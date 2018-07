Người Nữ Tù và Giải Nobel, Viết về Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Bài ca cho Cô gái Việt.

70 năm trước, nhạc sĩ Hùng Lân, quê ở Hà Nội viết bài ca Cô Gái Việt. Hôm nay, bài ca này xứng đáng để tặng cho cô gái Việt, Như Quỳnh, quê Nha Trang. Bài ca mở đầu như sau:

Lời sông núi bừng vang bốn phương trời.

Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến.

Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời.

Giòng máu thiêng còn đượm nồng vạn trái tim!

Cô gái Việt của thế kỷ thứ 21 hiện đang là nữ tù nhân chính trị bị giam ở trại tù Thanh Hóa và đang tuyệt thực để chống lại chế độ báo thù khắc nghiệt hèn hạ của cộng sản Việt Nam.

Tiểu sử:

Trên trang mạng tìm vào tự điển điện toán ta thấy các tin tức như sau: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, Việt Nam, được biết nhiều với biệt danh Mẹ Nấm, là người viết blog, hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Như Quỳnh năm nay 38 tuổi, sống cùng 2 con nhỏ, với mẹ là bà Tuyết Lan . Trong gia đình còn có bà ngoại. Tiểu sử không nhắc đến người chồng. Từ năm 2009 đến năm 2016 Mẹ Nấm đã bị bắt giữ nhiều lần vì tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại biển Đông, phản đối công ty Formosa trong vụ cá chết hàng loạt tại miền Trung. Cô là điều phối viên của mạng lưới Blogger Việt Nam. Theo báo Công An, cô còn là thành viên của các tổ chức “Người Việt yêu nước”, “Tuyên bố công dân tự do”. Cô cũng đã từng được tổ chức VOICE mời qua Mã Lai tham dự chương trình hướng dẫn trong nhiều tháng về dân chủ. Mẹ Nấm bị bắt và khởi tố ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang với tội danh theo điều 88 khoản 1 - Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bị tòa sơ thẩm kết án 10 năm tù. Ngày 30 tháng 11 năm 2017 tòa phúc thẩm tuyên án giữ nguyên án tù 10 năm của tòa sơ thẩm. Như Quỳnh bị giam từ 1076 đến nay. Mẹ của cô là bà Tuyết Lan, một người mẹ vĩ đại dẫn 2 cháu đi thăm nuôi khắp các nẻo đường vào ngục tù trong suốt 3 năm qua. Bà mới được tin con gái đang tuyệt thực...Tin cho hay: Blogger Mẹ Nấm tuyệt thực trong tù.



Sáng sớm 06 tháng 07, blogger Mẹ Nấm đã gọi điện về cho mẹ mình, bà Tuyết Lan Nguyễn từ trại 5, Thanh Hó a . “Con sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa, kể cả đồ mẹ gửi cho con".

Thế giới ghi nhận thành tích tranh đấu của blogger Mẹ Nấm:

- Năm 2010, giải Hellman/Hammett của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền.

- Năm 2015, giải Người Bảo vệ Quyền Dân Sự của Civil Rights Defenders.

- Năm 2017 giải Phụ Nữ Dũng Cảm Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

- Năm 2018, giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả và được đề cử giải Nobel Hòa Bình.

Cuộc đấu tranh tại Việt Nam.

Từ hơn 10 năm qua công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đã đồng loạt nổi dậy tại Việt Nam. Mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh và mọi địa phương đều đua nhau vùng lên. Phong trào nở rộng cùng với những điện thoại di động chụp hình và quay phim rất tiện dụng cho việc thông tin và chuyển tải thành quả đi bốn phương. Trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, quốc nội trở thành tiền tuyến và hải ngoại chính là hậu phương vĩ đại đã hỗ trợ kể cả về vật chất và tinh thần. Để chống lại phong trào nổi dậy của nhân dân đòi lại nhà đất, chống bất công, chống kẻ thù truyền kiếp là Trung quốc và chống chủ nghĩa cộng sản độc tài, độc đảng tham nhũng và hàng trăm lý do khác. Cuộc chiến hiện lên cao độ trước hiểm họa mất nước vì Trung Cộng và không thể tiên đoán được tương lai Việt Nam. Chưa bao giờ đã có đến hàng trăm người bị cộng sản bỏ tù cùng với tội danh hết sức mơ hồ là xách động tuyên truyền lật đổ chính phủ. Dù rằng tất cả các nhà tranh đấu chỉ lên tiếng trong quyền tự do ngôn luận căn bản đã ghi trong hiến pháp của quốc gia. Trong công cuộc đấu tranh hiện nay, đặc biệt phụ nữ Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng kể cả về phẩm và lượng.





