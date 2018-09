Apple Đã Ra Mắt 2 Chiếc iPhone Mới Là iPhone XS/XS Max

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt sản phẩm mới ngày 12/09/2018, Apple đã ra mắt hai chiếc iPhone mới là iPhone XS và iPhone XS Max. Bộ đôi iPhone mới vẫn giữ nguyên thiết kế tương tự chiếc iPhone X tiền nhiệm nhưng được cải thiện cấu hình và các yếu tố bên trong.Vì là những thiết bị dòng "S", bộ đôi iPhone XS và XS Max có thiết kế tương tự iPhone X với màn hình tai thỏ, camera kép đặt dọc cùng phần khung kim loại được làm bằng thép bóng loáng. Với kích thước màn hình 6.5 inch, mẫu iPhone XS Max được xem là phiên bản phóng lớn của chiếc iPhone XS 5.8 inch. Tuy có màn hình lớn nhưng tổng thể kích thước của XS và XS Max vẫn không quá to nhờ màn hình chiếm trọn mặt trước.Apple cho biết, màn hình trên bộ đôi iPhone XS mới sẽ được bảo vệ bằng mặt kính mới với khả năng chịu lực rất lớn. Đây là loại kính bảo vệ smartphone bền nhất. Màn hình còn hỗ trợ chuẩn HDR 10. Ngoài ra, màn hình của các thiết bị còn có tần số quét lên đến 120Hz.Tính năng Face ID trên iPhone XS và XS Max cũng được cải tiến để mang lại chất lượng nhận diện nhanh và chính xác hơn. Đây cũng là hai model đầu tiên sở hữu khả năng kháng bụi/ nước IP68. Loa ngoài Stereo trên iPhone XS và iPhone XS Max sẽ có công suất lớn hơn cùng tầm bao phủ rộng hơn, giúp thiết bị có thể truyền âm được trong khoảng cách xa hơn.Bộ đôi iPhone mới được trang bị vi xử lý A12 Bionic, sản xuất dựa trên tiến trình 7nm với 6.9 tỷ bóng bán dẫn bên trong. Ngoài ra, A12 Bionic bao gồm 6 nhân CPU, 4 nhân đồ họa GPU và cho hiệu suất nhanh hơn 15% và đồ họa vượt trội hơn 50% so với thế hệ tiền nhiệm A11.Theo Apple, vi xử lý A12 có thể thực hiện đồng thời 5,000 tỷ phép tính mỗi giây, nhanh hơn khá nhiều so với con số 600 tỷ của Apple A11. Bộ đôi iPhone XS và iPhone XS Max sẽ có tùy chọn bộ nhớ cao nhất là 512GB.Bộ đôi iPhone XS mới có camera chính với độ phân giải 12MP, sử dụng cảm biến mới cho tốc độ nhanh hơn. Camera thứ nhất có khẩu độ f/1.8, ống kính góc rộng và hỗ trợ chống rung OIS. Camera tele thứ hai có khẩu độ f/2.4, hỗ trợ zoom quang 2x và chụp ảnh xóa phông. Camera trước của thiết bị có độ phân giải 7MP cùng khẩu độ f/2.2. Nhờ có vi xử lý A12, iPhone XS và iPhone XS Max sẽ thực hiện 1,000 tỷ thuật toán và giúp can thiệp sâu hơn vào hình ảnh. Từ đó, những hình ảnh cho ra sẽ có chất lượng xóa phông tốt hơn, giảm hiện tượng đỏ mắt và gương mặt được nổi bật hơn.Với iPhone XS và XS Max, người dùng sẽ có thể tùy chỉnh được độ sâu trường ảnh của những hình ảnh xóa phông. Apple sẽ cho phép người dùng có thể tùy chỉnh lại độ mờ nhờ khẩu độ giả lập trong khoảng f/1.4 đến f/16. Tính năng Smart HDR mới sẽ giúp thiết bị có khả năng chụp ảnh ngược sáng tốt hơn.Theo Apple, chiếc iPhone XS sẽ có thời lượng pin lâu hơn 30 phút so với iPhone X, trong khi đó, con số trên chiếc XS Max là 90 phút. Phiên bản bán ra tại thị trường Trung Quốc sẽ có khe SIM kép với khả năng lắp 2 SIM chỉ dành cho bản iPhone XS Max. Trong khi đó, phiên bản quốc tế sẽ được tích hợp thêm eSIM và cũng hỗ trợ kết nối Dual SIM. Ngoài hai tùy chọn màu sắc cơ bản, Apple sẽ cung cấp thêm một tùy chọn mới cho người dùng là Vàng Gold. Về giá bán, iPhone XS sẽ có giá từ 999 USD cho phiên bản 64GB. Trong khi đó, chiếc iPhone XS Max sẽ có giá từ 1,099 USD. Bộ đôi sản phẩm mới sẽ được bán ra vào 21/09/2018.Nguoivietphone.com.