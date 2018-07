Hội An Từ Chối Đổi Đất Lấy Cáp Treo 2,100 Tỷ Đồng

Phố cổ Hội An, địa điểm dự kiến xây cáp treo có chiều dài hơn 7km.

Vừa qua, UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã xác nhận có một doanh nghiệp đề xuất dự án xây cáp treo dài 7km với vốn đầu tư lên đến hơn 2,000 tỷ đồng, đổi lại thì chủ đầu tư này muốn nhận 100 ha đất và chính quyền TP Hội An đã thẳng thừng từ chối, theo báo Pháp Luật (PLO).Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn NVN (trụ sở đặt tại Quảng Nam) có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam, xin xem xét đề án xây dựng tuyến cáp treo Nam Hội An trên địa bàn TP Hội An và huyện Duy Xuyên.PLO cho biết theo dự án, cáp treo dài hơn 7 km, khởi từ xã Cẩm Kim (TP.Hội An), sẽ vượt sông Thu Bồn nối với xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên). Tuyến cáp treo này vắt qua 9 cột tháp với 3 nhà ga, 2 bãi đỗ xe. Tuyến cáp có 85 cabin loại 10 chỗ với công suất chuyên chở 1300 - 1600 khách/giờ với tổng mức đầu tư hơn 2,000 tỉ đồng. Trên độ cao đó, du khách có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sông Thu Bồn - Làng Gốm Thanh Hà - Phố Cổ Hội An và Làng Nghề Truyền Thống Kim Bồng Cẩm Kim.Tổng trọng lượng của toàn tuyến cáp lên tới 14,000 tấn, với những thiết bị nhà ga, cabin… nhập từ Pháp và do tập đoàn POMA của Pháp thiết kế.Điều đáng nói, muốn xây dựng tuyến cáp treo này, đổi lại TP.Hội An và H.Duy Xuyên phải giao cho chủ đầu tư hơn 100 ha đất.PLO dẫn lời ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết phương án đưa ra xin đầu tư của Công ty NVN không hợp lý đối với phương châm du lịch của TP.Hội An. Và lý do từ chối nữa là TP.Hội An không đủ đất để cấp cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc xây cáp treo sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và khu di sản của phố cổ Hội An.