​

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cô gái Việt của thế kỷ 21.

Trong số các phụ nữ đấu tranh cho tự do dân chủ, Mẹ Nấm là người bền bỉ nhất, lẫm liệt nhất. Như Quỳnh đã vào tù ra khám nhiều lần. Trong những lần xuống đường và ngay cả khi vào tù, cô luôn luôn xứng danh là nhà đấu tranh quyết liệt nhất. Hình ảnh những lần nhà tranh đấu nữ mới ngoài 30 tuổi bình thản đứng trước vành móng ngựa giữa phiên tòa cộng sản vẫn là các bức họa đấu tranh kiểu mẫu cho quần chúng. Trong thời gian qua, trong nước và hải ngoại cùng ghi nhận hai tin chấn động.

Tin thứ nhất về bản án khắc nghiệt khốn nạn nhất là 10 năm tù cho người nữ anh hùng chỉ đơn giản là dùng ngòi bút đốt lên ngọn lửa tự do. Hai phiên tòa bịp bợm với trò hề công lý đã lên án rồi tiếp theo là y án 10 năm ngục tù hết sức vô lý dành cho cô gái Việt của thế kỷ 21.

Tin hết sức đặc biệt thứ hai là tiến sỹ Marc Arnal, Giáo sư danh dự và cựu Trưởng khoa Học khu St. Jean, Đại Học Alberta, Edmonton, Alberta, Canada" đã đưa tên Như Quỳnh vào danh sách đề nghị giải Nobel Hòa bình 2018. Trên thực tế, nước Việt Nam trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc giữa thế kỷ thứ 20 ngày nay với dân số gần 100 triệu người hiện không còn là một nước nhỏ bé nữa. Xét về địa lý nhân văn, dân số là lãnh thổ giang sơn gấm vóc, bên bờ Thái Bình Dương, Việt Nam xứng đáng được ủy ban Nobel lưu ý đến. Giải Nobel nhiều lần đã từng phát cho các nhà tranh đấu khi còn trong tù. Trên thực tế nhiều giải về tự do nhân quyền do các tổ chức quốc tế phát cho Như Quỳnh với một chiếc ghế trống tượng trưng. Chúng ta có quyền mong ước ủy ban giải Nobel lần này sẽ cứu xét đến trường hợp Mẹ Nấm, cô gái Việt anh hùng của thế kỷ từ 21. Rất cần một ủy ban Việt Nam vận động cho Như Quỳnh và trong khi chờ đợi chính chúng ta tại hải ngoại sẽ cùng đứng lên phát giải cho phim Mẹ Vắng Nhà sẽ chiếu tại San Jose, Houston và Orange County trong những ngày sắp tới. Sau đây là bản tin:

Blogger Mẹ Nấm được đề cử Nobel Hòa Bình :

C ựu dân biểu phụ trách khu vực châu Á của Canada xác nhận với BBC việc blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được đề cử Nobel Hòa Bình. Trong thư hồi âm BBC ngày 3/6, ông David Kilgour, cựu dân biểu đặc trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Canada, khẳng định thông tin "nữ blogger nổi tiếng thế giới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm của Việt Nam đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2018 bởi tiến sỹ Marc Arnal, Giáo sư danh dự và cựu Trưởng khoa Học khu St. Jean, Đại Học Alberta, Edmonton, Alberta, Canada".

Ông David Kilgour cho BBC hay ông 'ủng hộ đề cử này'. Trước đó, ngày 2/6, ông David Kilgour gọi Mẹ Nấm là "tù nhân lương tâm nổi tiếng" "sinh ra và lớn lên thời hậu chiến tranh Việt Nam", 'không còn ảo tưởng với chế độ chính trị hiện tại" và "quyết tâm chiến đấu cho một xã hội tốt đẹp hơn" từ năm 2006. Tuyên bố này nói Mẹ Nấm là người sáng lập Mạng lưới Bloggers Việt Nam và là người lên tiếng về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, quyền tự do biểu đạt, chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và vụ Formosa. Trong bài tuyên bố, ông Marc Arnal được trích lời nói: "Tôi có cảm nghĩ tích cực rằng thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn bởi sự dũng cảm của Mẹ Nấm. Mẹ Nấm đã can đảm viết về sự khốn khổ kéo dài của người dân và nói lên một cách công khai về nhu cầu bức thiết đối với dân chủ và nhân phẩm. Nhiều người sẽ đồng ý rằng tự do ngôn luận phải được thực hiện bằng cách thực thi nhân quyền và quy luật tự nhiên, điều kiện tiên quyết cho một xã hội tự do và công bằng. Trường hợp của bà nhắc nhớ chúng ta về thực tế đáng buồn tại nhiều nơi trên thế giới nơi người ta bỏ tù bất công những người biểu đạt các ý kiến phù hợp với nhân quyền và quy luật tự nhiên nhưng không phù hợp với chủ trương của chính phủ..." Ông David Kilgour cũng khuyến khích những ai quan tâm gửi thư ủng hộ để vinh danh sự can đảm của Như Quỳnh Việt Nam.

