Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Viẹt Nam, Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương đã tổ chức Lễ Tiễn Biệt cố Trưởng Voi Hiền Hòa Phùng Mạnh Tâm









Westminster (Bình Sa) - - Tại Peek Funeral Home (Phòng số 2) vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2018, hàng trăm các Trưởng, đại diện các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, một số các Trưởng thuộc Đạo Hồn Việt Galang Indonesia, Đạo Hùng Vương tại trại Tỵ Nạn Bataan, Phi Luật Tân, các Trưởng Đại Diện Hướng Đạo Trưởng Niên Làng Quảng Tế, Gia Đình Bách Hợp Nam California... rất đông các Phụ huynh, các Trưởng và các em Hướng Đạo Sinh các ngành thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương Nam California.



Đại diện các Trưởng thuộc Hội Đồng Trung Ương HĐVN gồm có: Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯHĐVN); Trưởng Trần Xuân Đức, Văn Phòng Trưởng Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên HĐTƯHĐVN, Trưởng Hồ Đăng Ủy Viện Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên, Trưởng Lê Đức Phẩm, cố vấn HĐTƯHĐVN, Trưởng Tammy Nguyễn, Ủy Viên Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Nguyễn Tấn Tiến cố vấn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ…... đã tham dự lễ Tiễn Biệt Trưởng “Voi Hiền Hòa” Phùng Mạnh Tâm – Pháp Danh Phổ An Lạc lìa rừng ngày 15 tháng 9 năm 2018 tại Nam California.









Điều hợp chương trình buổi lễ do Trưởng Nguyễn Tấn Tiến.



Mở đầu buổi lễ Trửởng Nguyễn Tấn Tiến thay mặt Ban tổ chức cảm ơn Chị Thủy cùng tang quyến, tất cả qúy Trưởng, cùng anh chị em Hướng Đạo Sinh, tiếp theo nghi thức chào cờ Việt-Mỹ, Hướng Đạo Ca và phút mặc niệm.









Sau đó Trưởng Tiến mời Trưởng Tammy Nguyễn, Ủy Viên Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Đại Diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào và cảm ơn các Trưởng cùng các đơn vị tham dự, sau đó Trưởng ngỏ lời chia buồn cùng tang quyến và ca ngợi những đóng góp lớn lao của Trưởng Phùng Mạnh Tâm cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam nói chung và Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ nói riêng.









Sau đó, Trưởng Nguyễn Trí Tuệ Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam lên đọc tiểu sử của Trưởng Voi Hiền Hòa Phùng Mạnh Tâm, trong phần tiểu sử cho biết:



Truởng: Phùng Mạnh Tâm – Pháp danh: “Phổ An Lạc”.

Sinh ngày: 05-11-1951, tại Nam Đinh – Miền Bắc Việt Nam.

Năm 1954 cùng gia đình di cư vào nam.

Là con thứ 4 của 7 người con trong gia đình công chức.

Năm 1984 thành hôn với chị Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Có 2 người con trai: Phùng Mạnh Nam – Phùng Mạnh Việt.



Trưởng cũng là một Võ sư Vovinam Việt võ đạo.

-Cựu học sinh Truờng Trung học Chu văn An, Sài gòn.

- Cựu sinh viên Đại học Luật khoa – Sài gòn.

- Cựu Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

- Năm 1986 cùng gia đình vượt biên đến trại tị nạn Galang (Indonesia).

-Năm 1987 định cư tại Orange County, California, USA.







Những sinh hoạt trong Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam của Truởng Phùng Mạnh Tâm:

-Vào sinh họat với Thiếu Đoàn Tây Hồ – Đạo Đông Thành - Sài gòn năm 1961. Tên Rừng: “Voi hiền hòa”. Tráng sinh lên đuờng.

- Cựu Đạo Trưởng Đạo Hồn Việt tại Trại tị nạn Galang, Indonesia .

- Cựu Đạo Trưởng Đạo Hùng Vương tại Trại tị nạn Bataan, Phi Luật Tân.

Đến Orange County, California Hoa Kỳ năm 1987 và cùng với một số ACE Huớng Đạo Việt Nam thành lập Liên Đòan HĐ. Hùng Vương thuộc El Capital Distric – Organge Council BSA.

-Chairman Executive Director của LD Hung Vuong Foundation.

-LĐT đầu tiên của Liên Đoàn Hùng Vương năm 1988-1991 và năm 2000-2001. Hiện Liên Đoàn (Ấu – Thiếu – Thanh – Tráng) đang sinh hoạt tại Westminster City, Orange County, CA.

