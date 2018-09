Khóa Tu Học Phật Pháp

Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018





tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii









Honolulu, Hawaii (Bình Sa) - - Tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 đã long trọng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9 năm 2018 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada tổ chức tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii, do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Viện Chủ Tu Viện Chân Không tại Hawai, và Tu Viện An Lạc tại California làm Trưởng Ban Tổ Chức, với sự tham dự hơn 500 chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử học viên về từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu.





Trong ngày 11-9-2018 rộn ràng như ngày hội lớn, từng đoàn người đã tập trung về khách sạn để tham dự khóa tu học, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau trong tình thân quen của những người con Phật cùng chung mục đích đến đây để học hỏi tìm hiểu những lời Phật dạy.









Sau khi ghi danh, lấy phòng, ổn định mọi việc, tất cả mọi người đều tập trung về “Tịnh Xá Trúc Lâm tại Ala Moana Park” dể dùng bữa cơm trưa, tại đây ban tổ chức đã dựng lên những dãy lều thật lớn giữa khu Park mênh mông dưới rừng cây cổ thụ bên cạnh bải biển trông thật thơ mộng, trong lúc nầy từng nhóm người quên ăn, chia nhau chụp hình kỷ niệm.





Vào lúc 7 giờ tối tất cả mọi người tập trung về chánh điện để nghe ban tổ chức thông qua chương trình và nội qui của khóa tu học.

Chánh điện được thiết lập trong hội trường Hibiscus Ballroom, một hội trường lớn sức chứa khoảng 1000 người, trên chánh điện với pho tượng Đức Phật Thích Ca tọa thiền thật lớn thếp vàng trông thật uy nghi, ban tổ chức đã khéo trang trí làm cho mọi người bước vào hội trường như vào một ngôi chùa lớn. (theo HT. Trưởng ban tổ chức cho biết pho tượng đó là do Ngài Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Sillanka Tích Lan gởi tăïng.)









Chương trình khóa tu học gồm có các lớp học dành cho chư Tăng Ni, và các lớp học dành cho Phật tử, ngoài các khóa học Phật tử còn tham dự vào các khóa pháp thoại tại hội trường chánh điện.

Điều hợp chương trình sinh hoạt khóa tu học do các Thầy: Thích Hạnh Tuệ, Thích Quảng Văn, Thích Tịnh Mãn, Thích Thiện Lợi.









Nghi thức khai mạc bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng Thứ Tư ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại hội trường chánh điện.

Lễ khai mạc dưới sự chứng minh của: HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành, GHPGVNTN/HK, HT. Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/Canada…, HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị phó Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTN/HK, HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK, HT. Thích Minh Dung, Tổng Vụ Trưởng, Tổng Vụ Văn Hóa, Phụ tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK,.. . cùng các chư tôn đức giáo thọ như: HT. Thích Thái Siêu, HT. Thích Nguyên Siêu, HT. Thích Thông Hải, HT. Thích Đồng Trí, Thượng Tọa Thích Tâm Thiện, TT. Thích Nhật Châu, Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu, Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện.. .









Mở đầu buổi lễ, Ban tổ chức cung nghinh chư tôn đức quang lâm chánh điện.

Sau đó là nghi thức Hô Chuông Cầu Nguyện, Niệm Phật cầu gia bị.









Tiếp theo là Diễn văn khai mạc của HT. Thích Thông Hải, Trưởng ban tổ chức, mở đầu HT. ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử từ xa về Hải đão, mặc dù HT. hết sức cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những sơ sót xin qúy ngài cũng như qúy vị thứ lổi cho. HT. tiếp, “Giáo pháp phải được học để được thăng tiến trên con đường thánh thiện, hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp cho đời mình” chính vì vậy mà chúng ta đã có những khóa tu học được tổ chức hằng năm.. .” Trong dịp nầy HT. cũng đã cho biết về những khó khăn, giá cả đắc đỏ tại Hải đảo nầy, sự chi phí cho khóa tu học gấp đôi so với việc tổ chức tại đất liền, HT. nói: “Nếu không có sự khuyến khích, giúp đở tận tình của Chư tôn đức chắc chắn HT. sẽ không tổ chức được khóa tu như ngày hôm nay….. .”









