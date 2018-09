Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Tổ Chức Tết Trung Thu 2018

Trong buổi Trung Thu do Hội Đồng Giám Sát Quận Cam tổ chức tại Mile Square Park.

Fountain Valley (VB)- - Tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng vừa mới xây xong có tên là Freedom Hall do GSV Andrew Đỗ thực hiện đã được sử dụng ngay trong ngày Lễ Hội Trung Thu được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 23 tháng 9 năm 2018 với sự tham dự hơn 1,000 các em thiếu nhi và phụ huynh.Quan khách có ông Tony Rackauckas Chánh Biện Lý Quận Cam, Bà Chánh Án Cheri Phạm, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley, ông Micheal Võ, ông Diệp Miên Trường, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông cũng là ứng cử viên Dân Biểu Tiểu Bang, LS. Lê Công Tâm, ứng cử viên Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley, ông Tổng Giám Đốc Cơ Quan CalOptima, GS. Huỳnh Văn Phổ, GS Võ Văn Thiệu, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Thành Viên Ban Tổ Chức, Nha, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông,..Điều hợp chương trình do 2 MC. Trọng Thắng và Thúy Hằng.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt- Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo GSV Andrew Đổ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quạn Cam, lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn qúy vị dân cử, quan khách, qúy phụ huynh cùng các em Thiếu nhi tham dự, ông tiếp: “Hôm nay chúng tôi rất hân hoan được tổ chức Tết Trung Thu ngay trong Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, lần đầu tiên khai trương Trung Tâm, trong dịp nầy GSV Andrew Đỗ không quên cảm ơn ông Tổng Giám Đốc Cơ Quan CalOptima, Cảm ơn Thị Trưởng Micheal Võ, cảm ơn Ban quản trị Mile Square Parr, cảm ơn Trung Tâm Văn Hóa, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, các Thiện nguyện viên cùng qúy vị phụ huynh và các em thiếu nhi đã tham dự Lễ Hội Trăng Rằm hôm nay.Sau đó ông mời tất cả qúy vị dân cữ, qúy vị ứng cử viên cùng lên sân khấu để có đôi lời phát biểu,Người đầu tiên phát biểu là Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley Micheal Võ, ông cảm ơn GSV Andrew Đỗ đã tạo dựng một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Cộng Đồng khang trang rộng rải ngay trong phạm vi Thành phố Fountain Valley, trong dịp nầy ông Micheal Võ cũng kêu gọi qúy đồng hương cư ngụ trong thành phố sẽ đi bầu phiếu để ủng hộ cho ông và LS. Lê Công Tâm trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây.Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong lời phát biểu đã nói: Đại diện Thành Phố Westminster chân thành cảm ơn GSV. Andrew Đỗ, qúy vị mạnh thường quân đã góp phần duy trì và phát huy tinh thần văn hóa dân tộc nhất là lễ Tết Trung Thu cho các em, cảm ơn GSV Andrew Đỗ đã tạo dụng một cơ sở sinh hoạt cộng đồng khang trang như chúng ta thấy hôm nay.Phó Thị Trưởng Tyler Diệp trong lời phát biểu đã nói: ông rất vui, lần đầu tiên thấy có trung tâm sinh hoạt cộng đồng lớn như thế nầy, từ nay trong những sinh hoạt cộng đồng chúng ta có phương tiện để tổ chức, qúy phụ huynh đưa con em đến đây cũng rất an tâm. Chúc mừng người Anh lớn Anrew Đỗ.Tiếp theo lời phát biểu của Ông Chánh Biện Lý Quận Cam, trong lời phát biểu ông nói: “ông đã sinh hoạt với cộng đồng 25 năm, ông biết ơn cộng đồng, ông đến hôm nay để cùng chung vui với chúng ta, ông cũng cho biết ông đã bảo trợ một gia đình người Việt Nam trước đây, ông hứa luôn luôn sát cánh cùng cộng đồng để bảo vệ cộng đồng chúng ta...”Sau đó lời phát biểu của Bà Chánh Án Cheri Phạm, trong lời phát biểu ngắn gọn nhất Ba noói: “øChào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị, chúc các em thiếu nhi một mùa Trung Thu vui vẽ.”Lời phát biểu của ông Tổng Giám Đốc Cơ Quan CalOptima, sau lời chào, ông cho biết: “1/4 cư dân nằm trong Cơ Quan CalOptima, trong 4 năm liên tiếp CalOptima được bầu là hạng nhất trong Tiểu Bang California, ông rất hân hạnh được có mặt hôm nay, ông cũng cho biết CalOptima có nhân viên làm việc tại các Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng, qúy vị cần ba761t cứ lúc nào cũng có người tiếp đón qúy vị...”Chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ tên tuổi, thân hữu giúp vui, trong đó có Ca Sĩ Hồ Lệ Thu mở đầu với bản “Nếu Một Ngày.”Trong dịp nầy Cô Giáo Lan Phương, Trường Việt Ngữ, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam lên giới thiệu về những sinh hoạt của các em học sinh tại Trung Tâm, cô cho biết, hiện tại trường có khoảng 800 em học sinh theo học tiếng Việt, với một đội ngũ giáo viên hùng hậu, tốt nghiệp từ các trường sư phạm, Cô rất mong qúy vị phụ huynh đưa con em đến học.Trong dịp nầy đại diện các em Thiếu Nhi tham dự lên ngỏ lời: “Cảm ơn GSV. Andrew Đỗ, cảm ơn CalOptima, và các mạnh thường quân đã cho chúng con một ngày Trung Thu vui vẽ, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình.”Chương trình văn nghệ Trung Thu bắt đầu, mở màn Ban Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ lên trình diễn nhạc cảnh “Hào Khí Việt Nam.”Bên ngoài hội trường các em cùng phụ huynh đã sắp thành nhiều hàng dài để nhận lồng đèn và bánh trung thu tiếp tục cho phần rước đèn trung thu.Tiếp xúc với Ban tổ chức được Anh Võ Văn Thiệu cho biết, Ban tổ chức dự trù 1,000 lồng đèn và 1,000 chiếc bánh Trung Thu để phát cho các em, nhưng giờ chót vì số em tham dự qúa đông nên không đủ để phân phối, hy vọng trong Trung Thu 2019 sẽ đầy đủ hơn.Luật sư Andrew Đỗ cũng cho biết căn cứ vào sự tham dự đông đão của ngày lễ hội này, trong tương lai Giám Sát Viên sẽ tổ chức những cuộc lễ hội tương tự cho những cơ hội khác nhau nhằm khuyến khích cộng đồng chúng ta tham dự các sinh hoạt ngoài trời hữu ích này.