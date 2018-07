17 DB Mỹ Đòi Facebook, Google Chống Luật An Ninh Mạng VN

HÀ NỘI - 17 nhà lập pháp Hoa Kỳ hô hào các tổng giám đốc của Facebook và Google cưỡng lại các thay đổi tạo ra bởi Luật An Ninh Mạng của chính quyền Hà-Nội tăng quyền kiểm soát của đảng CS với quyền thông tin và quyền phát biểu của công dân, cũng là áp chế giới bất đồng chính kiến, theo tường thuật của Reuters từ Vietnam.Luật an ninh mạng thông qua trong Tháng 6 sẽ bắt đầu thực hành từ đầu năm 2019.Theo luật này, Faceboo, Google và các công ty kỹ thuật toàn cầu khác phải đặt văn phòng và kho dữ liệu cá nhân người sử dụng tại Vietnam.Văn thư của 17 dân biểu Hoa Kỳ thuộc nhóm Congressional Caucus ghi ngày 12-7.Ông Jeff Paine, là giám đốc quản trị của Asia Internet Coalition, nhận xét “Luật an ninh đó tạo ra sự bất ổn lớn về danh tiếng của Vietnam như là dích đến của đầu tư” – theo ông Paine, Ha-Nội cần tỏ ra khai phóng và tinh khôn hơn.Bộ ngoại giao Vietnam không trả lời yêu cầu bình luận.