) nói:“Bộ trưởng Peter Dutton không cần có phán quyết của tòa án để chặn đứng lệnh trục xuất Huyền Trần. Trước đây để giúp những người bạn của ông và những nhà đóng góp tiền bạc cho liên minh cầm quyền, ông chỉ cần đánh đi một vài dòng tin nhắn. Ông có thể làm điều đó để giúp Huyền, và ngăn tiến trình chia cắt mẹ con người phụ nữ này, để Huyền không bị tách ly khỏi bé Isabella và chồng, để trở về một xứ sở vẫn đàn áp tôn giáo.”Vẫn theo Giám mục Vincent Long, “những người Công giáo xin tị nạn đã bị trục xuất từ Indonesia về nước hồi năm ngoái đã trở thành mục tiêu bị sách nhiễu, bắt bớ, và dọa bỏ tù. Nhiều người vẫn bị đối xử tàn tệ bởi chính quyền cộng sản”.Giám mục Vincent Long trích dẫn Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hối thúc chính phủ Úc tôn trọng các nguyên tắc căn bản là duy trì sự hợp nhất của một gia đình, và cho phép những thành viên trong cùng gia đình được sống bên nhau.