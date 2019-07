LHQ Đòi Sudan Phải Nhanh Chóng Chuyển Tiếp Chính Quyền Dân Sự

GENEVA - Cao ủy nhân quyền LHQ Michelle Bachelet tuyên bố: nhà cầm quyền Khartoum phải nhanh chóng chuyển giao quyền lãnh đạo đất nươc Sudan cho 1 cơ chế dân sự.Tuy HĐ quân nhân (TMC) ngăn chận internet và mạng xã hội, biểu tình lớn hôm Chủ Nhật 30/06 là chưa từng thấy tại trên 10 thành phố lớn. Lực lượng an ninh của chính quyền quân nhân đàn áp, ít nhất 10 người chết.Cao ủy Bachelet hô hào TMC điều tra sự xử dụng vũ lực quá mức và hoạt động của đơn vị gọi là “yểm trợ nhanh – RSF”. Bà Bachelet nhấn mạnh: phong trào biểu tình hôm Chủ Nhật phô bày rõ ràng các hứa hẹn không thực hành, phản ứng bằng bạo động, không điều tra bạo động đàn áp gây căm phẫn trong công chúng. Nếu tình hình này tiếp diễn, sẽ là tai họa.Mặt khác, đối lập loan báo sẵn sàng thảo luận với TMC về người chỉ huy chính quyền lâm thời sẽ tổ chức tổng tuyển cử.Thủ lãnh Madani Abbas Madani của Forces of Freedom and Change (FFC) tuyên bố: đối lập hưởng ứng đề nghị của trung gian điều giải về thương lượng trực tiếp. Ông Madani gợi ý thương lượng trong 72 giờ.Reuters tường thuật: FFC sẽ quyết định bắt đầu đàm phán từ Thứ Tư hay Thứ Năm tùy theo đề nghị của trung gian điều giải. Hôm Thứ Ba 2 tháng 7, viên chức điều giải từ Ethiopia cho biết : 2 bên còn bất đồng về thành phần của chính quyền chuyển tiếp.