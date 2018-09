Phòng Chống CS Phá Bầu Cử

Vi AnhTại Diễn đàn An ninh Aspen hôm thứ Tư 18/7/2018, Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết Trung Quốc phủ mạng lưới tình báo khắp 50 tiểu bang của Mỹ. Ông dẫn giải "Xét từ góc độ điều tra phản gián, tôi cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, thách thức nhất và đáng lo ngại nhất của nước Mỹ… Do đó tôi cho rằng chúng ta không thể coi thường tầm cỡ, số lượng hay mức độ thâm nhập của gián điệp Trung Quốc".Tin RFI, “Hôm12/09/2018, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh để trừng phạt những hành động của nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ... Theo lời cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, sắc lệnh mà tổng thống vừa ký ban hành «không nhắm riêng vào nước nào», bởi vì «mối đe dọa» có thể đến từ nhiều nơi và sắc lệnh sẽ được áp dụng cho cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 06/11 tới”.Tại Mỹ hiện có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt khoảng 2 triệu người. Orange County hay Quận Cam là một cộng đồng Mỹ gốc Việt lớn nhứt của tiểu bang Cali. Cali là tiểu bang có một cộng đồng người Việt hải ngoai lớn nhứt thế giới, chỉ sau cộng đồng quốc gia VN đang còn bị nằm trong gọng kềm CS.CS là những tay chuyên nghiệp lũng đoạn hàng ngũ người Việt Quốc gia, coi người Việt tỵ nạn chánh trị là ‘lực lượng thù địch’. Bộ Chánh trị Đảng Nhà Nước CSVN từ lâu đã ban hành Nghị Quyết 36 và cấp một mật quỹ lớn hàng tỷ Mỹ Kim để chiêu dụ, để lũng đoạn, triệt hạ, người Mỹ gốc Việt mà CSVN gọi là ‘lực lượng thù địch”.Vì tập thể người Mỹ gốc Việt này vốn là dân tỵ nạn chánh trị, căn cước tỵ nạn CS, đã thành công xuất sắc trong công cuộc chống CS cũng như ăn nên làm ra ở Mỹ. Đại đa số là những người Việt liều chết đi tìm tự do này coi CSVN là thù trong đang thống trị nước nhà Việt Nam và TC là giặc ngoài đang xâm chiếm biển đảo của VN với sự thông đồng của CSVN. Little Saigon thủ đô tinh thần của người Mỹ gốc Việt là nơi xuất phát các cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Đã đưa chánh nghĩa ấy vào Quốc Hội Liên bang, tiểu bang Mỹ và cơ quan lập qui của các quận hạt và thành phố. Đã giương cao ngọn cờ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ lên 100 đơn vị chánh quyền địa phương, trong đó có 8 tiểu bang, quận hạt, và thành phố nhưng bao gồm hơn nửa dân số Hiệp chủng Quốc Hoa kỳ. Đã đưa nhiều người Mỹ gốc Việt vào làm đại diện dân cử trong cơ quan lập pháp, lập qui của chánh quyền Mỹ, từ tiểu bang đến thành phố trong cơ chế dân chủ đại diện Mỹ.Đó cũng là ba điểm nhức nhối và nguy hại nhứt cho CSVN, tập đoàn độc đảng, độc tài thống trị toàn diện đất nước và nhân dân Việt Nam. Chính Ô. Lê văn Bằng, một nhà ngoại giao cao cấp của CS Hà Nội trong cuộc vận động bang giao giữa Hà nội và Washinton đã hơn một lần tức tối nói tại Mỹ, rằng nhân quyền, quốc kỳ Việt Nam là trở ngại trung tâm trong bang giao Hà Nội-Washington. Và cũng chính người Việt hải ngoại ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Úc châu coi đó là chiến thuật, chiến lược ba mặt giáp công chống CSVN độc tài đảng trị toàn diện.Trong đó có những dân cử Mỹ không phân biệt Cộng Hoà hay Dân Chủ mà đơn vị bầu cử bao gồm nơi cộng đồng Mỹ gốc Việt. Những vị này không phải là người Việt nhưng cận lân thành cận thân, hiểu biết và thiết tha với nguyện vọng chánh đáng của công dân Mỹ gốc Việt nên tích cực giúp nói lên tiếng nói chánh nghĩa, và đấu tranh cho chánh nghĩa giúp cho người Mỹ gốc Việt.Quốc tế vận, Mỹ vận của người Mỹ gốc Việt tuy đa dạng, nhiều cách, do nhiều cơ quan đoàn thể và cá nhân cùng làm nhưng nỗ lực chánh yếu vẫn là hướng vào các cơ quan lập pháp của liên bang và tiểu bang là Quốc Hội và cơ quan lập qui của địa phương là hội đồng thành phố, với thành phần cấu tạo là đại diện dân cử, dân biểu, nghị sĩ, nghị viên do dân bầu sống nhờ lá phiếu của cử tri. Đã là người của quần chúng, đại diện cho dân chúng nên những người đại diện dân cử thường là những người dễ trở thành đối tượng khen chê.