-Nguyên Ủy viên Đại Diện Miền Tây nam Hoa kỳ trong hệ thống của HĐTƯ-HĐVN.

Những Huân Chương đã được Hội Đồng Trung Uơng-Huớng Đạo Việt Nam trao tặng:

- Huân Chương Bách Hợp (2008)

- Huân Chương Bắc Đẩu (năm 2013).

Tham dự trại Wood Bage Tùng Nguyên 4 Florida năm 2001.

- Huy hiệu Wood Bage của BSA FR430 năm 2002.

Lìa rừng ngày 15 tháng 9 năm 2018 tại Santa Ana , California, USA. Hưởng thọ 67 tuổi.



Với Truởng “Voi hiền hòa” Phùng Mạnh Tâm là một Truởng luôn:

-Hiền hòa trong cuộc sống. -Xem anh chị em HĐ là người trong gia đình của mình. -Được mọi người kính trọng và thương mến.

-Hòa nhã và lịch thiệp trong giao tế. -Tạo tinh thần yêu thương và đoàn kết. -Nhiều khả năng phân tích và nhận định để đi đến kết quả nhanh.

Nêu cao để phát triển tinh thần HĐ và duy trì Văn hóa dân tộc Việt Nam.





Tiếp tục chương trình là lời tâm tình của các trưởng đại diện các Liên Đoàn Hướng Đạo, các Gia Đình Hướng Đạo Trưởng Niên. Trong lời tâm tình với cố Trưởng Phùng Mạnh Tâm, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến đã xúc động, đôi lúc nghẹn ngào để nói về Trưởng Tâm: “Duyên và nợ đã dong rủi nhau để anh em mình gặp trong trại Tỵ Nan Galang Indonesia, rồi đến tận Hoa Kỳ ngày hôm nay. ‘Đến với nhau một tấm lòng, ra đi, chia tay nhau cũng vẫn một tấm lòng, đó là tấm lòng Hướng Đạo.’ Anh đã để lại cho tôi hình ảnh và tình yêu thương của một người trưởng hướng đạo chân chính.



Tính hiền hòa của anh đã cảm động nhiều người. Sự trung tín và kiên nhẫn của anh là mối dây ràng buộc tình anh chị em trong hướng đạo. Liên Đoàn Hùng Vương trải qua thăng trầm trên 30 năm của bước đường tỵ nạn. Suốt thời gian lưu vong hai chữ Hùng Vương gắn liền với anh từ giữa thập niên 80 cho đến ngày hôm nay.. . Ngoài đại gia đình hướng đạo, anh còn là một Võ Sư khả kính, hiền hòa, giản dị, nhiệt tình, trong sạch, trung thực khiêm cung và độ lượng.





Mỗi bước chân anh đi là một thế trụ vững chải của một Voi Hiền Hòa, dày dạn kinh nghiệm, sống trọn tình trọn nghĩa. Sinh tử không thể trói buộc anh được, nên sự đến và đi của anh đều an nhiên tự tại. Anh xem thường cái chết, chuẩn bị chu đáo cho sự ra đi của mình để hoàn tất nghiệp nhân sinh.

Hành trình ra đi bình thản, can đảm của anh rất đặc biệt, hiếm có.đối với riêng cá nhân tôi nó là một bài học. Giữa sự sống và cái chết trong anh hình như không còn ranh giới. Những giờ phút bắt đầu của sự chết, anh đã để lại bình an cho mọi người. Trước giờ lâm chung bên anh, tôi chợt hiểu tánh không của cuộc đời: Chết là một phần của sự sống. Sự sợ hãi đã không còn làm anh yếu đuối. Như một chú voi già phải lìa rừng sau khi vuông tròn nhiệm vụ với đất trời. Anh im lặng và chí tình.. .





Anh trao cho tôi ngọn đuốc để tự soi đường, không bao giờ chê trách. Qúy giá thay tấm chân tình của anh không phải cho riêng ai mà cho tất cả mọi người...

Tiếp theo là lời tri ân của Anh Lê Văn Hiếu đại diện phụ huynh Liên Đoàn HĐ Hùng Vương, trong lời tri ân có đoạn anh nói: “Anh Tâm là linh hồn của Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương, chúng tôi phụ huynh của LĐHĐHV rất hãnh diện và tri ân công lao đóng góp to lớn của Trưởng Tâm đã xây dựng Liên Đoàn ngày nay trưởng thành, vững mạnh, đã đào tạo nhiều lớp trẻ thành công thành nhân tại hải ngoại...”









Tiếp theo là lời cảm tạ của Chi Nguyễn Thanh Thủy, Phu nhân của cố Trưởng Phùng Mạnh Tâm, trong lời nói ngắn gọn chị đã thay mặt tang gia cảm ơn tất cả mọi người.







Trong lúc nầy Trưởng Tiến cũng đã cho tất cả nghe lại lời nói cuối cùng của Trưởng Tâm trước khi Trưởng lìa rừng, đây là giây phút thật cảm động trước khi chia ly.



Nghi thức lễ tiễn biệt bắt đầu với bài Điếu Văn của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, được diễn đọc hòa cùng tiếng độc Huyền Cầm của Trưởng Lê Đức Phẩm với những đoạn như:



“… Đất Sài Gòn nơi người vững bước, Trường Chu Văn An đến Viện Luật Khoa, Rồi Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Đâu cũng nêu gương được người mến trọng.



Là Võ Sư Vô Vi Nam Việt Võ Đạo, Anh hoà mình giúp đỡ đồng môn, Giúp hướng đi để tông phái trường tồn, Gìn giữ mãi nét hào hùng dân tộc. 1961 gương Pi-Bi Anh nối gót, Thiếu Đoàn Tây Hồ thuộc Đạo Cửu Long, Hăng hái say sưa nhịp bước luôn mong, Đức, Trí, Thể; điểm xây hồn sống trẻ. Chị Thanh Thủy hiền thê chung sức bước, Cùng hai con Nam-Việt sống an lành, Thuần gia phong, trọng tiết khí ngũ thường, Nêu gương sáng trong cội nguồn tứ đức... Còn đâu, còn đâu nữa! Những đêm trường bên bờ suối, Lajola River hay dưới gốc thông già, Cùng đợi chờ trong giá lạnh sương sa, Của những đêm nhập “Rừng” đầy kỷ niệm. Và đâu nữa những ngày trong đất trại. Những ngày sinh hoạt với Liên Đoàn, Những lần bên ánh lửa hát ca vang. Cùng các Trưởng và đoàn sinh nhảy múa.. .





Giờ đây! Đại gia đình Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam cùng tất cả xin đốt nến hương lòng tiễn bước chân trưởng:

Miền Cực Lạc đất cuối cùng Trưởng cắm

Rừng Vô Ưu Trưởng thỏa chí luyện quyền,

Thất Bảo Hồ Trưởng tự tại ngắm trăng,

Thoát trần tục ung dung trong “nguồn thật”.

(Hươu Siêng Năng Lê Đức Phẩm phụng soạn)







Nghi thức tiễn biệt bắt đầu, tất cả cùng hát bài “Nguồn Thật” sau đó hát bài “Tiễn Biệt”.







Trong những phút tâm tình với hương linh cố Trưởng Phùng Mạnh Tâm trong đó có Trưởng (Cò Nhiệt Tâm) Phan Tấn Hải là một người bạn thân lúc học ở Chu Văn An, và cũng là Hướng Đạo của Đạo Hồn Việt đã có những câu thơ như sau:



Tưởng Nhớ Voi Hiền Hòa Phùng Mạnh Tâm





Một thời đi giữ nước

xung phong ra tuyến đầu

võ luyện liều thân bước

Tháng Tư ngẩn ngơ sầu

.

Lưu lạc ngày trên đảo

tìm nối dây liên đoàn

khơi lửa thiêng Hướng Đạo

mơ thắp sáng trời Nam

.

Bên trời xa còn nhớ

thuở ghìm súng bên rừng

Mây trắng phương trời cũ

còn quyện tóc rưng rưng

.

Voi đi, rừng bật khóc

voi đi, voi đi rồi

Hướng Đạo ngày xanh tóc

nhớ Hồn Việt khôn nguôi.









Lễ tiễn biệt kết thúc, tất cả các Trưởng và các anh, chị em Hướng Đạo hẹn gặp nhau vào trưa Chủ Nhật để tham dự lễ cầu siêu và chuẩn bị tiễn đưa linh cửu Trưởng Voi Hiền Hòa Phùng Mạnh Tâm, đến nơi an nghĩ cuối cùng.













Lễ tiễn đưa đã diễn ra với hàng trăm người tham dự, rất đông các Trưởng và Anh, Chị em Hướng Đạo sắp thành hai hàng theo sau quan tài đễ đưa anh về nơi đất trại cuối cùng.