Biển Đông: Tàu Ngầm

Trần KhảiDàn trận, dàn trận... Bây giờ là giây phút dàn trận ở Biển Đông. Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Úc, Pháp, Anh... trong khi Việt Nam gặp cơ nguy chầu rìa.Bản tin Xinhuanet hôm 24/9/2018 ghi lời Ngoại Trưởng TQ Wang Yi hôm Thứ Hai thúc giục Anh quốc đừng đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông.Yi nói như thế khi gặp Ngoại Trưởng Anh Jeremy Hunt bên lề hội nghị LHQ, và Yi yêu cầu Anh tôn trọng chủ quyền lãnh thổ TQ. Ý của Yi muốn nói rằng Biển Đông nằm trong chủ quyền lãnh thổ TQ.Bản tin ghi rằng Hunt lập lại rằng lập trường Anh quốc là không về phe nào ở Biển Đông.Than ôi... lại mắc bẫy “không về phe nào” - và thực tế là để cho TQ ức hiếp các nước nhỏ ở Biển Đông.Trong khi đó, ván cờ mới: Hoa Kỳ có thể đánh cho TQ tan tành hay không? Chiến tranh thương mãi của Hoa Kỳ có thể ép TQ tới đâu?Trong khi đó: Chiến tranh thương mại leo thang.Trung Cộng tăng mức áp thuế mới vào hàng hóa Hoa Kỳ hôm Thứ Hai và tố cáo Hoa Kỳ bắt nạt.Tổng Cục Thuế Quan TQ nói là bắt đầu thu thêm thuế quan 5% và 10% đối với 60 tỷ đôla danh sách của 5,207 mặt hàng Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc.Thời điểm trùng hợp với dự định của TT Trump sẽ tăng mức thuế quan lên 200 tỷ đôla hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ hiệu lực.Bạch Thư của Trung Cộng lần đầu tiên tố cáo Hoa Kỳ “dùng chiến thuật hù dọa kinh tế” bằng chiến tranh mậu dịch, và khẳng định lập trường rằng vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại.Bạch Thư được thông tấn chính thức Xinhua phổ biến sau loan báo hôm Thứ Bảy của Beijing từ chối đề nghị thuơng luợng từ chính quyền Trump.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận Trump muốn ra chiêu áp thuế cả với Nhật Bản: Thuế đánh lên xe hơi Nhật Bản bán sang Mỹ sẽ là trọng tâm cuộc thảo luận Donald Trump-Shinzo Abe ngày 26/09/2018 bên lề Đại Hồi Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Trong bối cảnh Washington thẳng tay áp thuế nhập khẩu tổng cộng 250 tỷ đô la hàng Trung Quốc, không kể nhôm thép, liệu Nhật Bản, đồng minh châu Á của Mỹ, có tránh được cơn thịnh nộ của chủ nhân Nhà Trắng?Tổng thống Mỹ Donald Trump thường than phiền là Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ đã bị Nhật cạnh tranh bất chính và ông dọa sẽ buộc Nhật phải trả giá cho hiện tượng xuất siêu.Tuy nhiên, trên thực tế, cán cân thương mại Mỹ-Nhật chỉ bất lợi cho Mỹ có 68 tỷ đô la, theo số liệu năm 2017. Nếu so với các đối tác khác của Mỹ về mức thâm thủng thì Nhật đứng hàng thứ ba, sau Trung Quốc (375 tỷ đô la), sau cả Mexicô (71 tỷ đô la). Trong bảy tháng đầu năm nay, thâm thủng Mỹ-Nhật cũng giảm đi, còn 40 tỷ đô la.Đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ gần như khiêu chiến. Nếu tuyên bố của ngoại trưởng Mike Pompeo phản ảnh đúng sự thật thì «Trung Quốc đã tiến hành chiến tranh thương mại chống kinh tế Mỹ từ nhiều chục năm nay… giờ đây, Mỹ quyết tâm chiến thắng và sẽ đánh thắng».Mục đích của Mỹ là gì ? Cũng theo tuyên bố của ngoại trưởng Mike Pompeo, đó là «buộc Trung Quốc phải hành xử như một cường quốc thế giới, phải minh bạch trong lãnh vực thương mại và thượng tôn pháp luật». Nhật báo kinh tế Les Echos, trong bài phân tích ngày 20/09/2018, cho biết là nhiều người trong chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng Donald Trump «đã thắng».Theo nhà kinh tế Harumi Taguchi của viện tư vấn IHS Markit, một khi tìm được nhượng bộ của Trung Quốc và Mexico, Donald Trump sẽ nhìn sang Nhật Bản.So với Trung Quốc của Tập Cận Bình, Nhật là một quốc gia tự do không khác gì nước Mỹ. Công nhân có nghiệp đoàn bảo vệ, không cô đơn như công nhân Trung Quốc. Chính phủ Nhật không can thiệp vào hối suất để bảo trợ xuất khẩu, không sử dụng các biện pháp hành chính nhiêu khê để bảo hộ thị trường, cũng không ép buộc công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ.Dù