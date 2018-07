CỔNG  NHÀ  TÙ

C ỔNG NHÀ T Ù ​

H ồi ký PT. Nguyễn Mạnh San

Trên toàn quốc Hoa Kỳ, Linh Mục Bùi Phong và tôi Ph ó Tế là 2 người Việt Nam duy nhất, đã tốt nghiệp Khóa Huấn Luyện Các Tân Tuyên Úy Trại tù Liên Bang Hoa Kỳ (New Federal Prison Chaplains) vào ngày 14-09-1998, tại Trung Tâm Huấn Luyện Hành Chánh Liên Bang Hoa Kỳ ( US Administration Training Center), tại tỉnh Aurora của tiểu bang Colorado. Nhưng hiện nay cả hai chúng tôi đã về hưu và trước đây Linh Mục Bùi Phong chính thức làm Tuyên Úy cho một trại tù liên bang, còn riêng tôi được Tổng Giám Mục Công Giáo Oklahoma City, chỉ định tôi làm Tuyên Úy Trại Tù t ình nguyện, không lãnh lương, vào những ngày nghỉ cuối tuần, liên tục trên 21 năm qua, để phục vụ các anh chị em tù nhân, không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo và màu da. Ngoài nhiệm vụ chính là rao giảng Tin Mừng và trao Mình Thánh Chúa cho anh chị em tù nhân ra, t ôi còn tư vấn cho họ v ề các vấn đề thủ tục pháp lý (Legal Procedures), ch ẵng hạn như giải thích cho họ biết rõ những quyền lợi ph á p lý căn bản (Basically Legal benefits) đối với một tù nhân hình sự (Criminal Prisoner), m à tù nhân có quyền đòi hỏi chính quyền chỉ định một luật sư công (Public Defender) miễn phí, đứng ra b ênh vực tội trạng cho họ tr ước phiên tòa xử án, nếu tù nhân không có tiền thuê mướn luật sư t ư, để bênh vực cho tội trạng của họ trước tòa án .



N ói t óm lại, bất cứ những điều gì họ thắc mắc có liên quan đến vấn đề quyên lợi của họ, trong l úc họ bị tạm giam hay bị ở tù , mà họ không hay biết ho ặc không hiểu rõ t ường tận những quyền lợi của họ, họ có thể yêu cầu ​tôi giải thích cho h ọ hiểu rõ những quyền lợi đó; c ó một điều tôi không được quyền tư vấn về pháp luật hình sự (Criminal Law) cho họ nghe, như là một ​ lu ật sư có bằng hành nghề tranh tụng (Bar License) trước tòa. S ở dĩ tôi có quyền tư vấn cho họ những vấn đề quy ền lợi hay những thủ tục pháp lý (Legal Procedures) , vì tôi đang phục vụ trong ngành tư pháp Hoa Kỳ, nên tôi rất am tường những quyền lợi qua các thủ tục hành chánh pháp lý dành cho các tù nhân, trong khi họ bị tạm giam hay đang ở trong tù; do đó tôi tình nguyện chỉ dẫn và giải thích cho họ hi ểu rõ những quy ền lợi này, để họ có thể yêu cầu chính quyền cho họ được thụ hưởng những quyền lợi dành cho một can phạm (inmate) đang bị tạm giam để chờ ngày ra tòa xét xử hoặc xin được thụ hưởng những quyền lợi cho một tù nhân (Prisoner) đã lãnh án ở tù (Imprisonment) v à đang ở trong nhà tù.

Trong su ốt hơn 21 năm li ên tục, tôi được phục vụ anh chị em tù nhân, có 5 vụ án đặc biệt nhất, mà trong đời tôi không bao giờ có thể quên được, vì tôi đến thăm nom họ trực tiếp trong các trại tạm giam (Jails) hay trong các trại tù (Prisons), v ào nh ững ngày nghỉ cuối tuần, nên tôi có dịp tư vấn cho họ về vấn đề thủ tục pháp lý. Đó là 4 vụ án tử hình (Death Sentence): G ồm có 2 người M ỹ và 2 ng ười Việt Nam. Ngoài ra tôi có dịp tư vấn cho 2 v ụ á n chung th ân (Life Sentence) cộng thêm với điều kiện khắc nghiệt, là mãn đời sống chết trong tù đều là người Việt Nam, gồm 1 ng ười nam và 1 ng ười nữ VN duy nh ất t ại tiểu bang Oklahoma . Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ xin thuật l ại m ột cách tổng quát, hoàn toàn khách quan về câu truyện của m ột n ữ tù nhân Việt Nam duy nhất, lãnh án tù chung thân với điều kiện khắc nghiệt mà tôi mới vừa kể trên đây, với mục đích truyền thông tin tức về vụ án này đến công luận, để người Việt chúng ta tự mình nên cảnh giác và đề phòng một tai nạn c ó liên quan đến pháp lý có thể xẩy ra cho bản thân mình, sẽ bị pháp luật Hoa Kỳ buộc vào tội giết con nít (Baby Killer), dù chỉ là hành động vô tình hay bất cẩn g ây ra tai nạn chết người , để cho em bé bị té xuống đất, bị vỡ đầu dập óc, chết vì thương tích quá nặng, nhưng đứng trước pháp luật vẫn bị coi là tình ngay mà lý gian, nên người trông giữ em nhỏ, n ếu em nhỏ này chết, có thể bị lãnh án chung thân (Life Sentence) hoặc có thể bị lãnh án tử hình (Death Sentence) ở những tiểu bang nào có luật tử hình. Vậy, đối với những ai đang trông giữ trẻ em (Baby Sit) tại nhà, cần nên lưu ý đến tai nạn n ày có thể xẩy ra, mà hầu như dưới thời VNCH trước 1975 tại quê nhà, không hề thấy có sự việc này xẩy ra, mà nếu có xẩy ra thì được coi là v ô tình gây ra tai nạn và chỉ phải bồi thường cho nạn nhân theo luật dân sự (Civil Law) mà thôi, chứ không bị C ông Tố Viên truy tố ra tòa về tội giết người. Do đó người Việt chúng ta đang sinh sống tại Hoa Kỳ nói riêng, những ai đang trông nom săn sóc trẻ em tại t ư gia , cần nên lưu ý đến khía cạnh pháp lý trong câu truyện được kể lại dưới đây, chứ hoàn toàn ch úng tôi không hề có ý xét đoán hay bênh vực b ất cứ một nhân v ật nào trong câu truyện n ày.

V ị nữ tù nhân chung thân người Việt duy nhất này, lãnh án tù chung thân suốt đời cho đến ng ày chết trong tù, vì bị buộc tội cố sát, bẳng hành động ném em bé xuống sàn nhà, làm cho em bé bị dập óc trong đầu, ít giờ sau em bé tắt thở chết trong nhà thương và theo đúng những gì bản cáo trạng đã ghi, được Công Tố Viên (Prosecutor) đọc lên trước phiên tòa xét xử. Tiếp theo ngay sau đó, bị cáo khai trước tòa là đương sự tình nguyện trông giữ em bé không lấy tiền công, vì em bé là cháu gái ruột của chồng chị v à chị nói là không hề ném em bé xuống sàn nhà . Cuối cùng toà tuyên án phạt bị cáo bằng bản án chung thân ở trong tù đời đời về tội cồ sát (First Murder) một em bé .