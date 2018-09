Hồng Kông: Dù Vàng Biểu Tình

(Xem: 172)

Bản tin CafeF/Nhịp Sống Kinh Tế ghi rằng xuất cảng cá ngừ của Việt Nam trong tháng 8 đạt hơn 63 triệu USD, tăng 20% so với tháng 8/2017. Do đó, xuất cảng cá ngừ trong 8 tháng đầu năm nay vẫn tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 420 triệu USD. Sự tăng trưởng này có được nhờ sự tăng trưởng xuất cảng các sản phẩm thăn/philê cá ngừ tươi sống, đông lạnh, khô và cá ngừ chế biến khác so với cùng kỳ.