​

"Khi Mẹ Vắng Nhà":

Cuốn phim chưa chiếu đã gây xốc. Một thanh niên tại Việt Nam đã dựa theo hoàn cảnh của Như Quỳnh để làm bộ phim tựa đề 'Khi Mẹ Vắng Nhà'. Phim này dài khoảng 40 phút nói về cuộc sống của người mẹ, bà ngoại, và hai con nhỏ của blogger Mẹ Nấm sau khi chị đi tù. (Được biết, nhạc sĩ Nam Lộc và cô Đỗ Minh Tâm ở Houston, Texas là 2 trong số 5 nhà tài trợ cho cuốn phim này).

Phim đem ra chiều thử đã khiến nhiều nhà khán giả, trong đó có báo giới tỏ ra bị 'gây sốc'. Trong phim, bà Tuyết Lan vừa chăm sóc mẹ già ngồi xe lăn, vừa nuôi hai cháu ngoại là hai con nhỏ của Quỳnh, vừa đi thăm nuôi con trong tù. Hàng ngày bà nhận trông xe cho học sinh để kiếm thêm thu nhập. Những cảnh bà ngoại tất bật lo cơm nước, tắm rửa cho hai đứa cháu, cảnh cháu rớm nước mắt khi bà răn dậy, và bà cũng ứa nước mắt theo làm nhiều người nén tiếng thở . Mặc dù phim cần có thêm nhiều thông tin về quá trình hoạt động của Mẹ Nấm, để người xem hiểu được vì sao blogger này bị chính quyền bỏ tù, nhưng hầu hết khán giả có mặt thừa nhận 'không thể cầm lòng' trước những cảnh phim ghi lại đời sống hàng ngày của hai đứa con thiếu mẹ. Tuy nhiên, chỉ riêng phần mô tả hoàn cảnh mẹ vắng nhà vì bị tù cũng đã đủ làm tác giả cuốn phim phải trốn khỏi Việt Nam. Tuần vừa qua, phim dự trù chiếu tại Thái Lan nhưng sứ quán Việt Nam phản đối và chính quyền Thái không cho các nhà tổ chức Việt Nam thực hiện.

Cuối tháng này luật sư Trinh Hội của tổ chức VOICE và anh phụ tá Jimmy sẽ từ Thái bay về San Jose ra mắt phim Mẹ Nấm tại Bắc CA. Ngày 20 tháng Bẩy sẽ chiếu tại Houston, Texas, ngày 29 tháng Bẩy tại Nam California... Xin đồng bảo đón coi. Mẹ Vắng Nhà sẽ là bản án nhân bản dành cho chính quyền cộng sản Hà Nội. Phim sẽ chiếu vào lúc 10 giờ sáng thứ bẩy ngày 29 tháng 7-2018 tại hội trường Santa Clara County số 70 W Hedding góc đường số 1 San Jose. Vào cửa tự do.

Lời nhắn nhủ sau cùng:

Các tổ chức nhân quyền trên thế giới đều biết đến và ca ngợi, chia xẻ đau thương, tuyên dương và tranh đấu cho anh thư Việt Nam. Bao nhiêu người Việt chúng ta ở hải ngoại biết được tin tức này. Nếu đã biết chúng ta có ca ngợi, chia xẻ đau thương và làm gì cho cô gái Việt của chúng ta. Đặc biệt quan tâm đến gia đình Việt Nam với một bà ngoại ngồi xe lăn, người mẹ vĩ đại quanh năm nhặt từng đồng bạc tiền trông xe cho học sinh để dẫn hai cháu đi thăm con tại các trại tù. Trong hành trang thăm nuôi ngủ lang bên ngoài nhà tù, bà mẹ khốn khổ đã đem cho con gái những thức ăn gì. Con gái ở tù còn bị đọa đày ra sao mà phải tuyệt thực để nói rằng con sẽ không ăn thức ăn mẹ đem đến.

Các phụ nữ Việt Nam sống tràn đầy hạnh phúc tự do, chúng ta không biết chuyện hay đã biết mà vô cảm. Xin hãy đến với Khi Mẹ Vắng Nhà và làm những hành động thích nghi với bài ca hơn 70 năm xưa của Hùng Lân:

Lời sông núi bừng vang bốn phương trời.

Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến.

Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời.

Giòng máu thiêng còn đượm nồng vạn trái tim