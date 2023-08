Năm 2024 công dân Hoa Kỳ cần xin chiếu khán vào Châu Âu?

Lê Minh Hải



(Robert Mullins International) Công dân Hoa Kỳ sẽ KHÔNG cần chiếu khán để đến Châu Âu bắt đầu từ năm 2024. Tuy nhiên, trước khi đi du lịch, họ sẽ phải điền vào một mẫu đơn trực tuyến. Nó được gọi là European Travel Information and Authorization (Hệ thống Khai báo thông tin và Cấp phép Du lịch Châu Âu). Điều này là cần thiết cho mỗi du khách và sẽ có phí $8.00 USD cho mỗi du khách. Người Mỹ vẫn sẽ dễ dàng đi du lịch đến Châu Âu sau khi họ hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến đơn giản này.





Hệ thống Khai báo thông tin và Cấp phép Du lịch Châu Âu không phải là chiếu khán. Đó là một quy trình ghi danh trực tuyến đơn giản và việc chấp thuận sẽ được gửi qua email cho du khách. Du khách sẽ chỉ cần điền vào mẫu đơn trực tuyến với các thông tin cá nhân cơ bản, kế hoạch du lịch và lịch sử du lịch, cùng với các câu hỏi bảo mật.





Hầu hết các đương đơn sẽ nhận được sự chấp thuận trong vòng một giờ, nhưng một số người có thể phải chờ tới 96 giờ để các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu kiểm tra lý lịch. Chi phí của đơn là khoảng $8.00 USD và được yêu cầu đối với tất cả du khách ở mọi lứa tuổi.





Giấy phép du lịch sẽ có hiệu lực cho nhiều lần nhập cảnh trong ba năm hoặc cho đến khi Sổ thông hành của du khách hết hạn. Hệ thống khai báo thông tin và cấp phép du lịch châu Âu sẽ được yêu cầu để đi đến tất cả các quốc gia EU, bao gồm đầy đủ các thành viên khối Schengen như Tây Ban Nha, Pháp và Ý và các quốc gia thuộc Hiệp hội thương mại tự do châu Âu, như Ái Nhĩ lan, Na Uy và Thụy Sĩ, các thành viên Schengen trong tương lai, như Bulgaria và Síp, và các tiểu bang châu Âu, như Andorra và Monaco.





Mục đích chính của Hệ thống Khai báo thông tin và Cấp phép Du lịch Châu Âu là để thắt chặt an ninh biên giới, đồng thời để kiểm tra và theo dõi kỹ thuật số các du khách ra vào các quốc gia.





Điều cần thiết phải nhớ là thời gian du khách Hoa kỳ có thể được lưu trú ở Châu Âu không có thay đổi. Người mang sổ thông hành Hoa kỳ vẫn được phép ở lại cho tới 90 ngày trong vòng thời gian 180 ngày bất kỳ nào mà không cần phải xin chiếu khán. Đối với thời gian lưu trú dài hơn 90 ngày, chiếu khán đặc biệt sẽ được yêu cầu.





Khảo sát chi phí sinh hoạt – tính đến HÈ 2023





Một cuộc khảo sát gần đây cung cấp các con số về chi phí sinh hoạt và chất lượng sống. Nhìn vào cuộc khảo sát, thật dễ dàng để thấy rằng những nơi rẻ nhất thường không phải là tốt nhất.





Nơi đắt đỏ nhất để sống ở Mỹ là thành phố New York, với xếp hạng 100. San Francisco cũng đắt đỏ gần bằng, với xếp hạng 98. San Jose xếp hạng 88 và Los Angeles xếp hạng 84. Không có con số nào cho Quận Cam.





Còn Sài Gòn thì sao? Nó rẻ hơn 64% so với thành phố New York và giá thuê nhà thấp hơn 85% so với New York.





Ở Sài Gòn, ước tính một gia đình bốn người cần $1,860 Mỹ kim mỗi tháng để sống tốt, không bao gồm tiền thuê nhà. Mức tối thiểu cho một người là $525 mỗi tháng, không tính chi phí thuê nhà. Những con số này dựa trên mức sống tiêu chuẩn quốc tế.





Xem xét tất cả các loại chi phí, chi phí sinh hoạt ở New York là 100 so với 36 ở Sài Gòn. Nhưng chúng ta cũng cần xem xét về xếp hạng chất lượng cuộc sống.





Chất lượng cuộc sống bao gồm chi phí sinh hoạt, chi phí nhà ở, ô nhiễm, tội phạm, dịch vụ y tế và giao thông. Trong phần khảo sát này, những nơi mà có con số cao hơn sẽ tốt hơn để sống. San Jose được xếp hạng 164, San Francisco hạng 140, Los Angeles hạng 139 và New York hạng 136. Sài Gòn đạt kết quả tốt trong cuộc khảo sát chi phí sinh hoạt, nhưng về chất lượng cuộc sống, thành phố chỉ có số điểm ở mức trung bình là 64.





