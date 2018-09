Sài Gòn: Giám Đốc Bỏ Chạy, Thợ Bi Đát

SAIGON -- Giám đốc bỏ chạy, công nhân thê thảm...Báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Giám đốc “biệt tích”, công nhân khốn đốn.Việc nhiều giám đốc “biến mất” khiến các nữ công nhân (CN) rơi vào hoàn cảnh mất việc, nợ lương, không thẻ BHYT.Bản tin Báo Lao Động ghi rằng trong liên tục thời gian qua, nhiều chủ doanh nghiệp (DN) ở TPSG bỗng dưng “biệt tích”, để lại khoản nợ lương, nợ BHXH khiến người lao động (NLĐ) khốn đốn. Trong đó, khó khăn hơn cả là những công nhân đang mang thai, chuẩn bị đến ngày sinh.“Ban giám đốc cho chúng tôi nghỉ lễ dài ngày, tưởng đâu ban giám đốc tốt bụng, ai ngờ, họ chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn, tẩu tán tài sản, để chúng tôi bơ vơ thế này” - anh N.V.Tuấn, CN Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương (địa chỉ 47/25 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng; Chi nhánh 54D, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPSG) thở dài ngao ngán.Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương, đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Liễu, hoạt động từ năm 2008, ngành nghề may balô, túi xách xuất khẩu. Anh Tuấn cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2.9, Cty rất “hào phóng” cho toàn bộ CN nghỉ thời gian rất dài, đến 5.9.2018 mới phải đi làm lại bình thường.Sau kỳ nghỉ, CN quay trở lại làm việc và chờ phát lương tháng 8.2018, tuy nhiên lúc này các CN mới nhận thấy sự bất thường. Nhiều máy móc, phương tiện làm việc ở cty đã không còn nguyên vẹn mà được mang ra ngoài. Cả Cty đếm đi đếm lại chỉ còn khoảng 140 máy may, trong khi đó, Cty cũng “im hơi lặng tiếng” chuyện phát lương.Các CN tỏa đi khắp Cty tìm giám đốc nhưng không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được. Trong khi đó, bộ phận hành chính, nhân sự của Cty cũng chỉ còn vài người làm việc.Bản tin báo Lao Động ghi rằng theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn Châu Văn Tuấn, hiện Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương đang nợ hơn 1,2 tỉ đồng tiền lương của 161 CN và nợ BHXH hơn 2,7 tỉ đồng (từ tháng 3.2017). Điều đáng nói là trong số này có 3 nữ CN đang mang thai, cận kề ngày sinh.Một nữ CN nức nở: “Không có việc làm, không có lương, không có thẻ BHYT, không biết rồi em sẽ sinh con và xoay xở thế nào đây”.Cơ quan BHXH huyện Hóc Môn cho biết thêm, Cty đang nợ BHXH nên các CN mang thai sẽ có nguy cơ không được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Cùng với đó, 161 CN dù mất việc làm nhưng khó mà nhận được trợ cấp thất nghiệp vì Cty không đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã 2 năm qua.Cũng giống trường hợp của CN Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương, 176 CN Cty TNHH Tasko Vina (100% vốn Hàn Quốc; xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPSG) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.Vào tháng 8.2018, ông Lee Jeong Min (người Hàn Quốc), giám đốc Cty, đã bỏ về nước trong khi nợ 2 tháng lương của CN với tổng số tiền khoảng 1,7 tỉ đồng, chưa kể khoản nợ BHXH hơn 2 tỉ đồng.Thời điểm đó, Cty vẫn còn một số thiết bị, máy móc trị giá gần 1 tỉ đồng và hiện đang được các cơ quan chức năng địa phương niêm phong. Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho CN, LĐLĐ huyện Hóc Môn đã cử cán bộ tiếp nhận ủy quyền, đại diện CN khởi kiện Cty ra tòa.Đến ngày 7.9, đã có 130/176 CN Cty TNHH Tasko Vina nộp hồ sơ ủy quyền cho LĐLĐ huyện khởi kiện Cty ra tòa đòi lương và BHXH. Trong đó, có 82 bộ hồ sơ đầy đủ đã được chuyển sang TAND huyện Hóc Môn. Hiện LĐLĐ huyện đang liên lạc với 46 CN còn lại để hướng dẫn thủ tục khởi kiện.Báo Lao Động ghi thêm:“Tương tự, đối với trường hợp của các CN Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương, sau khi giám đốc “biến mất”, LĐLĐ và Phòng LĐTBXH huyện Hóc Môn cũng đã tiến hành hòa giải tranh chấp lao động và hướng dẫn CN làm thủ tục ủy quyền khởi kiện Cty ra tòa để đòi quyền lợi.”