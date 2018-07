Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc Với Ca Khúc Mới Chống Đặc Khu

Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc Với

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã sáng tác một ca khúc nhan đề “Không Đặc Khu Cho Ngoại Bang” để hỗ trợ các cuộc biểu tình bùng nổ để phản đối CSVN soạn dự luật thiết lập 3 đặc khu để cho tư bản quốc tế thuê đất 99 năm -- và tình hình được hiểu là cho Trung Quốc thuê đất 99 năm.

Tháng 6/2018, Quốc hội Việt Nam thảo luận về Dự thảo Luật Đặc khu Kinh tế, trong đó quy định cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong 99 năm. Cùng thời điểm, Quốc hội dự kiến thông qua Luật An ninh mạng để siết cổng thông tin và cho công an nhiều quyền khởi tố người dân bằng chứng cớ mơ hồ.

Ngày 10 tháng 6/2018, hàng ngàn người dân tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Thuận, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và Thành phố Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối Dự thảo Luật Đặc khu Kinh tế và Dự thảo Luật An ninh mạng. Trang Asia Times cho rằng cuộc biểu tình này ngoài việc phản đối Trung Quốc còn thể hiện những vấn đề về dân chủ và nhân quyền, rõ ràng đang ngày càng có nhiều người Việt Nam đặt nghi vấn về tính chính danh của Đảng Cộng sản cầm quyền.Tuyến đường Quốc lộ 1 tại Phan Rí bị tê liệt, đường ra sân bay Tân Sơn Nhất bị tắc nghẽn.

Tại Hà Nội, có 40 đến 50 người tập trung tại Hồ Hoàn Kiếm với các biểu ngữ chống Trung Quốc, trong đó có một tấm ghi là "Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ trong một ngày". Công an chìm đã bắt hàng chụcngười biểu tình, lôi lên xe buýt chở đi.

Tại Thành phố Sài Gòn, nhiều ngàn người đã tập trung biểu tình tại Quận 1 và hàng chục, hay hàng trăm người đã bị bắt.

Công an bắt tạm giam nhiều người biểu tỉnh, trong đó có một người Mỹ gốc Việt, Will Nguyen (sinh năm 1985, quốc tịch Mỹ, là du học sinh tại Singapore) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11 tháng 6/2018 nhiều ngàn công nhân nữ của Công ty Pou Chen Corporation (quận Bình Tân, TPSG) đã biểu tình trước cổng công ty và hô khẩu hiệu "yêu cầu bỏ Luật Đặc khu".

Trong ngày này, biểu tình lớn nhất là tại Bình Thuận, một số người dân bị bao vây, đã nổi giận xô ngã cổng và sau đó tràn vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Công an đã dùng vòi rồng, hơi cay để đẩy lùi, trong khi dân ném gạch đá vào công an.

Ngày 17 tháng 6, tại Quỳnh Lưu, Nghệ An và Thạch Hà, Hà Tĩnh hàng nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành ôn hòa kéo dài 2 giờ đồng hồ để phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh Mạng. Những cuộc biểu tình ở các địa phương này đều do các giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh như Giáo hạt Can Lộc, Giáo xứ Văn Hạnh, Giáo xứ Song Ngọc... tổ chức.

Trong các ngày cuối tuần kế tiếp trong tháng 6/2018 và đầu tháng 7/2018, nhiều cuộc biểu tình khác cùng đã xảy ra.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc từ hải ngoại đã xúc động, sáng tác ca khúc nhan đề “Không Đặc Khu Cho Ngoại Bang” có lời như sau.

KHÔNG ĐẶC KHU CHO NGOẠI BANG

Không đặc khu, cho ngoại bang, ngàn năm đô hộ dân mình

Không đặc khu, cho ngoại bang để chúng cướp luôn nước ta

Đà Nẵng Nha Trang, Bình Thuận Đồng Nai, Sài Gòn Hà Nội, Nghệ An Hà Tĩnh Bình

Dương. Trên khắp phố phường đồng bào ta xuống đường.

Cất cao tiếng nói quê hương, dẫu cho áp bức đau thương, giữ gìn non sông Việt Nam.

Không đặc khu, cho ngoại bang, ngàn năm đô hộ dân mình

Không đặc khu cho ngoại bang để chúng cướp luôn nước ta.

Đồng bào ơi hãy đứng lên, Đồng bào ơi, hãy xuống đường, ta đấu tranh vì đời con cháu mai sau

Đồng bào ơi hãy đứng lên, Đồng bào ơi , hãy xuống đường, ta đấu tranh, giữ từng tấc đất quê hương.

CODA= TA ĐẤU TRANH GIỮ TỪNG TẤC ĐẤT QUÊ HƯƠNG…

Trong khi đó, bản YouTube ở link:

https://youtu.be/NxuKAIZSV28

Các nốt nhạc ghi trong hồ sơ PDF này:

