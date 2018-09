Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali: Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An 2018

Trong Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An.

Santa Ana (Bình Sa)- -Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California long trọng tổ chức Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An tại Hội quán Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Santa Ana vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018 với sự tham dự khoảng 200 quan khách, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, đồng đạo, và một số cơ quan truyền thông cùng thân hữu.Điều hợp chương trình buổi lễ đồng đạo Mai Chân.Sau phần nghi thức khai mạc, Đồng đạo Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Ban Tổ Chức lên đọc Diễn Văn Khai Mạc, trong phần diễn văn khai mạc có đoạn đồng đạo cho biết: “Đức Phật Thầy Tây An là tiền thân của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ PGHH.ĐỨC PHẬT THẦY tên là Đoàn Minh Huyên, sanh tại làng Tòng Sơn , Cái Tàu Thượng, Tỉnh Sadec, giờ Ngọ, rằm tháng 10 năm Đinh Mão 1807 năm Gia Long thứ tám.Ngài có đời sống bình thường, chăm chỉ lo làm ruộng rẫy quanh năm, nhưng đến năm 43 tuổi bỗng nhiên Ngài thay đổi kỳ lạ khi phàm phu, khi Thánh nhân. Dân làng từ ngạc nhiên đến kinh sợ nên Ngài bỏ nhà ra đi bằng chiếc xuồng con tới làng Long Kiến tỉnh Long Xuyên vào mùa Thu Kỷ Dậu (1849) chắc là Ngài biết trước giữa lúc bịnh thời khí đang hoành hành nơi đây, dân chúng đói nghèo khốn khổ nên Ngài liền đến độ bịnh cứu đời, vì tin đó lan tràn nhanh chóng nên người ta tới lui tấp nập. Ngài chữa bịnh rất đơn giản, bằng bông hoa, tro nhan, nước lã, giấy vàng vậy mà bịnh gì cũng hết, lòng tin của dân chúng bắt đầu.Sau khi dùng huyền diệu Phật gia trị bịnh của Ngài được bá tánh tôn thờ là một vị Phật sống, từ đó Ngài hoằng Pháp bằng cách mỗi khi chữa bịnh cho ai Ngài cũng có lời khuyên.“Dặn cùng già trẻ gái traiGiữ lòng niệm Phật lâu dài đừng quênThảo ngay nhơn nghĩa cho bềnThờ cha kính mẹ, tưởng trên Phật TrờiNói cho lớn nhỏ ghi lờiNhứt tâm niệm Phật, Phật trời độ cho”Bịnh thời khí phát sinh cũng chính là cơ hội cho Ngài hoá độ những người thiện căn ấy hết bịnh và dìu dắt họ vào con đường đạo hạnh. Tín, Nguyện, Phụng Hành nơi chánh pháp, không còn tin vào bùa chú, dị đoan mê tín mà người quê bị ảnh hưởng của những thầy lang bâm, phù phép tà đạo lúc bấy giờ...Ngài nói:“Riêng chiếm non bồng một cảnh tiênTu trì phép đạo khác mầu thiềnNước kinh rửa sạch lòng trần tụcPhù Phật dành ưng kẻ thiện duyênSáu ngả quỷ tăng nhiều chỉ bảoBa đường họa phước khắp răn truyềnTừ bi đã có lòng siêu độBiển khổ sông mê thấy những phiền”.Sau phần diễn văn khai mạc, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California lên cử hành nghi thức lễ, trong lúc nầy GS Giàu mời qúy vị chức sắc cùng lên trước bàn thờ để làm nghi thức lễ niệm hương và “Ngũ Nguyện Cầu”.Sau phần nghi thức cầu nguyện, Đồng đạo Lưu Văn Kiệm lên nói về tiểu sử của Đức Phật Thầy Tây An.Tiếp theo qúy đồng đạo Nguyễn Kim và Huỳnh Thị Reo lên diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý trong đó có 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy Tây An.Cuối cùng là lời cảm tạ của ông Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu.Buổi lễ kết thúc Ban tổ chức mời tất cả cùng dùng bữa cơm chay thân mật do qúy đồng đạo trong hội khoản đãi.Mọi chi tiết liên lạc: Ban trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California, 2114 W Mc Fadden Ave, Santa Ana, điện thoại số (714) 557-7563.