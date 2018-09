Trung Cộng Hết Đạn?

Vi AnhBộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, Bắc Kinh đã "hết đạn" trong cuộc chiến thương mại mà chính quyền Trump vừa leo thang bằng gói thuế đánh vào 200 tỷ USD hàng nhập cảng từ Trung Quốc, bao gồm gần 6.000 mặt hàng của TQ. Quan niệm của kế hoạch hành quân trong chiến tranh thương mại chống TC, của ông Ross là TQ xuất cảng nhiều hàng sang Mỹ hơn Mỹ xuất cảng hàng của Mỹ sang TQ; nên rốt cuộc Washington sẽ thắng trong trận chiến tăng thuế quan mà TC khoa trương là "ăn miếng trả miếng" đối với Mỹ.Không cần chuyên gia kinh tế tài chánh, ngoại thương mà tính nhẩm cũng thấy thiệt hại Mỹ trực tiếp gây cho TC nhiều hơn thiệt hại TC gây cho Mỹ trong chiến tranh thương mại. Mỹ chỉ xuất cảng sang TC khoảng $175 tỷ, TC chỉ có thể áp thuế đối với hàng hoá Mỹ trị giá 175 tỷ Đô mà thôi. Còn Mỹ nhập cảng $500 tỷ hàng hoá của TC, Mỹ có thể áp thuế lên 500 tỷ hàng hoá của TQ nhập cảng vào Mỹ. TC bị thiệt hại hơn 4 lần so với Mỹ. Nên sau ba đợt ‘ăn miếng trả miếng’ của TC, TC không còn ‘đạn’, hết mặt hàng xuất cảng sang Mỹ để tăng thuế trả đũa.Thiệt hại kinh tế thương mại này của TC sẽ tác động bất lợi đến sự tồn vong của chế độ CS. Nếu kinh tế thương mại TC suy tàn sụp đổ thì Đảng CSTQ mất thế cầm quyền sau khi chủ nghĩa CS đã thất bại đi vào cõi chết với Liên xô và các chế độ CS ở các nước Đông Âu.Tình hình TC rất bi đát. Chiến tranh Thương mại của Mỹ chống Trung Cộng chưa đầy nửa năm, mà đã đưa TC vào thời kỳ mạt vận: trong nước các công ty suy thoái bỏ đi, bên ngoài các nước cấm cửa đầu tư của TC vì lo ngại TC gây mất an ninh cho nước sở tại.Tin tức và thời sự cho biết các công ty ngoại quốc sản xuất kinh doanh làm ăn lâu nay ở TC nhận thấy kinh tế TC suy thoái nặng. Càng lo ngại hơn khi thấy các đại gia và các đại công ty của người TQ sản xuất kinh doanh ở TQ nước nhà của họ cũng đành đoạn bỏ nước ra đi tránh thua lỗ. Vì hàng hoá made in China xuất cảng sang Mỹ, thị trường lớn nhứt thế giới bị Mỹ tăng thuế, giá cao, ế ẩm bán không được. Thêm vào đó TC tăng lương nhân công, thêm những ràng buộc về môi sinh phải cải thiện rất tốn kém khiến giá thành hàng sản xuất cao, nên lợi nhuận giảm.Còn các nước khác hết sức dè dặt, tẩy chay hầu như là cấm cửa đầu tư của TC vì lo sợ TC xuất cảng chủ nghĩa CS, đưa công nhân TQ đến quá nhiều lại có tinh thần thượng tôn Hán tộc, khinh khi người địa phương, gây xung đột văn hoá. Và TC quá tham vọng đất đai thường dùng trò ma giáo cho vay nhiều, dễ để các nước trả không nổi rồi xiết nợ mất đất, báo chí gọi là “bẫy nợ”.Chiến lược của Tổng thống Trump không có gì là bí mật, rắc rối cả. Mỹ bóp nghẹt TC cho đến khi nước này buộc phải đàm phán một thỏa thuận công bằng hơn. Một là TC giảm lợi lộc giao thương bất công trên thiệt hại thâm hụt thương mại của Mỹ. Tiêu biểu chưa hết năm 2018 mà số thiệt hại của Mỹ ở mức 375 tỷ Đô. Hai, TC chơi "sòng phẳng" hơn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, không được đòi các công ty Mỹ làm ăn ở TQ phải chuyển nhượng khoa học kỹ thuật cho TC.Nếu Mỹ có thể thay đổi được sự bất cân bằng thương mại với Trung Quốc (và cả một số nước khác), điều đó có nghĩa Mỹ sẽ có nhiều việc làm hơn cho người Mỹ, nhiều hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp và tất nhiên Toà Bạch Ốc đã thành công trong chiến tranh bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần của Mỹ một cách chính đáng và công bằng.Có người lo ngại, TC hết đạn súng