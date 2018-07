Phủ tổng thống ban hành nghị định (executive order) thành lập ủy ban liên bộ (IWG: Interagency Working Group) để trợ giúp ủy ban đặc trách công dân Mỹ gốc Á (WHIAAPI: White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders).

IWG bao gồm đại diện cao cấp các bộ phủ như:

- quốc phòng, nội an, ngoại giao, tư pháp, năng lượng, giáo dục, cảnh nông, y tế & xã hội, gia cư & thiết kế đô thị, ......hàng không & không gian, bảo vệ môi trường ....

đặc biệt có các vị Gốc Việt:







Hình 1: ủy ban liên bộ, từ phải hàng đầu thứ tư tiến sĩ Nguyễn Lâm KimOanh



- đại diện bộ giáo dục (education), bà Holly Ham (tên Việt: Hoa), thứ trưởng (assistant secretary)

WHIAAPI có nhiệm vụ tìm hiểu nhu cầu, tìm cách đáp ứng để nâng cao phẩm chất cuộc sống trên nhiều phương diện, ủy ban đặc trách liên lạc với các cộng đồng gốc Á toàn quốc và đã đi thăm cộng đồng gốc Việt tại

- Texas

- Washington State

- Oregon

- California

- Georgia

- Kansas







Hình 2: ủy ban đặc trách công dân Mỹ gốc Á trực thuộc phủ tổng thống, hàng đầu từ phải tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh, thứ trưởng giáo dục Holly Ham



trong thời gian vừa qua.

IWG hoạt động song hành, nghiên cứu các kế hoạch, các biện pháp giúp đỡ trực tiếp, ủy ban liên bộ (IWG) hỗ trợ ủy ban đặc trách (WHIAAPI) để có phương tiện thỏa các nhu cầu của cộng đồng.

Giám đốc ủy ban đặc trách công dân Mỹ gốc Á là thứ trưởng giáo dục Holly Ham, phụ tá và là tư vấn cao cấp và thân cận (senior advisor) tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh, giám đốc nghiên cứu cao cấp và huấn luyện, nha ngoại ngữ và giáo dục quốc tế, tổng nha đại học (dỉrector of advanced research and training, international and foreign language education, office of post secondary education) bộ giáo dục Hoa Kỳ.







- đại diện bộ nội an (homeland security) luật sư Đinh Thuý Uyên, phó thứ trưởng (deputy assistant secretary)