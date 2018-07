Trần KhảiCả nước Mỹ, và cả thế giới đang xem một chuyện đời thực, y hệt phim ảnh, về bông hồng đỏ Butina...Khi nói chuyện “bông hồng đỏ,” chúng ta muốn nói tới các phụ nữ sử dụng nhan sắc để làm gián điệp cho đất nước của họ. Cội nguồn nhóm chữ này không phải từ các bóng hồng Thượng Hải hay Tô Châu, cũng không phải các nữ đặc vụ Hà Nội hay Bắc Ninh... nhưng là từ một cuốn phim Đài Loan.Đạo diễn Liang Zhefu đã làm cuốn phim nhan đề “Red Rose Spy” (Điệp Viên Bông Hồng Đỏ) năm 1966, dĩ nhiên là chôm kiểu các phim điệp viên, đặc biệt là kỹ thuật phim của James Bond 007. Nghĩa là, trong phim có các nữ diễn viên tuyệt sắc, nhưng bối cảnh là thời người Trung Hoa chống quân phát xít Nhật...Thời này, khác hơn... Có thực khác hay không? Có bông hồng đỏ Hà Nội nào trà trộn vào các khu phố Little Saigon ở Quận Cam, San Jose, hay Houston hay không? Chẳng ai biết được chính xác... nhưng không ai dám nói là sẽ không có đạo binh bông hồng đỏ này.Duy có một điều chúng ta biết rằng, cô Maria Butina nhiều phần là một bông hồng đỏ của nước Nga -- tuyệt sắc giai nhân, biết sử dụng nhiều loại súng và là một thiện xạ, trình độ học vấn hậu cử nhân, xâm nhập vào mạng lưới chính trị Mỹ... và y hệt phim ảnh James Bond, cô sẵn sàng trao tặng sex để đổi ưu thế.Công dân Nga 29 tuổi Mariia Butina yêu thích súng đã bị Hoa Kỳ truy tố về tội là điệp viên ngoại quốc không khai báo xâm nhập chính giới Hoa Kỳ đã tìm cách đổi tình dục để lấy ảnh hưởng.Biên bản về Butina cũng đuợc gọi bằng biệt hiệu “Chim Sẻ Đỏ” đuợc tuyên đọc tại pháp đình sáng Thứ Tư nêu rõ các lý do Butina phải tiếp tục bị giam cho tới ngày xét xử.Nữ gián điệp Butina bị tố cáo phối hợp với 1 nhà ngoại giao Nga và viên chức ngân hàng để khai triển lịch hành động tại Hoa Kỳ.Quan toà từ chối yêu cầu của bị cáo muốn ra toà với thường phục và không bị còng tay. Quan toà nói: khả năng đào tẩu của Butina là cao.Công tố cho biết liên lạc duy nhất tại Hoa kỳ của y thị là quan hệ cá nhân với 1 người đàn ông vô danh mà Butina dùng như công cụ.Biên bản của công tố xác nhận: đã hơn 1 lần Butina đề nghị tình dục để lấy 1 vị trí trong 1 tổ chức của quyền lợi đặc biệt.Tài liệu FBI cung cấp cho công tố cho biết Butina muốn thiết lập quan hệ với Hội Súng (NRA).NRA không trả lời yêu cầu bình luận.Điểm chú ý là Dân Biểu Dana Rohrabacher, một dân biểu Cộng Hòa liên bang ở Quận Cam, trong khi thăm nước Nga năm 2015 đã gặp cô Butina.Văn phòng DB Rohrabacher xác nhận có buổi gặp cô năm 2015 tại nước Nga. Tin về buổi gặp năm 2015 đưa ra, cùng ngày Rohrabacher nói với báo Politico rằng hồ sơ truy tố cô Butina là “dỏm và ngu ngốc” (“bogus” and “stupid”).Hồ sơ truy tố cô nói rằng cô có nhiều thảo luận với một cấp chỉ huy ở Nga -- tên là Alexander Torshin, Phó Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương Nga -- về kế hoạch của Torshin để “gặp một dân biểu liên bang Mỹ trong khi một phái đoàn quốc hội Mỹ thăm Moscow trong tháng 8/2015.”Trước đó, Rohrabacher chưa từng bị truy tố gì, cho dù bị điều tra việc gặp các viên chức Nga. Năm 2012, FBI cảnh báo DB Rohrabacher rằng chính phủ Nga muốn gài để tuyển Rohrabacher làm gián điệp cho Nga.Phát ngôn nhân của Rohrabacher là Ken Grubbs nói rằng Rohrabacher không biết chắc người dân biểu không kể tên trong hồ sơ cô Butina là ông hay không. Nhưng Grubbs xác nhận Rohrabacher và một phái đoàn Hoa Kỳ có dự buổi điểm tâm với Torshin, tổ chức bởi cô Butina, trong một khách sạn ở St. Petersburg (không phải Moscow) hồi tháng 8/2015.Grubbs nói rằng DB Rohrabacher nhớ rằng cô Butina chỉ là một phụ tá của Torshin.Trong phiên tòa ở thủ đô Washington DC thụ lý hồ sơ cô Butina, công tố Mỹ trình ra tấm ảnh cô Butina gặp một người bị Mỹ cho là gián điệp Nga tại một tiệm ăn ở Washington.Công tố cũng đưa ra bản chụp lại lá thư viết tay do FBI tìm ra trong căn chung cư của Butina, hỏi về cách trả lời một đề nghị việc làm từ một sở tình báo Nga.Cô Butina, 29 tuổi, là cựu sinh viên đại học American University, ra tòa trong áo tù, không lộ cảm xúc, trong khi luật sư của cô nói rằng cô vô tội.Luật sư của cô Butina là Robert Driscoll nói rằng cô không phải gián điệp Nga, và không có chuyện cô sẽ trốn đi, sau khi cô bị bắt hôm Chủ Nhật mà không báo trước.Quan tòa từ chối tại ngoại, nói rằng cô phải ngồi tù, vì cơ nguy cô sẽ trốn về Nga.Trong hồ sơ truy tố, có đưa ra chứng cớ cô thường xuyên liên lạc với FSB (Sở Tình Báo Liên Bang Nga), nghĩa là cô hoạt động như một gián điệp Nga trong khi liên lạc với nhiều giới chức Mỹ.Thêm nữa, có chứng cớ cô quan hệ tình dục thường xuyên với một viên chức Đảng Cộng Hòa (Hoa Kỳ) lớn gấp đôi tuổi cô, và trong khi đó cô vẫn đề nghị trao đổi tình dục với các chính khách Hoa Kỳ khác để đổi việc tiếp cận chính trị -- và cô đều báo cáo tất cả các sinh hoạt giường chiếu này về Moscow.Mật vụ Hoa Kỳ đã bố ráp nhà cô Butina hồi tháng 4/2018, thu góp thông tin trong nhà, và nghĩa là đã theo dõi từ lâu các hồ sơ email, điện thoại, tin nhắn của cô Butina.Cô bị truy tố về tội làm việc như một điệp viên Nga. Nhưng không có nghĩa không liên hệ người khác, vì hồ sơ còn cho thấy trong khi làm như thế, sẽ có một số người Mỹ bị truy tố chung với cô về tội âm mưu với cô.Cô là một bông hồng đỏ Moscow chăng?Để chờ xem...