Để ngăn chận, hóa giải công cuộc quốc tế vận và chánh trị vận của người Mỹ gốc Việt, đương nhiên CS phải bí mật vận động, móc nối một số dân cử. Nhưng đối với dân cử gốc Việt, có thể mạnh dạn nói, CS đã thất bại. Nhưng CS không ngừng, trái lại còn tăng cường công tác địch vận này, ưu tiên là người Mỹ gốc Việt, đa số nghèo cần tiền tranh cử quá tốn kém, còn trẻ ít kinh nghiệm CS, không có nợ máu với CS.Mùa bầu cử là mùa tự do ở Mỹ, CS dễ dùng kỹ thuật tuyên truyền đen và xám đánh vào niềm tin của quần chúng đối với những dân cử kiên định lập trường chống Cộng nhứt. Hề hóa, lấy đại diện dân cử hay ứng cử viên làm trò cười; tạo xì căng đan, đặt chuyện bôi tro trét trấu những người ấy, nói xấu chánh trị bầu cử thành trò xôi thịt, giành ghế, tranh quyền ở địa phương, trong đảng phái, và trên quốc hội, hội đồng. Một cách thoải mái và vô tội vạ. Những thân hào nhân sĩ ra ứng cử gánh vác việc chung của cộng đồng vẫn là đại diện dân cử của cộng đồng, cũng không tránh khỏi trò ma giáo của CS và tay sai. Do vậy càng ngày càng ít người chịu ra gánh vác việc chung của tập thể.CSVN là những kẻ lũng đoạn, móc nối hàng ngũ địch một cách chuyên nghiệp. Nghị quyết 36 Kiều vận của Bộ Chánh Trị CSVN đã ban hành là chiến thuật, chiến lược, nguồn tiền cho CSVN móc nối, mua chuộc hay đánh phá dân cử gốc Việt. Với an ninh lộ trình bang giao với Mỹ, với ngân sách quốc gia trong túi, với một đội ngũ tình báo chánh trị, và cán bộ chuyên môn tuyên truyền đen, trắng, xám, CSVN nhứt định sẽ chớp thời cơ, tập trung nỗ lực đánh phá trong mùa bầu cử rất nhậy cảm ở Mỹ.Mặt chìm CS móc nối ứng cử viên bằng nhiều hình thức. Bí mật giúp tiền cho cho ứng cử viên nhẹ dạ, ‘gà bài’ cho ứng cử viên bị mua chuộc đánh phá trực tiếp vào ứng cử viên tích cực chống CSVN và CS Trung Quốc.Thế cho nên mỗi một người Mỹ gốc Việt chúng ta, mỗi người một bàn tay, chung lưng đâu cật với nhau bảo vệ an ninh bầu cử, lập thành một hàng rào kiên cố, lớp vỏ cho dày, lực lượng cho mạnh để bảo vệ an ninh bầu cử thì không có tên CS hay tay sai CS nào xen vào được chánh quyền dân cử của Mỹ mà cũng là chánh quyền của chúng ta.Sau cùng, CSVN tuy có bang giao, giao thương với Mỹ nhưng họ phải hoạt động trong phạm vi hiệp ước hai bên đã qui định, giải nghĩa chặt chẽ từng chữ, chớ không phải muốn làm gì thì làm ở Mỹ. Hoạt động mua chuộc, móc nối, kết nạp đảng viên CS hay làm lũng đoạn cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt là trái luật. Hoạt động thu thuế ngầm, như thu thế Hoa kiều ở Chợ lớn khi xưa; ăn cắp tài liệu kinh tế, chánh trị, khoa học kỹ thuật mà luật pháp Mỹ đánh giá là mật hay kín là phạm pháp. Luật pháp Mỹ vẫn xem gia nhập đảng Quốc xã và đảng CS là trái luật nhập tịch Mỹ; không khai trước khi vào quốc tịch Mỹ, phát giác ra là bội thệ; gia nhập sau khi thành công dân là trái luật.Muốn hay không muốn Mỹ là quê hương thứ hai của người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS. Quê hương đất nước dân tộc Mỹ này đã cứu khổn phò nguy, đã dang tay ra đón, giúp định cư, và đem lại cuộc đời mới, tự do, dân chủ, và phồn thịnh cho người Việt tỵ nạn CS, kể cả cấp quyền công dân Mỹ. Nhiệm vụ bảo vệ quê hương, xứ sở là nhiệm vụ thiêng liêng và luật định đối với công dân một đất nước. Ai thích CS thì cứ về VNCS mà ở với CS, Mỹ không cấm cản. Nhưng loạng quạng làm gián điệp, làm tay sai cho CS ở Mỹ thì khó mà qua mắt và lưỡi gươm của Thần Công Lý Mỹ./.(VA)