Tiếp theo Huấn từ của HT. Thích Nguyên Trí, trong lời huấn từ HT. đã nhắc đến Trưởng Lão HT. Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, vì lý do sức khỏe Ngài không về tham dự được, nhưng lúc nào Ngài cũng quan tâm đến vấn đề tu học, sau đó HT. chuyển lời chúc mừng và cảm ơn của HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK vì bận công tác Phật sự không về tham dự được, HT. đã ca ngợi những cố gắng của HT. Thích Thông Hải và Ban tổ chức Khoá Tu Học Bắc Mỹ lần thứ 8 đã tổ chức chu đáo sau một thời gian dài chuẩn bị, thay mặt giáo hội xin tán thán công đức của HT. Trưởng ban và các thành viên trong ban tổ chức. HT, cũng đã cảm ơn chư tôn đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử đã không ngại đường sá xa xôi, sự khó khăn từ đất liền đến hải đảo để về tham dự khóa tu học nầy.









Sau đó là lời Huấn từ của HT. Thích Bổn Đạt, mở đầu HT. cảm ơn HT. Thông Hải, cảm ơn GHPGVNTN/HK đã tổ chức khóa tu, để Phật tử Canada có cơ hội tham dự, riêng với Canada HT. chưa dám nghĩ đến việc tổ chức như thế nầy được, xin qúy ngài cùng qúy vị thông cảm cho.









Tiếp theo Đạo Từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK (vì lý do sức khỏe Ngài không đến dự được nên HT. Thích Minh Dung thay mặt đọc lời Đạo từ của Ngài gởi đến khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần Thứ 8 trong đó có đoạn: “Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK xin nhất tâm tán thán công đức của ban tổ chức khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8-2018 đã phát tâm cống hiến thì giờ, công lực cho khóa tu năm nay. Đặc biết tán thán công đức vị trưởng ban tổ chức Hòa Thượng Thích Thông Hải. Những điều đáng ca ngợi là học viên của chúng ta. Chúng ta đến từ nhiều tiểu bang, quốc gia mà nó cách xa hải đảo nầy hàng ngàn dặm. Sự có mặt của chúng ta hôm nay, khẳng định rằng, tất cả vì sự an lạc, hiệp lực và gìn giữ Phật pháp của cộng đồng Phật Giáo Việt ở hải ngoại.









Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ hằng năm, nơi câu hội của Tăng Già và Cư Sĩ. Chúng ta đến với nhau để thêm một lần nói cho nhau rằng, chúng ta là một cộng đồng Phật giáo nhỏ nhoi và mới mẻ nơi châu lục Bắc Mỹ. Giữ đạo, hành đạo và sống đạo là một điều lắm khó khăn cho những người tỵ nạn, di dân đến vùng đất mới nầy như chúng ta. Do vậy, sự hội tụ hôm nay không chỉ nói lên sự tu học của người đệ tử Phật mà còn nói lên sự nương tựa vào nhau của một cộng đồng Phật Giáo Việt.. .

Tôi năm nay hơn 90 tuổi, sức khỏe không cho phép đi xa được, nhưng lòng tôi hướng về khóa tu học. Tôi đang ở cùng với qúy vị. Tôi tin tưởng rằng Tăng, Ni và Phật tử Việt sẽ làm rực sáng một đạo Phật trên đất Mỹ. Chúng ta đang nổ lực thực hiện tâm nguyện Bồ Tát Đạo, nguyện rằng: Thượng Cầu Phật Đạo hạ Hóa Chúng Sanh, học Phật để sống theo Phật và cảm hóa người quanh ta sống như ta….. .”

Sau đó là nghi lễ cầu nguyện chính thức bắt đầu dưới sự chủ lễ của HT. Thích Nhật Quang.









Trong khi lễ cầu nguyện thì ngoài trời mưa bảo, hệ thống truyền thông đã kêu gọi mọi người phải cẩn thận khi di chuyển, vì vậy nên chương trình thọ trai tại Tịnh Xá Trúc Lâm phải tổ chức ngay trong hội trường, nhưng sau đó thì cơn bão đã di chuyển sang hướng khác nên mọi sinh hoạt của khóa tu được trở lại bình thường theo chương trình đã quy định.

Sau chương trình khai mạc, các lớp học dành cho Tăng, Ni và Phật tử được các vị giáo thọ hướng dẫn riêng tại các phòng hội nhỏ của khách sạn.









Chương trình giảng dạy Phật Pháp bao gồm từ giáo lý cơ bản đến chuyên môn. Nếu có thể tham dự đều đặn tất cả các Khóa Tu từ trước đến nay và chịu khó lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, thì người tham dự đã có được vốn liếng Phật Pháp căn bản làm tư lương tri kiến cho con đường tu tập lâu dài. Chương trình học Phật còn có những thời khóa thảo luận Phật Pháp dành cho chư Tăng, Ni và thời khóa vấn đáp Phật Pháp dành cho tất cả học viên Phật Tử tham dự.









