Lễ Ra Mắt Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California Nhiệm Kỳ Thứ 7





Lê Bình









Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali nhiệm kỳ 7 đã tổ chức Lễ Ra Mắt đồng hương vào lúc 11:30pm ngày Thứ Bảy 30 tháng 6, 2018 tại trụ sở, số 1141 E. William St. San Jose. Trong hàng quan khách người ta ghi nhận có: NV Bob Nunez, Ủy viên Giáo Dục Vân Lê, Ông Hiệp Nguyễn, đại diên DB Ro Khanna, Ông Lê Văn Lạc, Cụ Vũ Đình Hậu, Ông Nguyễn Hữu Nhân Chủ tịch Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị, Ông Võ Văn Sĩ, Ông Nguyễn Quang Tân, Ông Lê Viết Hoa, Ông Lê Phi Ô, Nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn Chủ tịch Văn Bút Tây Bắc HK, nhà văn Kiêm Ái, Bà Lê Thanh Chủ tịch Hội Thiện Nguyện Việt Mỹ, Ông Nguyễn Hữu Nhật, Ông Trần Long, Bà Hoàng Lan…và giới truyền thông báo chí.









Sau phần nghi thức chà cờ khai mạc do Ông Lê Phi Ô đảm trách. Sau đó, ông Mạc Văn Thuận, Trưởng Ban Bầu Cử, cho biết Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali là một cộng đồng truyền thống, Cộng đồng nầy đã trải qua nhiều nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ thứ Sáu, Ông Nguyễn Ngọc Tiên là Chủ Tịch. Ông đã bỏ rất nhiều thì giờ, nhiều công sức để điều hành trong suốt thời gian qua. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, có cuộc bầu cử trong nội bộ. Ông Nguyễn Ngọc Tiên, tuổi đã cao, sức khỏe yếu, còn có trách nhiệm với gia đình, ông đã không ra ứng cử. Những người có mặt trong buổi họp ghi nhận sự đóng góp của ông trong thời gian qua và yêu cầu ông tiếp tục, mọi người đã bầu ông vào vị trí chủ tịch cộng đồng.



Sau đó, Ông Nguyễn Ngọc Tiên lên diễn đàn chào mừng quan khách và đồng hương. Ông phát biểu: “Kính Thưa quý‎ vị quan khách, Các tồ chức Công Cộng, Các cơ quan truyền thông Báo Chí, toàn thể quý‎ vị trong Cộng Đồng Việt Nam Bắc California.

Thay mặt Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, chúng tôi chân thành cảm tạ và hân hoan chào mừng quý vị đã bỏ thời gian quý báu cuối tuần đến tham dự buổi lễ Ra Mắt Tân Ban Đại Diện CĐVN/BCA/NK7 hôm nay. Chúng tôi cũng cảm ơn quý đồng hương tỵ nạn cs đã cộng tác, yểm trợ, và giúp đỡ duy trì các sinh hoạt cộng đồng trong những năm qua..” Sau đó ông trình bày những khó khăn về nhân sự, tài chánh…v.v. trong các sinh hoạt…ông nhấn mạnh “Trước tình hình chính trị hiện tại, trươc sự bành trướng của NQ36 với những âm mưu khuấy rối hoặc chiếm đoạt các Cộng Đồng người Việt chống cộng tại hải ngoại. Toàn thể quý thành viên tham dự phiên họp bầu cử nội bộ do BTC Bầu Cử CDDVN Bắc CA Nhiệm Kỳ 7 ngày 25/5/2018 đã đề cử và tín nhiệm chúng tôi trong chức vụ Chủ Tịch, mặc dù chúng tôi đã quyết tâm khước từ sự đề cử, vì bận rộn, tuổi tác, cùng nhu thời gian gánh vác công tác CĐ đã quá lâu…”Sau đó ông Nguyễn Ngọc Tiên giới thiệu thành phần Ban Đại Diện nhiệm kỳ 7 gồm có: Phó Chủ tịch Nội vụ kiêm Tổng Thư Ký: ông Nguyễn Tuấn, Phó Chủ tịch Ngoại vụ: ông Hồ Văn Trạng, Thủ Quỹ: Cô Lương Anh Thư, Ban Xã Hội và Vận Động: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Ban Khánh Tiết: Ông Andy Nguyễn, Ban Văn Nghệ Đấu Tranh Ông Bùi Nghiệp, ban nhạc Little Sài Gòn.







