Cơ Nguy Xóa Sổ Thương Hiệu Trái Vú Sữa Lò Rèn-Vĩnh Kim

Lâu nay, xã Vĩnh Kim thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vốn là nơi ra đời và phát triển thương hiệu “Vú sữa Lò Rèn” ngon nổi tiếng khắp trong nước và nước ngoài. Thế nhưng gần đây, do bị dịch bệnh và đất đai không còn thích hợp, diện tích trồng cây vú sữa Lò Rèn ở xã đã giảm từ gần 300 ha xuống còn chỉ còn 30 ha, theo báo điện tử Người Tiêu Dùng (NTD).Do thấy cây vú sữa Lò Rèn năng suất kém và giá cả bấp bênh, nhiều nhà vườn đã đốn bỏ để trồng cây ăn trái khác. Do vậy trung bình mỗi năm, diện tích trồng loại cây này đã giảm từ 10 đến 15%.Nếu không có giải pháp khắc phục thì chỉ một thời gian ngắn nữa, thương hiệu vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim có thể bị xóa sổ.NTD cho biết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã triển khai dự án trồng lại 16 ha vườn cây vú sữa Lò Rèn, nhưng các nhà vườn vẫn còn lo ngại về tình trạng dịch bệnh khó phòng trị đối với loại cây này. Trước đây tỉnh cũng từng lập dự án nhưng bất thành vì nông dân không mặn mà, bởi đã trồng nhiều lần mà cây vẫn chết.Về các nguyên nhân gây thất bát như trên, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, ngày trước cây vú sữa Vĩnh Kim sống thọ, năng suất cao là do nhà vườn ít bón phân vô cơ. Còn gần đây, người dân mạnh tay xử lý phân vô cơ, khai thác quá khả năng cho trái khiến cây suy kiệt, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Mặt khác, có một số loại cây ăn trái khác phát triển rất mạnh, cho lợi nhuận hấp dẫn - như chanh hay ổi - nên nhiều chủ vườn bỏ cây vú sửa chuyển qua trồng chanh, ổi.Theo NTD, trong nước hiếm có nơi nào trồng vú sữa cho sản lượng cao và chất lượng trái tốt nổi tiếng như ở các xã nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý của trái vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim. Năm 2008, lần đầu tiên trái vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim được cấp chứng nhận sản xuất đạt tiêu chí GlobalGAP.Cuối năm 2017, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim chính thức được cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ ((APHIS), trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cho phép nhập khẩu. Lô hàng đầu tiên đã được Công ty chế biến nông sản Cát Tường (Mỹ Tho, Tiền Giang) xuất sang Hoa Kỳ vào ngày 26/12/2017.Được biết hiện nay giá bán trong nước của loại trái cây này dao động trong khoảng 30,000-60,000 đồng/kg. Những lúc cao điểm có thể lên tới 60,000 đồng/trái.