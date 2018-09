FDA: Tăng Giá Thuốc 400% Là Thủ Lợi, Không Đạo Lý Gì Cả

NEW YORK - Viên chức điều hành 1 công ty bào chế đã lên tiếng biện hộ đợt tăng giá thuốc chữa bệnh 400% mới đây.Nirmal Mulye, là nhà sáng lập kiêm chủ tịch của Nostrum Pharmaceuticals tuyên bố với Financial Times “Đòi hỏi đạo lý là bán sản phẩm với giá cao nhất”, khi bình luận về giá thuốc nitrofurantoin từ 500 MK lên trên 2300 MK/chai.Ủy viên kiểm soát thực phẩm và thuốc (tại FDA) đã phát thông điệp đả kích.Tổ chức y tế thế giới (WHO) công nhận môn thuốc kể trên là thiết yếu để hạ nhiễm trùng tại đường tiết niệu.Financial Times tường thuật: Mulye so sánh việc tăng giá thuốc chữa bệnh như con buôn “làm giá” hàng trăm triệu MK với danh họa – Mulye nói: ông làm việc trong ngành làm tiền.Mulye cũng bênh vực 1 viên chức ngành dược khác là “Pharma Bro” Martin Shkreli được biết tiếng như là “người đáng ghét nhất tại Hoa Kỳ” với thành tích tăng giá thuốc chống AIDS hơn 5000 lần (năm 2015).Mới đây, Shkreli lãnh án tù 7 năm về tội gian lận tại công ty đầu tư của y.Mulye nói “Shkreli tăng giá thuốc là trong quyền hạn, vì phải tưởng thưởng các cố đông”.Ủy viên FDA Scott Gottlieb tuyên bố “Không có đòi hỏi đạo lý để tăng giá thuốc, là thủ lợi từ người bệnh”.