Ban Giám Sát: ông Lê Phi Ô, Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Ông Trần Mai. Ban Cố Vấn: Ông Nguyễn Mỹ Hào, Ông Lê Viết Hoa. Đại diện các vùng lân cận: Ông Mạc Văn Thuận.



Sau đó Tân Ban Đại Diện đã lên tuyên thệ trước quốc kỳ:

Trước Bàn Thờ Tổ Quốc, dưới Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Biểu Tượng cho CĐ người Việt tỵ nạn chống cộng. Chúng tôi các thành viên trong BDD/CĐVN/BCA Nhiệm Kỳ 7 long trọng tuyên thệ:



1.Thề: Sẽ trung thành với lý tưởng quốc gia, không phản bội cộng đồng người Việt tị nạn chống cộng.





2.Thề: Sẽ tận lực để duy trì, bảo vệ sự đoàn kết của cộng đồng người Việt chống cộng, luôn luôn cộng tác với chánh quyền Hoa Kỳ, tuân hành luật lệ, sẵn sàng góp sức bảo vệ an toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.





3.Thề: Sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chung, hầu thoát khỏi chế độ độc tài của tập đoàn thống trị Việt Nam.



Sau đó, Ông Nguyễn Ngọc Tiên kêu gọi “Mong quý vị cộng tác, tham dự, và yểm trợ giúp đỡ trong các công tác và sinh hoạt chung trong tương lai để chúng ta cùng thực hiện những điều quý vị đã chứng kiến chúng tôi tuyên thệ hôm nay.









Trong phần phát biểu của thân hào nhân sĩ, Ông Nguyễn Mỹ Hào, Cố vấn, đã nói rằng “Cộng Đồng Việt Nam Bắc California là chính danh, truyền thống và có chính nghĩa, cụ thể qua lời tuyên thệ. Ban Đại Diện quang minh, chính đại như Nhật Nguyệt. Cũng theo lời phát biểu, ông cho rằng những điều BĐD vừa tuyên thệ sẽ khó chu toàn nếu mọi người trong cộng đồng tỵ nạn không chung tay góp sức. Ông mong muốn mọi người cùng hợp tác để Ban Đại Diện nhiệm kỳ 7 hoàn thành công tác họ được giao phó, để hỗ trợ quốc nội trong công cuộc chống độc tài toàn trị. Ông không quên lời cảm ơn đến một người luôn âm thầm khuyesn khích, yểm trợ, và vui vẻ giúp Ông Nguyễn N. Tiên trong các công tác CĐ. Đó là phu nhân ông Nguyễn Ngọc Tiên.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp, đại diện dân biểu Ro Khanna, chúc mừng Ban Đại Diện nhiệm kỳ 7, ông cho biết dân biểu Ro Khanna đã được cộng đồng Việt Nam yểm trợ bầu ông vào chức vụ Dân Biểu, ông cùng đã gần gủi và làm việc chung với CĐVN nên rất hiểu và quan tâm đến cộng đồng người Việt, và sẽ ủng hộ khi cộng đồng cần gì xin đề bạt đến ông dân biểu đẻ ông tìm cách giải quyết. Ông Nguyễn Xuân Hiệp cũng đề cập đến tình hình đất nước VN trong hiện tại: Những vị đàn áp, bắt bớ,…ông khẳng định “Cuối cùng thì chế độ nào độc tài cùng sẽ sụp đỗ. Chúng ta phải hỗ trợ đồng bào trong nước…” Ông xác quyết “Nếu cộng đồng cần gì thì chúng tôi hỗ trợ hết mình.”



Ông Bob Nunez, Nghị viên Milpitas, cũng có lời chúc mừng.

Tiếp nối phần 2 của Chương trình là ca nhạc và ăn trưa.