thì TC sẽ dùng hoả tiễn chơi với Mỹ. Hoả tiễn tài chánh, thương mại của TC là số trái phiếu mà TC đã mua của Mỹ, tính đến tháng 7, là 1,171 nghìn tỷ USD. Nói cách khác TC đã nắm 1,171 tiền trái phiếu Mỹ, TC có thể dùng những hoả tiễn này để thao túng kinh tế, tài chánh, thương mại của Mỹ. Nếu TC bán một số trái phiếu này hay không mua thêm nữa hoặc hăm doạ bán ra như đã từng doạ Mỹ, thì Mỹ sẽ ra sao.Phân tích cho thấy hoả tiễn trái phiếu của Mỹ mà TC đang nắm nếu TC phóng ra, chưa trúng Mỹ mà TC đã bị sức phụt hậu, như tự bắn vào mình. Nên TC chỉ đe dọa Mỹ chớ không làm. Là vì nếu TC dọa bán trái phiếu Mỹ với số lượng lớn, thậm chí bán thực sự, thì giá trị trái phiếu Mỹ giảm xuống còn lãi suất tăng lên không chỉ ở Mỹ mà khắp thế giới. Và Trung Quốc, do nắm giữ lượng lớn nợ của Mỹ, cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Thế là dù TC trong cuộc chiến thương mại nắm trong tay các "hoả tiễn tài chính" – nhưng họ không thể phóng chúng vào Mỹ.Thế là coi như TC hết đạn súng chiến thuật ăn miếng trả miếng đối với Mỹ. TC vẫn còn đạn hoả tiễn tài chánh mà không thể sử dụng đánh Mỹ, vì nếu phóng vào Mỹ thì Mỹ là địch chết ba, ta TC chết rụi vì tài chánh của TC không vững chãi như của Mỹ.Không phải Mỹ chỉ chiến tranh thương mại với TC. Mỹ còn mở mặt trận Biển Đông chống TC bành trướng, xâm lăng biển đảo của các nước láng giêng của TC, gây trở ngại tự do hàng hải quốc tế là quyền lợi cốt lõi của Mỹ. Cuộc xâm lược Biển Đông của TC làm cho TC cô đơn, bị cô lập, và làm cho các đồng minh Tây Âu như Anh, Pháp, Ấn độ-Thái bình dương như Nhựt, Úc siết chặt hàng ngũ bao vây và ngăn chận TC.Trong đất liền của TQ, Mỹ mở mặt trận mới chống TC kỳ thị, bài trừ sắc tộc Duy Ngô Nhĩ thiểu số, một dân tộc bị TC xâm chiếm đất nước và thôn tính làm một tỉnh của TC. Mỹ cũng chống TC triệt đạo Hồi như quốc giáo của dân tộc thiểu số này. Hôm 21-09-2018 chính Ngoại Trưởng Mỹ Pompeo lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ TC về cách đối xử với sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc. Và tại Quốc Hội Mỹ, nhiều dân biểu đảng Dân Chủ và Cộng Hòa kêu gọi chính quyền ban hành lệnh trừng phạt Bắc Kinh vì vi phạm quyền tự do tôn giáo.Và ngay trong lòng đất nước Mỹ, Mỹ ngăn chận TC lợi dụng việc giao lưu văn hoá, thành lập và lợi dụng hàng trăm Viện Khổng Tử như quyền lực mềm tuyên truyền và cổ võ ý thức hệ CS.Bên cạnh đó tại thành phố New York, hồi năm 2011 cho đến giờ TC tuyên truyền lộ liễu bằng cách trương một màn hình của Tân Hoa Xã liên tục chiếu phim của Trung Quốc, gồm cả video 'nhấn mạnh chủ quyền' của Bắc Kinh ở Biển Đông. Chánh quyền TT Trump và Quốc Hội Mỹ nay chống loại tuyên truyền địch vận này của TC. Vận dụng một đạo luật có từ thời chống chủ nghĩa phát-xít, Mỹ có thể bắt truyền thông nước ngoài đăng bộ với Mỹ là 'cơ quan đại lý, công vụ và đại diện' cho chính phủ nước khác. Khi bị rơi vào quy chế này, các cơ quan báo chí nước ngoài sẽ bị hạn chế tiếp xúc chính giới Hoa Kỳ để tránh vận động hành lang, tác động đến chính trị Mỹ. Cho tới nay, luật chống đặc vụ (secret agent) và đại diện nước ngoài (foreign agent) đã được chính quyền Donald Trump áp dụng với băng tần RT của Nga. CGTN tức China Global Television Network là bộ phận nước ngoài của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV, phát bằng tiếng Anh, sẽ bị chi phối bởi đạo luật này, tức sớm hay muộn cũng phải tắt đài, hạ bảng ở Mỹ.Nói tóm lại Mỹ còn thừa đạn, về số lượng và thứ loại đạn để chống TC, trong khi TC hết đạn và cô đơn, bị cô lập trên chiến trường./.(VA)