Chương trình Tu trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ bao hàm Thiền, Tịnh và Mật, là ba pháp môn tu tập theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam từ ngàn xưa đến nay. Trong Khóa Tu có thời khóa giảng dạy, hướng dẫn và thực hành Thiền Định, Tịnh Độ và trì chú. Ngoài ra còn có thời khóa hành thiền trong chánh niệm bằng cách đi một vòng lớn khắp khách sạn trong im lặng để cho thân tâm được buông xả nhẹ nhàng.

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ là điều cần thiết. Đây là cơ hội quý giá để trang bị cho mình những kiến thức Phật Pháp cơ bản làm ngọn đuối soi đường trong cuộc sống và trau dồi nội lực tu tập để có thể tìm được sự an lạc ngay trong đời sống thường ngày.









Đặc biệt trong khóa tu học ban tổ chức có chương trình Lễ Hội Hoa Đăng, thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, cho các cơn bão tại Tiểu Bang Hawaii được lắng dịu.

Ngoài các lớp tu học riêng còn có buổi thảo luận Phật pháp chung giữa qúy chư tôn đức tăng ni và Phật tử tại hội trường lớn.









Ngoài chương trình tu học còn có lịch trình hướng dẫn Phật tử đi thăm các danh lam thắng cảnh trong đó có: xem show Germaine’s Luau, Sunset Cruise Dinner, dùng cơm tối và xem Magic of Polynesian Show, tổ chức lễ cầu nguyện tại cây Bồ Đề 105 tuổi, thăm quan Trân Châu Cảng, Pali Look Out, Thăm Thiền Viện Chân Không và Vịnh Cá San Hô Hanauma Bay, Làng Văn Hóa, Chùa Nhật Bản, thăm Tropical Farm, mua và thưởng thức cafée đặc sản Hawaii, Dole Plantation.. .

Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 2:30 chiều Chủ Nhật 16 tháng 9 năm 2018 tại hội trường (chánh điện).









Trước khi lễ bế mạc bắt đầu là lễ Cổ Phật Khất Thực và cúng dường trai tăng đã được tổ chức tại Tịnh Xá Trúc Lâm (Ala Moana Park), tại đây đồng hương Phật tử đã sắp thành hàng dài dưới những tàng cây cổ thụ để thực hiện nghi thức cúng dường trai tăng đến chư tôn đức tăng, ni.

Sau nghi thức cổ Phật Khất Thực tất cả tập trung về hội trường để tham dự lễ bế mạc.

Khoảng 600 chư tôn đức tăng, ni, các học viên và đồng hương Phật tử tại địa phương tham dự.

Đặc biệt trong lễ bế mạc có sự tham dự của Đại lão Hòa Thượng Tăng Thống Chandrasiri Maha Thero đến từ Sri Lanka, Tích Lan, Hòa Thượng Dhammasiri Maha Thero,Tăng Trưởng Tu Viện Phật Giáo tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn USA, Hòa Thượng Giáo Sư Dhammananda Thero tại University of Kelaniya, Sri Lanka, cũng là Viện Trưởng Walpola Rahula Institute, Sri Lanka, Tích Lan, ngoài ra còn có sự hiện diện của các giới chức chính quyền địa phương, các hội đoàn đại diện các sắc tộc, một số cơ quan truyền thông địa phương.

Mở đầu buổi lễ, HT. Trưởng ban tổ chứcgiới thiệu qúy vị quan khách ngoại quốc tham dự.

Trong lời cảm tạ bế mạc, HT. Thích Thông Hải đã nói: “Chúng ta lìa nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng Phật pháp không bao giờ rời xa chúng ta, HT. cảm ơn Đức Tăng Thống và qúy vị trong phái đoàn Phật Giáo Tích Lan, Ht. không quên nhắc lại những ngày cưú trợ tại Tích Lan HT. đã được Đức Tăng Thống hướng dẫn đưa HT. vào Phủ Tổng Thống để xin hổ trợ trong chuyến công tác cứu trợ.









