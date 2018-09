Mỹ Lùa Tàu, Nga, Vc Vào Vòng Vây

Vi AnhChiến lược toàn cầu của Mỹ thời TT Trump liệt kê Nga hậu CS, Tàu hiện Cộng sản là ‘đối thủ’, chớ không phải ‘đối tác’ như thời TT Obama. Tình hình Nga, Tàu xích lại gần nhau chống Mỹ như thời Chiến Tranh Lạnh, khiến Nga, Tàu trở thành đối địch với Mỹ. Còn CSVN thì đi đu dây với Nga, Tàu, và Mỹ nhưng nghiêng về hai nước hiện CS là TC và Nga hậu CS nhiều hơn. Trong Chiến tranh Thương mại của Mỹ chống TC, CSVN biến VN thành nơi giúp hàng hoá của TC made in China sửa xuất xứ thành made in VN để không bị Mỹ áp thuế quan cao khi nhập vào Mỹ vì CSVN không bị Mỹ tăng thuế.CSVN cũng cứu nguy Nga bị Liên Âu và Mỹ trừng phạt kinh tế, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng của Đảng CSVN sang Nga mua cả tỷ Đô vũ khí và quân dụng. TT Trump thừa biết, chỉ khoảng hai tuần lễ sau đó Tổng Thống Donald Trump ký ban hành sắc lịnh cấm vận bán vũ khí cho nước ngoài nào nếu nước đó mua võ khí của Nga.Thế là CSVN sẽ bị cấm vận mua vũ khí sát thương của Mỹ, điều mà TT Obama đã gỡ cho CSVN. Thế là số 100 triệu Đô la Hà nội mua vũ khí của Mỹ hai bên chưa lãnh hàng hoá, giao ngân coi trớt quớt.Chiến tranh thương mại của Mỹ đánh vào TC buộc TC phải xích lại gần Nga. CSVN quá lệ thuộc TC và nhiều dính líu với Nga không thoát khỏi vòng kim cô của Nga, Tàu trong Chiến Tranh Lạnh mà Nga và Tàu đang tạo ra để đối phó với Mỹ.Mỹ tăng thuế quan hàng TC xuất cảng qua Mỹ mà không áp dụng cho CSVN dù Mỹ thừa biết TC sẽ tuồn hàng qua CSVN dán nhãn lại từ made in China thành made in Vietnam để xuất qua Mỹ khỏi bị áp thuế như TC bị. Mỹ để kẽ hở này để Mỹ trắc nghiệm VC coi cái lợi kinh tế thương mại với Mỹ có làm lung lay sự lệ thuộc của Hà nội đối vớí Bắc Kinh hay không. Nếu VC cứ dùng kiểu mua gian, bán lận, giả danh hiệu xuất xứ, thì dễ thôi, Mỹ sẽ đánh CSVN như đánh TC bằng vũ khí thương mại, tức trừng phạt, áp thuế quan hàng của VC xuất cảng sang Mỹ, như Mỹ đã trừng phạt TC.Kết quả trắc nghiệm của Mỹ đối với CSVN đã có, đã rõ. Nhiều bằng cớ chứng tỏ Nga hậu CS, Tàu hiện CS, và VC hiện CS đang chung lưng đấu cật với nhau để chống Mỹ. Nga mở cuộc tập trận "Vostok-2018", trong thời gian từ 11 đến 17/09 với quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh tới nay, với sự tham dự của 300 ngàn quân nhân, 36 ngàn xe tăng, thiết vận xa chở lính và hơn một ngàn phi cơ.TC gửi 3.200 quân tới tham gia cùng nhiều thiết giáp xa và máy bay. Mông Cổ cũng gửi một số đơn vị tới nơi. Tập trận qua các khu vực ở Biển Nhật Bản, eo biển Bering và Biển Okhotsk.Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình gặp nhau ở Vladivostok khi cuộc tập trận bắt đầu. Hai Ông bắt tay nhau chặt và tuyên bố "chúng ta có mối quan hệ tin cậy lẫn nhau trong các lãnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng".Chủ tịch Tập nhơn cơ hội này thiết tha kêu gọi Nga đoàn kết với Trung Quốc chống chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, theo tin của Reuters. Ông nhận định môi trường địa lý chính trị ngày càng trở nên khó đoán hơn đã khiến cho mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc càng trở nên quan trọng hơn.Thời sự cho biết Điện Kremlin đã có những nỗ lực nhằm tạo dựng mối quan hệ gắn bó hơn với Bắc Kinh trong những năm trở lại đây giữa lúc các quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây trở nên căng thẳng.Tuyên bố mới đây nhứt của Ô Putin vào lúc bắt đầu các cuộc hội đàm với ông Tập hôm 11/9. “Chúng ta có một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng, và chúng tôi biết rằng bản thân các bạn cũng quan tâm nhiều tới sự phát triển trong các quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.”