vậy, hình ảnh hàng chục triệu xe hơi Nhật tràn ngập đường phố Mỹ làm chủ nhân Nhà Trắng khó chịu, nhất là xe Mỹ bán sang Nhật lại ít người mua. Khác với chính sách Mỹ, kể từ thời Ronald Reagan, chính phủ Nhật không áp thuế lên xe nhập khẩu để bảo vệ doanh nghiệp nội địa. Theo giới chuyên gia trong lãnh vực xe hơi, xe Mỹ khó bán vì không hợp với sở thích của người Nhật. Đuối lý, Donald Trump viện lý do chẳng liên quan gì đến thuế quan: «thanh tra chất lượng» của Nhật quá khắt khe.Mặt khác, bản tin RFA ghi nhận: Pháp muốn duy trì quyền tự do hàng hải ở biển Đông.Pháp sẽ thảo luận với Úc nhằm tìm cách phối hợp các hoạt động tại biển Đông để duy trì quyền tự do hàng hải ở khu vực này.Truyền thông trong nước dẫn tin của mạng News.com.au cho biết bà Florence Parly, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, nói như vậy trong chuyến thăm thành phố Adelaide của Úc để dự một buổi hội thảo quốc phòng vào hôm 24/9.Bà Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhận định Pháp ‘không đứng về phía nào’ nhưng Paris ý thức được rằng Trung Quốc ngày càng trở nên lấn lướt tại Biển Đông.Tin cho biết bà Florence khẳng định lập trường của Pháp rất rõ ràng về việc Bắc Kinh đang vướng mắc các quy tắc quốc tế nhưng Paris vẫn đối thoại cởi mở. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp còn cho biết Pháp sẽ vẫn tiếp tục cho tàu hoạt động ở khu vực Biển Đông.Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Pháp đã cho tàu đổ bộ tấn công Dixmude và một tàu hộ vệ đi qua Biển Đông, gần một số bãi đá nhân đạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp trong khu vực Trường Sa.RFA nhắc rằng Biển Đông là khu vực hiện đang tranh chấp giữa các nước gồm Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc đòi 90% diện tích với đường đứt khúc chín đoạn vốn đã bị Tòa Trọng tài Quốc tế ở the Hague bác bỏ trong một phán quyết đưa ra vào tháng 7 năm 2016.Trong khi đó, bản tin Sputnik cho thấy khía cạnh căng thẳng: Cuộc chạy đua vũ trang dưới biển Đông.Nhà bình luận Piotr Tsvetov viết:...Gần đây, sự leo thang của hạm đội tàu ngầm ở Biển Đông đã đặc biệt trở nên đáng chú ý. Các tàu này được sử dụng cho mục đích trinh sát, cũng như đe dọa các nước láng giềng. Rõ ràng, hạm đội tàu ngầm lớn nhất là của Trung Quốc — gồm 48 tàu ngầm diesel và 10 tàu ngầm hạt nhân (cũng có thể nhiều hơn). Indonesia có hơn 20 tàu ngầm. Việt Nam đã mua 6 tàu ngầm diesel của Nga. Malaysia và Đài Loan có một số tàu ngầm. Philippines đang chuẩn bị mua các tàu ngầm mới. Tất cả các nước này lý giải mong muốn gia tăng đội tàu ngầm của mình là do xuất phát từ lợi ích đảm bảo an ninh quốc gia. Trong thời đại hỗn loạn mà chúng ta đang sống, điều đó là dễ hiểu.Nhưng có một lực lượng khác quan tâm đến sự xuất hiện của các tàu ngầm mới ở Biển Đông. Đó là tổ hợp quân sự-công nghiệp của những quốc gia có truyền thống sản xuất tàu ngầm. Chẳng hạn, các công ty Đức và Hàn Quốc xây dựng tàu ngầm cho Indonesia, các công ty Pháp — cho Malaysia và Úc. Nga bán tàu ngầm của mình cho Việt Nam và Trung Quốc. Hãng Krupp của Đức hứa hẹn sẽ bắt đầu cung cấp tàu ngầm cho Singapore, kể từ năm 2020.Do đó, tình hình căng thẳng chính trị quân sự ở Biển Đông đang trở thành một vấn đề toàn cầu thực sự.”Có một viễn ảnh mới tại Việt Nam đang được quna sát: Chủ Tịch Trần Đại Quang chết, Phó Chủ Tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh tạm thời lên thay... nhưng viễn ảnh có thể là sẽ nhất thể hóa: gom chung chức Tổng Bí Thư và chức Chủ Tịch Nước.Bản tin VOA ghi nhận:“...Một khả năng cũng được xem là rất có thể diễn ra là Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm cả chức chủ tịch nước, theo một số nhà quan sát, nhà phân tích, hay nói cách khác, việc nhất thể hóa hai chức vụ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam có thể sẽ diễn ra sớm.”Chuyện cung đình suy nghĩ cũng mệt... Dân chúng đứng bên lề thôi.