Cảm ơn HT. Thích Nguyên Trí, qúy ngài trong Giáo Hội, cũng như qúy ngài trong ban giáo thọ và những Phật tử đã đóng góp công sức cho khóa tu học được thành tựu viên mản, trong niềm xúc động HT. không ngăn được những giọt nước mắt trước khi nói lời chia tay mỗi người về lại trú xứ của mình. HT. tiếp: “Qúy Ngài là hình ảnh của một người cha đối với chúng con, thương qúy ngài tuổi già, sức yếu bệnh hoạn nhưng lúc nào cũng nghĩ đến tiền đồ Phật giáo, đến giáo hội, nhất là Ngài Chánh Văn Phòng tuổi đã cao nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh chúng con, lúc nào cũng quan tâm đến Phật giáo. Sự thành tựu ngày hôm nay là ngoài sức tưởng tượng của con.” HT. nói: “Chúng ta đừng nhìn vào cá nhân mà hãy nhìn vào việc lớn của Phật giáo, nếu không chúng ta sẽ không duy trì và phát triển được Phật Giáo ở hải ngoại.” Trong dịp nầy HT. xin thành kính cảm ơn đến tất cả mọi người, HT. mong rằng các huynh đệ tăng, ni trẻ hãy thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, cảm ơn Tăng Ni trẻ, phái đoàn Âu Châu, cảm ơn nhà hàng Golden San Jose đã lo phần ẩm thực, cảm ơn Phật tử Ái Liên và rất nhiều người trong ban tổ chức, HT. đã chu đáo nhắc tên không thiếu ai cả.. .

Tiếp theo Phật tử Đồng Tịnh và Phật tử Tú Uyên đại diện Phật tử tham dự khóa tu học lên có đôi lời cảm tưởng và cảm ơn Ban tổ chức cũng như Chư Tôn Đức giáo thọ trong lời cảm tưởng PT. Đồng Tịnh đã nói: “... Có đi tu học, có nghe pháp mới biết được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ thật lớn mạnh và thật tuyệt vời. Có nghe kinh Phật mới biết giáo pháp Phật thâm sâu vi diệu. Có tu học mới biết an lạc và hạnh phúc ở đâu, và bây giờ nhờ vào tu học mà chúng con buông bỏ mọi phiền não, lo sợ, ganh tị và ghen ghét, nhờ có tu học mới tôn kính tam bảo, nhờ có tu học mới biết trải tấm lòng độ lương cho mọi người…... nhờ tu học mới giúp cho Phật tử xa gần yêu thương nhau như con một nhà để đoàn kết tu học.. .” Đó là lời cảm tưởng của một Phật tử trẻ tham dự khóa tu.

Chương trình tiếp tục với lời phát biểu của HT. Thích Nguyên Trí, HT. Thích Bổn Đạt, HT. Thích Thái Siêu... Tất cả qúy ngài đều hết lời ca ngợi tinh thần dấn thân phục vụ đạo pháp của HT. Trưởng ban tổ chức, HT. là người trưởng ban tổ chức cho khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ đầu tiên, đây là lần Thứ 2 mà HT. đã đảm nhận trách nhiệm của Giáo Hội giao phó.

Sau đó HT. Thích Thông Hải mời HT. Thích Thái Siêu lên để trao phù hiệu Khoá Tu Học cho lần Thứ 9 do HT. Thích Thái Siêu làm Trưởng ban tổ chức, trong dịp nầy HT. Thái Siêu cho mọi người biết: Khóa Tu Học Lần Thứ 9 với chủ đề: “Hạnh Nguyện Quan Âm vào Đời Độ Sinh” sẽ được tổ chức tại San Jose vào tuần lễ Thứ 3 của tháng 7 năm 2019, chi tiết sẽ thông báo sau.

Buổi lễ chấm dứt, tất cả cùng tập trung về Tịnh Xá Trúc Lâm để dự tiệc chay, sau đó trở lại hội trường tham dự chương trình Đại Nhạc Hội gây qũy cho khóa Tu Học, chương trình với sự góp mặt của các danh ca như: Băng Châu, Kim Loan, Trang Thanh Lan, Nhu Ý, mỹ Châu, Mỹ Liên Thùy Linh, Hà Như Thủy, Duy Khanh Vân Trinh, Nghệ sĩ Cẩm Thu, Linh Vũ Phillip Nam...

Sáng hôm sau, Thứ Hai ngày 17 tháng 9 năm 2018, tất cả qúy chư tôn đức Tăng, Ni cùng các Phật tử tập trung trước khách sạn để nói lời chia tay trước khi ra phi trường, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng tình đạo đã làm cho mọi người thấy gần gũi nhau hơn, mọi người cùng hẹn gặp lại nhau vào Khóa Tu Học Phật Pháp Lần Thứ 9 tại Bắc California.