Ông Putin nói ông hy vọng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt 100 tỷ USD trong năm nay. Thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc đạt 87 tỷ USD trong năm 2017.Bây giờ xem xét vai trò của CSVN khi hai nước Nga hậu CS và TC hiện CS đang liên kết với nhau, thì CSVN tiêu biểu là Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng giúp Nga và TQ như thế nào. TBT Lê Duẫn từng tự hào tuyên bố về CSVN, ‘Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô và TQ’. TBT Trọng mưu mẹo hơn, Ông chỉ đạo cho Đảng Nhà Nước CSVN đi du dây, một chân bên Mỹ một chân bên TC và Nga. Ông bí mật mua 100 triệu Đô khí tài của Mỹ, chỉ mới ‘bật mí’ đây dù chưa trả tiền và giao hàng, có lẽ bị Quốc Hội ngăn trở. Ông cũng ‘nhất trí’ (nói theo danh từ CS) cho Bộ Quốc Phòng Mỹ cho hàng không mẫu hạm Mỹ viếng VN. Làm những việc ấy không phải Ông muốn bảo vệ biển đảo của VN, mà để cho dân Việt đỡ phẫn nộ sự bất động CSVN như thông đồng để TC xâm chiếm biển đảo VN, để dằn mặt người dân Việt hy vọng Mỹ sẽ can dự vào nội tình VN, để có thêm vũ khí thị oai sức mạnh của CSVN với phong trào chủ trương lật đổ CSVN.TBT Trọng còn bật đèn xanh cho Đảng Nhà Nước CSVN giải vây cho TC bị Mỹ tấn công chiến tranh thương mại. Để TC có thế tuồn hàng qua VN, sửa xuất xứ xuất cảng qua Mỹ không bị áp thuế, mà CSVN cũng kiếm được chút cháo và được TC cám ơn, tin tưởng. Tin mới nhứt Việt Nam mới mở thêm cửa khẩu biên giới Chi Ma - Ái Điểm tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, củng cố hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt. Báo Dân Trí cho biết, với việc mở thêm cửa khẩu này, tỉnh Lạng Sơn đã có 12 cửa khẩu song phương và quốc tế với phía Trung Quốc.Nhơn khi CSVN đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Hà Nội từ ngày 11-13/9 , nhiều chuyên gia lạc quan nhận định: chi phí sản xuất ở Việt Nam thấp hơn so với Trung Quốc, một điểm có lợi để lôi kéo các công ty ngoại quốc chào TC bằng chân, di tản chiến thuật, chiến lược qua CSVN. Hàng hoá sản xuất ở VN không bị Mỹ áp thuế. Chi phí chuyển hàng từ VN qua Mỹ ít tốn hơn ở TQ. Các công ty Trung Quốc muốn lập thêm nhiều nhà máy ở Việt Nam.Nhưng không qua mắt được dân chúng VN vốn coi TC là giặc ngoại xâm, kẻ thù xâm lược truyền kiếp. Cuộc biểu tình chống Dự luật Đặc khu cho TC mướn đất 99 năm như mua đứt bán đoạn, cho người TQ nhập cảnh VN không cần chiếu khán, và CSVN cho tiền TC xài đồng loạt với tiền VN bên trong các tỉnh này, cho xe TC qua Lạng sơn lái thẳng qua biên giới Việt. Cuộc biểu tình của dân chúng VN chống dự Luật Đặc khu là cuộc biểu tình đông đảo, rộng khắp, lớn nhứt từ khi CSVN chiếm được Miền nam sau 43 năm.Về đối nội, việc Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng muốn giúp TC liên kết các nước Nga hậu CS và hai nước TQ và VN hiện CS có thể tạo thành một phong trào dân chúng VN chống đối lật đổ CSVN.Về đối ngoại, Nguyển phú Trong cầm đầu CSVN làm tài khôn đi mai mối cho Nga và TC làm lại cuộc Chiến tranh Lạnh. Đó là một cái ngu đầu tiên mà người Việt đã biến thành ca dao khuyên không nên làm “Ở đời có bốn cái ngu, làm mai, lãnh nợ, dác cu, cầm chầu.” Chuyện làm mai cho TC và Nga liên kết nhau thành Chiến Tranh Lạnh chống Mỹ sẽ có thể làm cho CSVN bị Mỹ trả đũa, khiến CSVN bị mất thị trường xuất cảng Mỹ lớn nhất thế giới, thì CSVN phải khổ như TC bị Mỹ đánh bằng chiến tranh thương mại vậy./.(VA)